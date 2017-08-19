Селихов, Джано и Самедов – в стартовом составе «Спартака», Баринов и Фарфан выйдут с первых минут у «Локомотива»

Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на игру седьмого тура РФПЛ.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Боккетти, Таски, Ещенко, Глушаков, Пашалич, Джано, Промес, Самедов, Адриано.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович. И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Рыбус, Фернандеш, Фарфан.

Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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