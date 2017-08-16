Головин: «Хотел бы поиграть в Европе, но готов остаться в ЦСКА и провести здесь всю карьеру, как Акинфеев»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин заявил, что хотел бы перейти в один из европейских клубов. При этом игрок выразил готовность провести в стане армейцев всю карьеру.

Ранее сообщалось, что на 21-летнего россиянина претендуют дортмундская «Боруссия», «Челси» и «Арсенал».

– Не думаете, что можете остаться в ЦСКА, получить еще более выгодный контракт и просто не уехать в Европу?

– На самом деле я хотел бы поиграть в Европе. Но если не сложится, готов остаться в ЦСКА, и, как Акинфеев, провести здесь свою карьеру. Считаю, это было бы очень почетно.