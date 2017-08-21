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    Игрок «Урала» Бавин: «Обидно, что ЦСКА стал делать ставку на молодежь только после моего ухода»

    Полузащитник екатеринбургского «Урала» Юрий Бавин в интервью «Областной газете» поговорил о своем армейском прошлом и выразил небольшую обиду, что на нынешнюю стратегию развития красно-синий клуб вышел как раз после ухода хавбека.

    – Я очень долгое время был в структуре ЦСКА, практически двенадцать лет. Да, со временем дорос до капитанства в молодежке.

    В то время было очень тяжело попасть в основу, была основная обойма – двенадцать-тринадцать человек, которые играли постоянно. Изредка, когда основные футболисты разъезжались по сборным, нас подтягивали к тренировкам с основой.

    В тот момент купили Понтуса Вернблума, Бибраса Натхо, Роман Еременко пришел, поэтому было очень тяжело попасть в команду, поэтому я стал искать другие варианты для продолжения карьеры.

    – Не обидно, что именно сейчас, когда вас уже в команде нет, ЦСКА стал уделять внимание молодежи? Александр Головин, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов.

    – Да, конечно, есть небольшая обида. Так получилось, что, когда я ушел, у команды немного поменялся курс. Но это жизнь, так бывает. Я рад за ребят, они все из дубля, рад, что у них есть шанс, который, может быть, был и у меня, но у них он в более реальных условиях. Сейчас все зависит от них.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 13:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 21 августа 2017, 20:09

      Юра, покажи на что способен у нас...

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 августа 2017, 19:32

      и мы рады,что ты рад..Будем на тебя надеется..

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 21 августа 2017, 15:38

      в урале покажи на что способен и будет шанс еще заиграть на высоком уровне

      3
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