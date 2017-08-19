Источник: информация об интересе «Спартака» к Тарасову неверна

«Спартак» не интересуется опорным полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Сегодня СМИ сообщили, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера хочет видеть 30-летнего футболиста железнодорожников в составе своей команды. По информации источника, эти данные неверны.

Действующий контракт Тарасова с красно-зелеными рассчитан до июля 2018 года. В текущем сезоне футболист провел шесть матчей и забил один гол.

Сегодня «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Локомотив» в поединке седьмого тура РФПЛ. Начало – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.