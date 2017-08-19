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Бубнов ожидает победы «Спартака» над «Локомотивом»

19 августа 2017, 06:28
11

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартак» обыграет «Локомотив» в 7-м туре РФПЛ. Московское дерби пройдет 19 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Дерби станет испытанием для обеих команд. У «Локомотива» сейчас нет нападающего, проблемы с атакой налицо, но подопечные Юрия Семина умеют грамотно закрываться. И все же, на мой взгляд, «Спартак» возьмет три очка. Турнирная ситуация красно-белых слишком неприглядная, чтобы еще ухудшать, а на своем поле они, безусловно, выложатся на сто процентов. Прогноз — 2:1», – заявил Бубнов.

«Спартак» после шести сыгранных матчей идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» с 13 очками – третий.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Бубнов Александр
Комментарии (11)
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Сибирь за Спартак
1503113724
Да будет так!
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Опорник84
1503113886
Отпускать лидеров просто уже нельзя! Только победа!
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bashnat013
1503114152
эх бубен бубен
Ответить
СШГЭС
1503114865
Если сегодня не выиграют, тьфу, тьфу - запирать команду в Тарасовке на огромный висячий замок.
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Приус
1503115959
Двух мнений и быть не может, только победа!
Ответить
Аид666
1503119143
Думаю защиту вскроют, а вот Локо да - с атаками будет сложно. Думаю Спартак победит.
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mdu86
1503121573
Хороший прогноз :) Обычно в таких случаях Бубнов ошибается с точность на оборот. Поэтому надеюсь, что Локо победит! Удачи и победы паровозу!
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ded-53
1503123041
На сто процентов выложатся и железнодорожники, так что ничья наиболее реальный итог этого матча.
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zra78
1503123509
Победа Локо!!!
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Диктор
1503124284
Чаще всего я не согласен с бубеном,но в этот раз соглашусь.
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