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    Кадыров предложил ввести для судей базовый оклад и бонусы

    Почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров на своем канале в телеграме предложил ввести в чемпионате России для судей базовый оклад с бонусами.

    Ранее глава Чеченской республики раскритиковал работу арбитра Игоря Федотова на матче 6-го тура РФПЛ между грозненским клубом и «Зенитом» (0:4).

    «На мой взгляд, чтобы улучшить ситуацию в российском футболе, снять претензии с футбольных арбитров, мы должны пойти по аналогии с английскими коллегами: ввести базовый оклад для судей и добавить бонусы за хорошо отработанные матчи.

    Если судьи будут ошибаться, то они просто не получат этот бонус, и это будет отражаться в том числе и на рейтинге судьи. Тогда у рефери появится мотивация судить честно и беспристрастно. Чтобы каждый матч не вызывал сомнений ни у кого. Итог: и наш футбол станет честнее, и добросовестные арбитры – лучше.

    Сейчас как такового наказания для арбитров не предусмотрено. Максимум, что может грозить, – отстранение от одной или нескольких игр, чтобы отдохнуть. А команды тем временем из-за судейских ошибок теряют важные для себя очки, места в еврокубках и мотивацию», – написал Кадыров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2017 19:47
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5444

      Приус 17 августа 2017, 08:01

      Взятка тем и заманчива, что превышает намного и зарплату и бонусы. Только технические средства контроля сведут на нет и человеческий фактор и алчность.

      7
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      Рейтинг: +459

      77SAM 17 августа 2017, 07:59

      И стоимость "ошибки" возрастёт до бонус+++....

      0
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 17 августа 2017, 07:32

      Неплохая идея, только бонус должен значительно превышать оклад.

      7
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 16 августа 2017, 22:54

      За ошибки судей надо САЖАТЬ!!! Кстати, как в миру, так и в футболе!!! Вот тогда и ошибок НЕ БУДЕТ!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 16 августа 2017, 21:29

      И футболистам тоже самое, что бы играли лучше))))

      3
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      Рейтинг: +875

      sidul1 16 августа 2017, 20:57

      Им зарплата не нужна.

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 16 августа 2017, 20:56

      Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров очень много сделал для развития и укрепления футбола в республике!
      Поддержка детского футбола и финансирование!
      А это часть общероссийской работы нашего правительства по РАЗВИТИЮ спорта в стране!
      Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров имеет ПОЛНОЕ право критиковать БЕЗОБРАЗНУЮ работу наших арбитров и ПРЕДЛАГАТЬ меры искоренения такого ПЛОХОГО судейства!
      Будогосский ПОЛНОСТЬЮ провалил свою работу и его меры не дали результата!
      Скандалы кочуют от сезона к сезону, а Будогосский кормит нас своей ЛАБУДОЙ!
      Прошлый сезон стал самым СКАНДАЛЬНЫМ за всю историю советского и российского футбола!
      Изменил что-либо Будогосский своей ДЕМАГОГИЕЙ за время своей работы главой департамента???
      Нет и ещё раз НЕТ!
      Надо принимать меры и наводить порядок в судействе внедрением системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ!!!
      Только внедрение системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе!
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
      Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
      Только видео повторы смогут ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
      Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!

      -1
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 16 августа 2017, 20:53

      Микрофонщик практически напрямую предлагает финансово стимулировать арбитров ))) Хорошо отработал- если терек выиграл? Пользуйте микрофон, гражданин. Это футбол, тут играть нужно.

      4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 августа 2017, 20:35

      и лишить чечню дотаций)))видео повторы надо вводить,тогда все нормально будет,а не говорить,что нет на повторы денег

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      Рейтинг: +69

      alexandr347488 16 августа 2017, 20:10

      Нужны видеоповторы, а не бонусы. Любой бонус можно перекрыть.

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