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    Источник: информация об интересе «Спартака» к Тарасову неверна

    «Спартак» не интересуется опорным полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Сегодня СМИ сообщили, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера хочет видеть 30-летнего футболиста железнодорожников в составе своей команды. По информации источника, эти данные неверны.

    Действующий контракт Тарасова с красно-зелеными рассчитан до июля 2018 года. В текущем сезоне футболист провел шесть матчей и забил один гол.

    Сегодня «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Локомотив» в поединке седьмого тура РФПЛ. Начало – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2017 17:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 19 августа 2017, 18:11

      пишите лучше "бывший Бузовой"... а то Тарасова знают, как "Тарасова" далеко не все))

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