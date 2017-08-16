Перед Григоряном в «Арарате» будет стоять задача вывести команду в ФНЛ

Руководство московского «Арарата», выступающего в зоне «Центр» ПФЛ, предложило бывшему главному тренеру махачкалинского «Анжи» Александру Григоряну трехлетний контракт, который в данный момент обсуждается. Перед специалистом будет поставлена задача вывести по итогам текущего сезона коллектив в ФНЛ.

Напомним, Григорян покинул пост главного тренера «Анжи» после матча 6-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:3).

На данный момент «Арарат» делит первое место турнирной таблицы зоны «Центр».