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Фурсенко: «Дзюба – игрок «Зенита»

18 августа 2017, 22:00
15

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пока остается в команде. Об этом рассказал президент «Зенита» Сергей Фурсенко. Ранее сообщалось, что Дзюбой интересуется «Локомотив».

«Мне по этому поводу ничего не известно до сих пор. Дзюба уже в «Локомотиве»? Трансферные окна для того и существует, чтобы происходили переходы, но пока вообще ничего не решено. Дзюба – игрок «Зенита», и никаких вопросов здесь нет», – сказал Фурсенко.

В нынешнем сезоне Дзюба провел в составе «Зенита» пять матчей, в среднем проводя на поле 41 минуту. Результативными действиями российский форвард не отметился.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Фурсенко Сергей
Комментарии (15)
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Вомбат
1503084125
Артем, тут все зависит не от Фурсенко а от тебя. Манчини - тренеришка для тебя неподходящий. Тактику варьировать не умеет. Ротацию состава делать не умеет. Определил Шатова на лавку, а Ерохин у него во всех матчах все 90 минут позорится. И того, что ты, Артем, потенциально форвард сборной, не имеешь права гнить на лавке, тренеришка не понимает. А вот Семин - то, что надо. Только к Ганчаренко не уходи, иначе беда - с тобой вмечто Чалова гадский ЦСКА наверняка выиграет золото.
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Tostao
1503084265
Да, он - игрок "Зенита", но это не мешает отдать его в аренду. Как раньше в "Томь" и "Ростов".
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Lev Aleks
1503090336
Газпрем тратим деньги на долбоебов...таков наш девиз
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Drapik
1503090812
Сказал - ничего не сказал. - Подскажите, скоро будет остановка улица Фурсенская? - Мне по этому поводу ничего не известно. Улица Фурсенская? Маршрутки для того и существуют, чтобы останавливаться на остановках. Сейчас? - на улице Ленина. И никаких вопросов здесь нет.
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APchelov
1503104204
Дзюба - не игрок. И уж тем более не зенитовский. В свинарнике на пару с глушаком худо-бедно его место.
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subbotaspartak
1503111954
Игрок Зенита... Громко сказано, Пока не доказано.
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Сибирь за Спартак
1503114249
Если хохет на ЧМ, бегом валить нужно из Питера в Локо или Краснодар, или к Бердыеву. Если с перестройкой Зенита Данни с Жулиано оказались не нужны, то Артемку вообще вышвырнут как окурок.
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СШГЭС
1503115191
Игра в Перми покажет, игрок или получатель зарплаты.
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Приус
1503116245
Аренда была бы хорошим решениям для игрока и клуба.
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Mr_Digorec
1503121098
Дзюба-обуза Зенита...))
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