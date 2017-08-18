Фурсенко: «Дзюба – игрок «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пока остается в команде. Об этом рассказал президент «Зенита» Сергей Фурсенко. Ранее сообщалось, что Дзюбой интересуется «Локомотив».

«Мне по этому поводу ничего не известно до сих пор. Дзюба уже в «Локомотиве»? Трансферные окна для того и существует, чтобы происходили переходы, но пока вообще ничего не решено. Дзюба – игрок «Зенита», и никаких вопросов здесь нет», – сказал Фурсенко.

В нынешнем сезоне Дзюба провел в составе «Зенита» пять матчей, в среднем проводя на поле 41 минуту. Результативными действиями российский форвард не отметился.