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    Семин: «Мы забили блестящие голы после хороших комбинаций»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после матча седьмого тура РФПЛ против московского «Спартака» (4:3). Специалист отметил качество голов своей команды.

    «После первого тайма мы не заслуживали 0:2. У «Спартака» не было особо моментов. Мы сами организовали голы себе и не забили свой. Во втором тайме хорошо зашли ребята – и Антон Миранчук, и Виталик Денисов. Появилось хорошее настроение, и мы выиграли матч. Не сказал бы, что везло с голами. Они были блестяще забиты с хороших комбинаций. Повезло в том, что на поле оказались игроки, которые не сдались при двух пропущенных голах.

    Победы «Локомотива» над фаворитами и неудачи с аутсайдерами связаны, на мой взгляд, с концентрацией на матч. Над этим работаем, много об этом говорим, но проблемы сохраняются и по сей день. Работы непочатый край.

    Надо ли было удалять Алексея Миранчука? Я пересматривал Суперкубок, и мне казалось, что Луиса Адриано надо было удалить. Это жизнь. Посмотрите эпизод с Александром Самедовым. Он заранее сделал шажочек вперед и упал.

    С чем связаны замены Мацея Рыбуса и Дмитрия Тарасова? Тарасов имеет микротравму ахилла, поэтому не стали дальше рисковать. Что касается Рыбуса, надо было вносить изменения на его позиции.

    В прошлом году «Спартак» по эмоциям всех переигрывал. Если мы сравнялись с ними, то все хорошо. «Спартак» в прошлом сезоне был для нас ориентиром», – заметил Семин.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2017 20:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +57

      Iupiterss 19 августа 2017, 22:42

      Что правда то правда,расскатали премущество как в хокее.

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 19 августа 2017, 22:15

      человеку 70 лет уважение хоть кокое нибуть имейте, старый маразматик? а какие вы будете вы в 70лет, в памперсах на постели лежать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 августа 2017, 22:01

      Паскудный ты тренер если так выразжаешся-а я тебя раньше уважал.ФУ.................

      -1
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      Рейтинг: +168

      GROSS77 19 августа 2017, 21:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      посмотрим кто на каком месте закончит чемпионат,и что потом петь будешь старый маразматик

      -4
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 19 августа 2017, 20:45

      Нужно забывать эту победу впереди Урал!

      3
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