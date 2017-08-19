«Ливерпуль» может подписать защитника 17-летнего «Фортуны» Шуурса

«Ливерпуль» может заключить контракт с защитником «Фортуны» из Ситтарда Пером Шуурсом.

Недавно 17-летний игрок прошел просмотр в стане мерсисайдцем и впечатлил тренерский штаб команды.

Тем не менее красным придется столкнуться с жесткой конкуренцией за голландца со стороны ПСВ, «Аякса» и дортмундской «Боруссии». Также за футболистом наблюдает «Бавария».

По словам отца игрока Ламберта Шуурса, в «Ливерпуле» очень довольны тем, как проявил себя Пер на тренировках молодежной команды, которой руководит Стивен Джеррард..