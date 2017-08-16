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  • Известен расширенный состав сборной России. «Зенит» проиграл «Утрехту». Дайджест событий дня

Известен расширенный состав сборной России. «Зенит» проиграл «Утрехту». Дайджест событий дня

16 августа 2017, 22:10
8

Черчесов огласил расширенный состав сборной России на ближайший сбор

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обнародовал расширенный список футболистов, которые могут быть вызваны на сбор команды в Новогорске (28 августа – 3 сентября). Напомним, что в этот же период состоится товарищеский матч против московского «Динамо». Список игроков российской команды можно посмотреть здесь.

«Валенсия» поставила «Спартаку» ультиматум по переходу Гарая

Переговоры по переходу защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая в «Спартак» близки к развязке. По информации источника, испанский клуб поставил красно-белым ультиматум, требуя дать ответ о готовности заплатить за 30-летнего аргентинца требуемую сумма в ближайшее время. Ранее сообщалось, что «летучие мыши» намерены получить от продажи футболиста более 20 миллионов евро. Позднее появилась информация, согласно которой москвичи отказались от идеи приобретения Гарая.

«Реал» получил отрицательный ответ на апелляцию по пятиматчевой дисквалификации Роналду

Пятиматчевая дисквалификация нападающего «Реала» Криштиану Роналду оставлена в силе. Сообщается, что апелляционный комитет Королевской испанской федерации футбола отклонил апелляцию мадридского клуба по поводу сокращения срока наказания. Напомним, Роналду отстранен от футбола на пять матчей за толчок судьи в первом матче за Суперкубок Испании против «Барселоны» (3:1). Таким образом, португалец пропустит ответную игру против сине-гранатовых и четыре встречи Примеры.

Григорян подписал контракт с «Араратом»

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян стал наставником московского «Арарата». Как и писал «Бомбардир» ранее, контракт подписан на три года. Напомним, Григорян покинул пост главного тренера «Анжи» после матча 6-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:3). Достижений на мужском уровне у наставника нет. На данный момент «Арарат» делит первое место турнирной таблицы зоны «Центр» с «Калугой».

Бакка перешел из «Милана» в «Вильярреал»

Нападающий итальянского «Милана» Карлос Бакка продолжит карьеру в испанском «Вильярреале». 30-летний южноамериканец переходит в стан «желтой субмарины» на правах годичной аренды, по окончании которой клуб сможет выкупить форварда. За испанцев Бакка будет играть под 9-м номером. За миланцев футболист выступал с 2015 года и успел провести 70 матчей и забить 31 гол. С 2013 по 2015 годы игрок защищал цвета испанской «Севильи».

Усэйн Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны»

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Усэйн Болт примет участие в товарищеском матче легенд английского «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны». Ямаец будет выступать за «красных дьяволов». Встреча состоится 2 сентября на «Олд Траффорд». Среди партнеров Болта будут присутствовать такие личности, как Райан Гиггз, Пол Скоулз. На протяжении своей карьеры, которую он совсем недавно завершил, бегун неоднократно заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в футболе.

Лига Европы. «Зенит» в гостях потерпел поражение от «Утрехта»

В первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» в гостях проиграл «Утрехту» – 0:1. Автором единственного гола стал Закария Лабиад. Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.

Фото: globallookpress.com

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (8)
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TY13R
1502917552
и что?
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пряник929
1502919382
Игра Зннита хуже Анжи...
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ree466
1502929480
интересные новости!
Ответить
igormaddog
1502934441
Зенит как всегда,обосрался!!!Будем надеяться на ответный матч!!!
Ответить
bashnat013
1502938447
Лишь бы черчесов в состав не попал!
Ответить
Сибирь за Спартак
1502942338
Черчесов просто знакомится с новичками, хорошее дело.
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СШГЭС
1502943176
Раньше наряду с главной была еще олимпийская сборная. Этот состав примерно такой.
Ответить
айор балдёжник
1502948371
Интересно
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