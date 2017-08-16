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    Головин: «Хотел бы поиграть в Европе, но готов остаться в ЦСКА и провести здесь всю карьеру, как Акинфеев»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин заявил, что хотел бы перейти в один из европейских клубов. При этом игрок выразил готовность провести в стане армейцев всю карьеру.

    Ранее сообщалось, что на 21-летнего россиянина претендуют дортмундская «Боруссия», «Челси» и «Арсенал».

    – Не думаете, что можете остаться в ЦСКА, получить еще более выгодный контракт и просто не уехать в Европу?

    – На самом деле я хотел бы поиграть в Европе. Но если не сложится, готов остаться в ЦСКА, и, как Акинфеев, провести здесь свою карьеру. Считаю, это было бы очень почетно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2017 21:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +86

      greatsergey_nokappa 16 августа 2017, 23:56

      эх, Саша, красиво говоришь про почётность играть в родном клубе, но вот кому-кому, а тебе точно нужно пробовать себя за рубежом. давно у нас таких перспективных, а главное - живущих футболом, ребят не было

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 16 августа 2017, 23:51

      ещё ничего не наиграл а пальцы на ногах веером уже

      -2
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      Рейтинг: +459

      sour12 16 августа 2017, 22:00

      Ключевое слово поиграть, главное играть в хорошей команде и в сильном чемпионате...думаю если уйдёт ЦСКА в накладе не останется.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 августа 2017, 21:56

      Верно, Александр! Сначала с ЦСКА нужно выиграть Лигу Чемпионов, а потом и можно будет задуматься о том, чтобы поиграть в Европе. В "Барселоне" там, или в "Баварии".

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 16 августа 2017, 21:55

      Красавчик!!! Вот он любит свое дело.

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