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    Динияр Билялетдинов – о возможном чемпионстве «Локомотива»: «Ну а почему нет?»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов выразил мнение, что московский клуб по итогам нынешнего сезона имеет шансы стать чемпионом России.

    На данный момент железнодорожники имеют в активе 16 очков и делят первое место турнирной таблицы с «Зенитом».

    – «Локомотив» не первый раз продемонстрировал характер. Может, пора побороться за чемпионство?

    – Ну а почему нет? Многое зависит от происходящего внутри клуба, внутри команды. Если все проникнуться этой идеей чемпионства, все шансы, как мне кажется, бороться дальше есть.

    Самое главное – не уйти на зимний перерыв в числе лидеров, а уже вернувшись из него – продолжить играть с тем же настроением.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.08.2017 21:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 августа 2017, 12:53

      очень рано

      0
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 19 августа 2017, 22:05

      не будет локо чемпионом!с такой игрой не будет!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 августа 2017, 22:03

      Как-то заумно написано что главное! Т.е. перед зимним перерывом не надо быть в лидерах? А весной потом играть с тем же настроением середняка? Или бомбардир не "дружит" с русским языком?

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Serjoga 20 августа 2017, 05:01

      скорее 2е

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