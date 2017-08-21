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    Губернатор ставит перед «Ростовом» задачу попасть в десятку РФПЛ по итогам сезона

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, на каком бы месте он хотел видеть «Ростов» по итогам текущего сезона РФПЛ. Политик доволен тем, как южане стартовали в турнире.

    «Я доволен и тем, как «Ростов» играл в последние годы. Как известно, «Ростов» в прошлом году принес больше всего очков в Европе. Стартом сезона я доволен. В начале сезона к прогнозам мы относились очень осторожно, и нам нужен был хороший футбол. Но, конечно, вылет не обсуждался.

    Сейчас можно сказать, что «Ростов» должен попадать в десятку, а то и в первую половину таблицы. Команда трансформировалась с новым тренером очень основательно, и болельщики ждали старта с опасением. На данный момент день команда удовлетворяет запросам болельщиков в полном объеме», – заявил Голубев.

    После семи туров ростовчане идут на третьем месте в таблице.

    Источник: Р-Спорт

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    21.08.2017 16:11
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 августа 2017, 10:28

      Задача несерьезная!!!

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 22 августа 2017, 08:01

      Ростову и Таганрогу такое ощущение футбол не нужен совсем,постоянная нехватка денег ещё какие то проблемы,а по факту молодёжь у нас перспективная.

      0
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      Рейтинг: +43

      Vaulakvas 22 августа 2017, 00:17

      Губернатор в Ростове очень страннный человек. Мало того, что деньги клубу выделяются мизерные , так и задачи у него как_ будто они по потраченным деньгам стоят в первой пятерке

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 августа 2017, 00:09

      Ну да, у него город в центре полыхает, а тут какой-то футбол... Далёк он от него, как и от города...

      0
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 21 августа 2017, 21:53

      Спонсора лучше подыщите! Команда играть хочет, а вы блин в десятку...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 августа 2017, 20:16

      Был на матче Ростов - Краснодар , впечатлился ! Вот и заговорил . Но его прогнозы - только в туалет !

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 21 августа 2017, 19:55

      По всему миру задачи футбольным клубам ставят их владельцы, а в России губернаторы :))))

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      Рейтинг: +2336

      den161 21 августа 2017, 18:44

      Юрич, епрст, ну че за дела... какая десятка епт.... или нах не нужен сильный ростов? че за ху@ня......????!!!! Что за цели... Цель должна быть выше возможностей - чемпионство и полуфинал ЛЧ, а там и еще раз на серебро согласны и 1/8 ЛЕ....

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 августа 2017, 18:23

      Заниженная задача на сезон! Лукавит?

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Serjoga 21 августа 2017, 19:19

      нет,не лукавит..Намекает-"денег нет,но вы держитесь.."

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > за ЦСКА с 1980г 21 августа 2017, 19:35

      Якобы денег нет и не будет! Не исключено!

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Serjoga 21 августа 2017, 19:37

      Просто реально было обидно за Ростов,который бился на всех фронтах,а чиновники и спонсоры палки в колёса вставляли..

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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 21 августа 2017, 17:54

      Он что - бухой что ли? Команда на третьем месте сейчас. По игре Ростов бороться за ЛЧ будет!

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