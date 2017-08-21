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  • Губернатор ставит перед «Ростовом» задачу попасть в десятку РФПЛ по итогам сезона

Губернатор ставит перед «Ростовом» задачу попасть в десятку РФПЛ по итогам сезона

21 августа 2017, 16:11
25

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, на каком бы месте он хотел видеть «Ростов» по итогам текущего сезона РФПЛ. Политик доволен тем, как южане стартовали в турнире.

«Я доволен и тем, как «Ростов» играл в последние годы. Как известно, «Ростов» в прошлом году принес больше всего очков в Европе. Стартом сезона я доволен. В начале сезона к прогнозам мы относились очень осторожно, и нам нужен был хороший футбол. Но, конечно, вылет не обсуждался.

Сейчас можно сказать, что «Ростов» должен попадать в десятку, а то и в первую половину таблицы. Команда трансформировалась с новым тренером очень основательно, и болельщики ждали старта с опасением. На данный момент день команда удовлетворяет запросам болельщиков в полном объеме», – заявил Голубев.

После семи туров ростовчане идут на третьем месте в таблице.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (25)
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andr2112
1503321380
Задачу-то ставит , а вот за выполнение что-нибудь поставит?
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zatonn
1503321758
Я думал, сейчас для Ростова наиболее актуален пожар, бушующий в частном секторе, а оказывается, актуальнее выступление команды в РФПЛ! Как же я отстал от жизни!
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карасевщина
1503322011
нахрена тогда было краснодару вчера сопротивляться ему то нужна лч, а не десятка
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acer2003
1503322660
Удачи Ростову ! Перевыполнит задачу !!!
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prezent2017
1503324572
Чё так жидко. Вроде на 3-м месте и игра есть. Можно в ЛЧ попробовать.
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Kollljan
1503327277
Он что - бухой что ли? Команда на третьем месте сейчас. По игре Ростов бороться за ЛЧ будет!
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Serjoga
1503329039
Заниженная задача на сезон! Лукавит?
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den161
1503330259
Юрич, епрст, ну че за дела... какая десятка епт.... или нах не нужен сильный ростов? че за ху@ня......????!!!! Что за цели... Цель должна быть выше возможностей - чемпионство и полуфинал ЛЧ, а там и еще раз на серебро согласны и 1/8 ЛЕ....
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la verdad
1503334559
По всему миру задачи футбольным клубам ставят их владельцы, а в России губернаторы :))))
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Vaulakvas
1503350235
Губернатор в Ростове очень страннный человек. Мало того, что деньги клубу выделяются мизерные , так и задачи у него как_ будто они по потраченным деньгам стоят в первой пятерке
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