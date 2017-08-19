Семин: «Мы забили блестящие голы после хороших комбинаций»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после матча седьмого тура РФПЛ против московского «Спартака» (4:3). Специалист отметил качество голов своей команды.

«После первого тайма мы не заслуживали 0:2. У «Спартака» не было особо моментов. Мы сами организовали голы себе и не забили свой. Во втором тайме хорошо зашли ребята – и Антон Миранчук, и Виталик Денисов. Появилось хорошее настроение, и мы выиграли матч. Не сказал бы, что везло с голами. Они были блестяще забиты с хороших комбинаций. Повезло в том, что на поле оказались игроки, которые не сдались при двух пропущенных голах.

Победы «Локомотива» над фаворитами и неудачи с аутсайдерами связаны, на мой взгляд, с концентрацией на матч. Над этим работаем, много об этом говорим, но проблемы сохраняются и по сей день. Работы непочатый край.

Надо ли было удалять Алексея Миранчука? Я пересматривал Суперкубок, и мне казалось, что Луиса Адриано надо было удалить. Это жизнь. Посмотрите эпизод с Александром Самедовым. Он заранее сделал шажочек вперед и упал.

С чем связаны замены Мацея Рыбуса и Дмитрия Тарасова? Тарасов имеет микротравму ахилла, поэтому не стали дальше рисковать. Что касается Рыбуса, надо было вносить изменения на его позиции.

В прошлом году «Спартак» по эмоциям всех переигрывал. Если мы сравнялись с ними, то все хорошо. «Спартак» в прошлом сезоне был для нас ориентиром», – заметил Семин.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.