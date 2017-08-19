«Спартак» рассматривает кандидатуру Тарасова

Опорный полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов интересен «Спартаку». В составе команды 30-летнего игрока хочет видеть главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Вопрос по данному трансферу будет решаться 20 августа по возвращении из Франции владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Действующий контракт Тарасова с железнодорожниками рассчитан до июля 2018 года. В текущем сезоне футболист провел шесть матчей и забил один гол.

Напомним, сегодня в рамках седьмого тура РФПЛ «Спартак» примет «Локомотив» на «Открытие Арене». Начало поединка – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.