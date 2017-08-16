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Кадыров предложил ввести для судей базовый оклад и бонусы

16 августа 2017, 19:47
14

Почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров на своем канале в телеграме предложил ввести в чемпионате России для судей базовый оклад с бонусами.

Ранее глава Чеченской республики раскритиковал работу арбитра Игоря Федотова на матче 6-го тура РФПЛ между грозненским клубом и «Зенитом» (0:4).

«На мой взгляд, чтобы улучшить ситуацию в российском футболе, снять претензии с футбольных арбитров, мы должны пойти по аналогии с английскими коллегами: ввести базовый оклад для судей и добавить бонусы за хорошо отработанные матчи.

Если судьи будут ошибаться, то они просто не получат этот бонус, и это будет отражаться в том числе и на рейтинге судьи. Тогда у рефери появится мотивация судить честно и беспристрастно. Чтобы каждый матч не вызывал сомнений ни у кого. Итог: и наш футбол станет честнее, и добросовестные арбитры – лучше.

Сейчас как такового наказания для арбитров не предусмотрено. Максимум, что может грозить, – отстранение от одной или нескольких игр, чтобы отдохнуть. А команды тем временем из-за судейских ошибок теряют важные для себя очки, места в еврокубках и мотивацию», – написал Кадыров.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (14)
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Freyk
1502902564
На самом деле, большинство ошибок — это именно ошибки, а не предвзятость судьи в пользу одной из команд. Если вы побудете на поле, то вы поймете, что очень часто тяжело на 100% утверждать, попал ли мяч в руку или грудь и задел ли защитник ногу нападающего в подкате. Зрителям в этом плане намного проще, ведь они смотрят сверху и могут пользоваться повторами. Так что такая система может и сделает распределение доходов более справедливым, но уровень судейства едва ли поднимет.
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Тазит
1502903276
Толковая мысль.
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alexandr347488
1502903437
Нужны видеоповторы, а не бонусы. Любой бонус можно перекрыть.
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Asbjorn
1502904935
и лишить чечню дотаций)))видео повторы надо вводить,тогда все нормально будет,а не говорить,что нет на повторы денег
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kazak1975
1502906029
Микрофонщик практически напрямую предлагает финансово стимулировать арбитров ))) Хорошо отработал- если терек выиграл? Пользуйте микрофон, гражданин. Это футбол, тут играть нужно.
Ответить
Popularov
1502906204
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров очень много сделал для развития и укрепления футбола в республике! Поддержка детского футбола и финансирование! А это часть общероссийской работы нашего правительства по РАЗВИТИЮ спорта в стране! Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров имеет ПОЛНОЕ право критиковать БЕЗОБРАЗНУЮ работу наших арбитров и ПРЕДЛАГАТЬ меры искоренения такого ПЛОХОГО судейства! Будогосский ПОЛНОСТЬЮ провалил свою работу и его меры не дали результата! Скандалы кочуют от сезона к сезону, а Будогосский кормит нас своей ЛАБУДОЙ! Прошлый сезон стал самым СКАНДАЛЬНЫМ за всю историю советского и российского футбола! Изменил что-либо Будогосский своей ДЕМАГОГИЕЙ за время своей работы главой департамента??? Нет и ещё раз НЕТ! Надо принимать меры и наводить порядок в судействе внедрением системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ!!! Только внедрение системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе! Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
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sidul1
1502906224
Им зарплата не нужна.
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Andrew01
1502908150
И футболистам тоже самое, что бы играли лучше))))
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СШГЭС
1502944360
Неплохая идея, только бонус должен значительно превышать оклад.
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Приус
1502946069
Взятка тем и заманчива, что превышает намного и зарплату и бонусы. Только технические средства контроля сведут на нет и человеческий фактор и алчность.
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