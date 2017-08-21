Губернатор ставит перед «Ростовом» задачу попасть в десятку РФПЛ по итогам сезона

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, на каком бы месте он хотел видеть «Ростов» по итогам текущего сезона РФПЛ. Политик доволен тем, как южане стартовали в турнире.

«Я доволен и тем, как «Ростов» играл в последние годы. Как известно, «Ростов» в прошлом году принес больше всего очков в Европе. Стартом сезона я доволен. В начале сезона к прогнозам мы относились очень осторожно, и нам нужен был хороший футбол. Но, конечно, вылет не обсуждался.

Сейчас можно сказать, что «Ростов» должен попадать в десятку, а то и в первую половину таблицы. Команда трансформировалась с новым тренером очень основательно, и болельщики ждали старта с опасением. На данный момент день команда удовлетворяет запросам болельщиков в полном объеме», – заявил Голубев.

После семи туров ростовчане идут на третьем месте в таблице.