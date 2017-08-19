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    Селихов, Джано и Самедов – в стартовом составе «Спартака», Баринов и Фарфан выйдут с первых минут у «Локомотива»

    Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на игру седьмого тура РФПЛ.

    «Спартак»: Селихов, Комбаров, Боккетти, Таски, Ещенко, Глушаков, Пашалич, Джано, Промес, Самедов, Адриано.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович. И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Рыбус, Фернандеш, Фарфан.

    Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: РПЛ

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    19.08.2017 16:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3120

      erma 19 августа 2017, 17:26

      Посмотрел интервью Семина перед матчем: "Забить быстрый гол, сыграть хорошо в защите и забить второй гол на контратаках." Просто и изящно! Как говорится, просто было на бумаге, да забыли про овраги.

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 19 августа 2017, 17:08

      Джикия самый сильный защитник из всех имеющихся, и почему его нет в составе?

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma > Челнинец 19 августа 2017, 17:23

      Он сильнейший в стране, не только в Спартаке

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон > Челнинец 19 августа 2017, 17:26

      отдыхает
      .

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 19 августа 2017, 16:57

      Нужно поддержать Спартак, побед не видим к сожалению.

      0
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      Рейтинг: +281

      nem00700 19 августа 2017, 16:39

      Что с Джикией?

      3
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 19 августа 2017, 16:36

      ох уж эти эксперименты (((

      2
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