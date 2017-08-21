Игрок «Урала» Бавин: «Обидно, что ЦСКА стал делать ставку на молодежь только после моего ухода»

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Юрий Бавин в интервью «Областной газете» поговорил о своем армейском прошлом и выразил небольшую обиду, что на нынешнюю стратегию развития красно-синий клуб вышел как раз после ухода хавбека.

– Я очень долгое время был в структуре ЦСКА, практически двенадцать лет. Да, со временем дорос до капитанства в молодежке.

В то время было очень тяжело попасть в основу, была основная обойма – двенадцать-тринадцать человек, которые играли постоянно. Изредка, когда основные футболисты разъезжались по сборным, нас подтягивали к тренировкам с основой.

В тот момент купили Понтуса Вернблума, Бибраса Натхо, Роман Еременко пришел, поэтому было очень тяжело попасть в команду, поэтому я стал искать другие варианты для продолжения карьеры.

– Не обидно, что именно сейчас, когда вас уже в команде нет, ЦСКА стал уделять внимание молодежи? Александр Головин, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов.

– Да, конечно, есть небольшая обида. Так получилось, что, когда я ушел, у команды немного поменялся курс. Но это жизнь, так бывает. Я рад за ребят, они все из дубля, рад, что у них есть шанс, который, может быть, был и у меня, но у них он в более реальных условиях. Сейчас все зависит от них.