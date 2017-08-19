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    «Ливерпуль» может подписать защитника 17-летнего «Фортуны» Шуурса

    «Ливерпуль» может заключить контракт с защитником «Фортуны» из Ситтарда Пером Шуурсом.

    Недавно 17-летний игрок прошел просмотр в стане мерсисайдцем и впечатлил тренерский штаб команды.

    Тем не менее красным придется столкнуться с жесткой конкуренцией за голландца со стороны ПСВ, «Аякса» и дортмундской «Боруссии». Также за футболистом наблюдает «Бавария».

    По словам отца игрока Ламберта Шуурса, в «Ливерпуле» очень довольны тем, как проявил себя Пер на тренировках молодежной команды, которой руководит Стивен Джеррард..

    Источник: Tribalfootball

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    19.08.2017 12:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 20 августа 2017, 00:07

      Ну и фамилия))

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      ...
      Рейтинг: +278

      MrNao1 > Борз-95 20 августа 2017, 21:05

      А заголовок статьи вообще круто написан)

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