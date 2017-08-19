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    «Спартак» рассматривает кандидатуру Тарасова

    Опорный полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов интересен «Спартаку». В составе команды 30-летнего игрока хочет видеть главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Вопрос по данному трансферу будет решаться 20 августа по возвращении из Франции владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    Действующий контракт Тарасова с железнодорожниками рассчитан до июля 2018 года. В текущем сезоне футболист провел шесть матчей и забил один гол.

    Напомним, сегодня в рамках седьмого тура РФПЛ «Спартак» примет «Локомотив» на «Открытие Арене». Начало поединка – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2017 16:07
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    Комментарии20
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      Рейтинг: -36

      Silling 20 августа 2017, 15:25

      Только вместе с Бузовой.

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 19 августа 2017, 20:22

      заберите это бревно, пожалуйста.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2017, 20:04

      Чушь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 19 августа 2017, 19:59

      Да ну. Это фейк. Бла бла бла...

      1
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      Рейтинг: +331

      NapaS 19 августа 2017, 19:41

      Массимо теперь приходится выбирать лучших из худших, просто хоть кого-то. Я говорил, что Федун жлоб каких мало и ни на какие нормальные покупки рассчитывать вряд ли стоит. Все его обещания просто очередной треп для газетчиков. Вот уже и всплыли очередные дрова в виде Бузова.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 19 августа 2017, 17:40

      Интересно за сколько этого гения заберет Спартак!!! Думаю ляма за 4 минимум иначе не отдадим!

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 19 августа 2017, 17:27

      Оздоев,теперь Тарасов,кто это "чудо-юдо" что видит усиление Спартака в этих футболистах

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 августа 2017, 17:24

      Бревно уровня Нойштедтера ...

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 19 августа 2017, 17:21

      Ни в коем случае,это такая же деревянная дубина как и Дзюба.

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      Рейтинг: +3120

      erma 19 августа 2017, 17:21

      Еще один 30-летний? Да у нас свои уже почти на издохе, судя по игре Адриано, Самедова, и Глушакова (со всем моим уважении к их прежним заслугам).

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