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«Спартак» рассматривает кандидатуру Тарасова

19 августа 2017, 16:07
20

Опорный полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов интересен «Спартаку». В составе команды 30-летнего игрока хочет видеть главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Вопрос по данному трансферу будет решаться 20 августа по возвращении из Франции владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Действующий контракт Тарасова с железнодорожниками рассчитан до июля 2018 года. В текущем сезоне футболист провел шесть матчей и забил один гол.

Напомним, сегодня в рамках седьмого тура РФПЛ «Спартак» примет «Локомотив» на «Открытие Арене». Начало поединка – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Тарасов Дмитрий
Комментарии (20)
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GermanVo
1503148263
О, мой Бог!!! Только не его. Остановитесь. Не скатывайтесь до дна!!!!!
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sorus
1503148482
зачем нам это полено
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oyabun
1503148879
По принципу "чем хуже, тем лучше"? Он и в Локо то играет нормально лишь по большим праздникам, когда Луна находится в редкой фазе..За что нас так пугают?
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Serg919
1503149250
И чем Спартаку поможет Бузов
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APchelov
1503149710
Ну а что. Видать, именно это и рассмотрели, что Тарасов как раз уровня большинства красно-белых
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NapaS
1503160861
Массимо теперь приходится выбирать лучших из худших, просто хоть кого-то. Я говорил, что Федун жлоб каких мало и ни на какие нормальные покупки рассчитывать вряд ли стоит. Все его обещания просто очередной треп для газетчиков. Вот уже и всплыли очередные дрова в виде Бузова.
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maygli
1503161943
Да ну. Это фейк. Бла бла бла...
Ответить
OfaZavr
1503162244
Чушь.
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ljrljr0505
1503163340
заберите это бревно, пожалуйста.
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Silling
1503231936
Только вместе с Бузовой.
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