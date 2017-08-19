Бубнов ожидает победы «Спартака» над «Локомотивом»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартак» обыграет «Локомотив» в 7-м туре РФПЛ. Московское дерби пройдет 19 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Дерби станет испытанием для обеих команд. У «Локомотива» сейчас нет нападающего, проблемы с атакой налицо, но подопечные Юрия Семина умеют грамотно закрываться. И все же, на мой взгляд, «Спартак» возьмет три очка. Турнирная ситуация красно-белых слишком неприглядная, чтобы еще ухудшать, а на своем поле они, безусловно, выложатся на сто процентов. Прогноз — 2:1», – заявил Бубнов.

«Спартак» после шести сыгранных матчей идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» с 13 очками – третий.