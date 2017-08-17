Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Боярский: «Если бы не Лунев, получили бы больше»

    Народный артист России, верный болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что российская команда могла уступить с более крупным счетом в первом матче противостояния с «Утрехтом». Действия в воротах Андрея Лунева позволили сохранить минимальный перевес в пользу голландского клуба.

    Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Утрехт» – «Зенит» закончился со счетом 1:0. Ответная игра пройдет через неделю – в четверг, 24 августа.

    – Ставил на победу «Зенита» – 2:0, но ошибся. Достойное сопротивление оказал «Утрехт», значительно превосходивший «Зенит», который устал после матчей чемпионата. Голландцы действовали более активно и агрессивно, проявили себя настоящими бойцами и добились победы перед своими зрителями. Лунев играл лучше всех и неоднократно спасал команду. Если бы не он, получили бы больше.

    – Что случилось с остальными?

    – Возможно, легионеры подустали после побед. В первом тайме было понятно, что мы просто растерялись под прессингом «Утрехта». После перерыва Манчини не смог внести нужные коррективы. Было несколько возможностей у Смольникова, Кокорин здорово бил издалека, но не реализовали. Замены не были эффективны – Полоз ничего не изменил, а Дзюба поздно появился на поле.

    – Дику Адвокату вряд ли понравился сегодняшний футбол в исполнении бывшей команды.

    – Очень люблю Адвоката. Наверное, игра «Зенита» его несколько разочаровала, который он научил играть агрессивно и интересно. Сегодня петербуржцы не показали, чего от них ожидали тренеры и болельщики. Голландцы были физически сильнее, додавили и добегали до конца.

    – От ответного матча ожидаете уверенного реванша?

    – Понятно, что не все потеряно, и дома придется забивать минимум дважды и не пропускать. Манчини наверняка сделает выводы, и ребята покажут достойный футбол. Сегодня болельщики хозяев поддерживали «Утрехт» весь матч, а наших 400 человек не было слышно. В Петербурге город встанет на защиту «Зенита».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2017 08:42
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 17 августа 2017, 12:20

      Только благодаря Луневу Зенит легко отделался . А то бы Лига на этом и закончилась . А так - шанс остается .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +658

      RUSARM 17 августа 2017, 10:27

      У синита два состава практически,и они уже устали!!! Что тогда надо говорить ЦСКА????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17748

      paracetamol 17 августа 2017, 10:20

      Не стоит уделять столько внимания мелкой неудаче. В Питере Утрехт будет мелко плавать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > paracetamol 18 августа 2017, 17:31

      Юра классный ловила, не надо его гнобить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 17 августа 2017, 09:31

      Лунев хорошее приобретения Зенита ! Если бы играл Лодыгин как минимум трешка был !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 17 августа 2017, 09:07

      Да Лунев вообще красавчик! Тащит и тащит)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 17 августа 2017, 08:48

      Лунёв молодец,этот парень скоро сменит Акинфеева в рамке

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11