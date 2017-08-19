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  • Динияр Билялетдинов – о возможном чемпионстве «Локомотива»: «Ну а почему нет?»

Динияр Билялетдинов – о возможном чемпионстве «Локомотива»: «Ну а почему нет?»

19 августа 2017, 21:41
4

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов выразил мнение, что московский клуб по итогам нынешнего сезона имеет шансы стать чемпионом России.

На данный момент железнодорожники имеют в активе 16 очков и делят первое место турнирной таблицы с «Зенитом».

– «Локомотив» не первый раз продемонстрировал характер. Может, пора побороться за чемпионство?

– Ну а почему нет? Многое зависит от происходящего внутри клуба, внутри команды. Если все проникнуться этой идеей чемпионства, все шансы, как мне кажется, бороться дальше есть.

Самое главное – не уйти на зимний перерыв в числе лидеров, а уже вернувшись из него – продолжить играть с тем же настроением.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Билялетдинов Динияр
Комментарии (4)
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Serjoga
1503169432
Как-то заумно написано что главное! Т.е. перед зимним перерывом не надо быть в лидерах? А весной потом играть с тем же настроением середняка? Или бомбардир не "дружит" с русским языком?
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зенит ничто
1503169523
не будет локо чемпионом!с такой игрой не будет!
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Diesel133
1503222810
очень рано
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