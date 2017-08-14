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    Кадыров – о судействе в матче против «Зенита»: «Федотов с самого начала посадил «Ахмат» на «свисток»

    Почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров раскритиковал работу судейской бригады во главе с Игорем Федотовым на матче 6-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:4).

    Отметим, что в адрес игроков грозненского клуба арбитр показал шесть желтых и одну красную карточку.

    «Футбольный матч между «Зенитом» и «Ахматом» получил большой резонанс. И связано это с неудовлетворительной работой судейской бригады. К сожалению, главными действующими лицами футбольного вечера стали не игроки, а арбитр Игорь Федотов. Он с самого начала матча «посадил» команду гостей на «свисток», показав в течение восьми минут три желтые и красную карточку. В то же время, арбитр никак не отреагировал на нарушение правил со стороны голкипера «Зенита» Лунева, сыгравшего руками за пределами штрафной площади.

    После матча Лунев признался, что его следовало удалять. Но Федотову не хватило профессионализма, или чего-то еще, чтобы принять верное решение. Матч «Зенит» – «Ахмат» показывали в 15 странах мира. И какое впечатление от нашего футбола должно сложиться у иностранного зрителя после увиденного? Поэтому и команды России часто завершают свое выступление в европейских турнирах в самом его начале», – сказал Кадыров.

    Источник: Instagram

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    14.08.2017 22:00
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +93

      Borz1 16 августа 2017, 18:17

      полный бес придел со стороны федотова-коооозёл

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 15 августа 2017, 14:09

      Великий футбольный специалист...

      -1
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      Рейтинг: +11239

      alp 15 августа 2017, 10:44

      кадыров преувеличивает. терек играл очень грубо, и там не одна красная корячилась. удаление Лунева никак не повлияло бы на исход матча. поэтому и резонанс только в этом конкретном выступлении.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 15 августа 2017, 08:29

      На самом деле судья ошибался в обе стороны. Фолы на Зените тоже не видел. Согласен, что эпизод с Луневом - это удаление, но было много и других спорных моментов.

      4
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 15 августа 2017, 07:40

      Пусть теперь только Федотов посмеет приехать в Грозный....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11239

      alp > КЭТиК 15 августа 2017, 10:45

      Кадыров лично его охранять будет. ты что! ему первому невыгодно будет, если с Федотовым что то случится в Чечне

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2017, 07:33

      микрофон российского футбола чем то не доволен,посмотрел бы как судил классико испанский судья там вообще полный бардак,а Терек твой никому и даром не нужен как был середняком так и останется только тратятся деньги на призы в виде машин

      8
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      Рейтинг: +5444

      Приус 15 августа 2017, 07:28

      Официальная формулировка - судья допустил ошибки, повлиявшие на исход матча. Точка.

      6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 августа 2017, 07:23

      Кто смотрел матч и так все понимают.

      0
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 15 августа 2017, 06:57

      Если я правильно понят, Федотову в Грозный ездить не желательно.

      7
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      Рейтинг: +2

      TimurT 15 августа 2017, 02:18

      Ну и падлы вы, удаление в полне повлияло бы на матч и вы этого признать не хотите, зениту ваше как и в каждый год судьи тащут к чемпионству

      -1
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