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    Бубнов ожидает победы «Спартака» над «Локомотивом»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартак» обыграет «Локомотив» в 7-м туре РФПЛ. Московское дерби пройдет 19 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

    «Дерби станет испытанием для обеих команд. У «Локомотива» сейчас нет нападающего, проблемы с атакой налицо, но подопечные Юрия Семина умеют грамотно закрываться. И все же, на мой взгляд, «Спартак» возьмет три очка. Турнирная ситуация красно-белых слишком неприглядная, чтобы еще ухудшать, а на своем поле они, безусловно, выложатся на сто процентов. Прогноз — 2:1», – заявил Бубнов.

    «Спартак» после шести сыгранных матчей идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» с 13 очками – третий.

    Источник: Sportbox.ru

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    19.08.2017 06:28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 августа 2017, 09:31

      Чаще всего я не согласен с бубеном,но в этот раз соглашусь.

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 19 августа 2017, 09:18

      Победа Локо!!!

      2
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      Рейтинг: +198

      ded-53 19 августа 2017, 09:10

      На сто процентов выложатся и железнодорожники, так что ничья наиболее реальный итог этого матча.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 19 августа 2017, 08:47

      Сёмин опытный машинист! Учтёт поражение в суперкубке. Сделает выводы и не проиграет..

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 19 августа 2017, 08:46

      Хороший прогноз :) Обычно в таких случаях Бубнов ошибается с точность на оборот. Поэтому надеюсь, что Локо победит! Удачи и победы паровозу!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 19 августа 2017, 08:05

      Думаю защиту вскроют, а вот Локо да - с атаками будет сложно. Думаю Спартак победит.

      3
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      Рейтинг: +5444

      Приус 19 августа 2017, 07:12

      Двух мнений и быть не может, только победа!

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 19 августа 2017, 06:54

      Если сегодня не выиграют, тьфу, тьфу - запирать команду в Тарасовке на огромный висячий замок.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 19 августа 2017, 06:42

      эх бубен бубен

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 августа 2017, 06:38

      Отпускать лидеров просто уже нельзя! Только победа!

      4
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