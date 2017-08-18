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    Фурсенко: «Дзюба – игрок «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пока остается в команде. Об этом рассказал президент «Зенита» Сергей Фурсенко. Ранее сообщалось, что Дзюбой интересуется «Локомотив».

    «Мне по этому поводу ничего не известно до сих пор. Дзюба уже в «Локомотиве»? Трансферные окна для того и существует, чтобы происходили переходы, но пока вообще ничего не решено. Дзюба – игрок «Зенита», и никаких вопросов здесь нет», – сказал Фурсенко.

    В нынешнем сезоне Дзюба провел в составе «Зенита» пять матчей, в среднем проводя на поле 41 минуту. Результативными действиями российский форвард не отметился.

    Источник: Р-Спорт

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    18.08.2017 22:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 19 августа 2017, 08:38

      Дзюба-обуза Зенита...))

      -2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 19 августа 2017, 08:15

      Дзюба за трофеями же пришел, видимо не хочет уходить, чует что на лавке получая бабло может еще и чемпионом стать.

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 19 августа 2017, 07:43

      "Пока"-ключевое слово.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 19 августа 2017, 07:17

      Аренда была бы хорошим решениям для игрока и клуба.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 19 августа 2017, 06:59

      Игра в Перми покажет, игрок или получатель зарплаты.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 19 августа 2017, 06:44

      Если хохет на ЧМ, бегом валить нужно из Питера в Локо или Краснодар, или к Бердыеву. Если с перестройкой Зенита Данни с Жулиано оказались не нужны, то Артемку вообще вышвырнут как окурок.

      9
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 августа 2017, 06:05

      Игрок Зенита... Громко сказано,
      Пока не доказано.

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 августа 2017, 03:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дзюба - не игрок. И уж тем более не зенитовский. В свинарнике на пару с глушаком худо-бедно его место.

      -4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 августа 2017, 01:40

      Фурсенко: «Дзюба – игрок «Зенита, хотя не лучший и ленивый»

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik 19 августа 2017, 00:13

      Сказал - ничего не сказал.
      - Подскажите, скоро будет остановка улица Фурсенская?
      - Мне по этому поводу ничего не известно. Улица Фурсенская? Маршрутки для того и существуют, чтобы останавливаться на остановках. Сейчас? - на улице Ленина. И никаких вопросов здесь нет.

      4
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