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Боярский: «Если бы не Лунев, получили бы больше»

17 августа 2017, 08:42
7

Народный артист России, верный болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что российская команда могла уступить с более крупным счетом в первом матче противостояния с «Утрехтом». Действия в воротах Андрея Лунева позволили сохранить минимальный перевес в пользу голландского клуба.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Утрехт» – «Зенит» закончился со счетом 1:0. Ответная игра пройдет через неделю – в четверг, 24 августа.

– Ставил на победу «Зенита» – 2:0, но ошибся. Достойное сопротивление оказал «Утрехт», значительно превосходивший «Зенит», который устал после матчей чемпионата. Голландцы действовали более активно и агрессивно, проявили себя настоящими бойцами и добились победы перед своими зрителями. Лунев играл лучше всех и неоднократно спасал команду. Если бы не он, получили бы больше.

– Что случилось с остальными?

– Возможно, легионеры подустали после побед. В первом тайме было понятно, что мы просто растерялись под прессингом «Утрехта». После перерыва Манчини не смог внести нужные коррективы. Было несколько возможностей у Смольникова, Кокорин здорово бил издалека, но не реализовали. Замены не были эффективны – Полоз ничего не изменил, а Дзюба поздно появился на поле.

– Дику Адвокату вряд ли понравился сегодняшний футбол в исполнении бывшей команды.

– Очень люблю Адвоката. Наверное, игра «Зенита» его несколько разочаровала, который он научил играть агрессивно и интересно. Сегодня петербуржцы не показали, чего от них ожидали тренеры и болельщики. Голландцы были физически сильнее, додавили и добегали до конца.

– От ответного матча ожидаете уверенного реванша?

– Понятно, что не все потеряно, и дома придется забивать минимум дважды и не пропускать. Манчини наверняка сделает выводы, и ребята покажут достойный футбол. Сегодня болельщики хозяев поддерживали «Утрехт» весь матч, а наших 400 человек не было слышно. В Петербурге город встанет на защиту «Зенита».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Утрехт Лунев Андрей Адвокат Дик Манчини Роберто
Комментарии (7)
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triton004
1502948886
Лунёв молодец,этот парень скоро сменит Акинфеева в рамке
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Dimon013
1502950036
Да Лунев вообще красавчик! Тащит и тащит)
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XaXatyn
1502951494
Лунев хорошее приобретения Зенита ! Если бы играл Лодыгин как минимум трешка был !
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paracetamol
1502954457
Не стоит уделять столько внимания мелкой неудаче. В Питере Утрехт будет мелко плавать.
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RUSARM
1502954865
У синита два состава практически,и они уже устали!!! Что тогда надо говорить ЦСКА????
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dok66
1502961629
Только благодаря Луневу Зенит легко отделался . А то бы Лига на этом и закончилась . А так - шанс остается .
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