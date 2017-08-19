Динияр Билялетдинов – о возможном чемпионстве «Локомотива»: «Ну а почему нет?»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов выразил мнение, что московский клуб по итогам нынешнего сезона имеет шансы стать чемпионом России.

На данный момент железнодорожники имеют в активе 16 очков и делят первое место турнирной таблицы с «Зенитом».

– «Локомотив» не первый раз продемонстрировал характер. Может, пора побороться за чемпионство?

– Ну а почему нет? Многое зависит от происходящего внутри клуба, внутри команды. Если все проникнуться этой идеей чемпионства, все шансы, как мне кажется, бороться дальше есть.

Самое главное – не уйти на зимний перерыв в числе лидеров, а уже вернувшись из него – продолжить играть с тем же настроением.