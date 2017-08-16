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    Перед Григоряном в «Арарате» будет стоять задача вывести команду в ФНЛ

    Руководство московского «Арарата», выступающего в зоне «Центр» ПФЛ, предложило бывшему главному тренеру махачкалинского «Анжи» Александру Григоряну трехлетний контракт, который в данный момент обсуждается. Перед специалистом будет поставлена задача вывести по итогам текущего сезона коллектив в ФНЛ.

    Напомним, Григорян покинул пост главного тренера «Анжи» после матча 6-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:3).

    На данный момент «Арарат» делит первое место турнирной таблицы зоны «Центр».

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2017 12:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      ЛЕПРИК 20 августа 2017, 08:17

      Второй Асмарал, когда с деньгами будет худо, сдуется

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 августа 2017, 17:29

      С таким составом должны досрочно задачу выполнить....

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 16 августа 2017, 13:03

      Удачи Арарату и Григоряну!!!

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