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  • Кадыров – о судействе в матче против «Зенита»: «Федотов с самого начала посадил «Ахмат» на «свисток»

Кадыров – о судействе в матче против «Зенита»: «Федотов с самого начала посадил «Ахмат» на «свисток»

14 августа 2017, 22:00
39

Почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров раскритиковал работу судейской бригады во главе с Игорем Федотовым на матче 6-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:4).

Отметим, что в адрес игроков грозненского клуба арбитр показал шесть желтых и одну красную карточку.

«Футбольный матч между «Зенитом» и «Ахматом» получил большой резонанс. И связано это с неудовлетворительной работой судейской бригады. К сожалению, главными действующими лицами футбольного вечера стали не игроки, а арбитр Игорь Федотов. Он с самого начала матча «посадил» команду гостей на «свисток», показав в течение восьми минут три желтые и красную карточку. В то же время, арбитр никак не отреагировал на нарушение правил со стороны голкипера «Зенита» Лунева, сыгравшего руками за пределами штрафной площади.

После матча Лунев признался, что его следовало удалять. Но Федотову не хватило профессионализма, или чего-то еще, чтобы принять верное решение. Матч «Зенит» – «Ахмат» показывали в 15 странах мира. И какое впечатление от нашего футбола должно сложиться у иностранного зрителя после увиденного? Поэтому и команды России часто завершают свое выступление в европейских турнирах в самом его начале», – сказал Кадыров.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат
Комментарии (39)
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порт
1502737635
Если бы чечены не грубили, то и судья не стал бы им показывать карточки. Насчёт Лунёва согласен полностью. Но вот не дело главы Чечни лезть в дела судейские. Не по штату.
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порт
1502739442
Прочитал весь бред Кадырова. Вот одна из строчек " Футбольный арбитр должен понимать, что симпатизируя одной команде и явно «убивая» другую, он наносит вред не только футболу, но и отношениям между людьми, городами." Вот кто мне может сказать, почему работа( плохая работа) может нанести вред между городами? Бородатый, думай что говоришь.
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cent58
1502739758
Кадыров пусть меньше в микрофон орёт и обстановку на стадионе не накаляет , а то скоро гостевым командам вместо формы бронежилеты одевать придётся , а тут судья им виноват , пресекал сразу грубость и хамство.
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Krics
1502740169
Рамзан молодчик все питерское озеро взмутил, не ленинградское, а питерское, зиня позор рашки, милерские выкидуши, как были бомжи, так фу мрази со своим д'артаняном, хорошо что Морозов и Лавров не застали этого позора.
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mutabor0992
1502740457
Там Уциеву только в бои без правил идти.А Краснодару из-за кого проиграли?Уж лучше бы в такой ситуации промолчать.
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ВЛАДИВОСТОК
1502741031
Кадырова расстрелять надо за смерти наших солдат на Чеченской войне а он мразь ещё голос подаёт . Для меня он враг , вот только наша власть его покрывает . Но я из поколения которые прошли Афганистан и Чечню и там и там я потерял друзей с которыми вырос с детства ...
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Krics
1502741267
Кто против против Рамзана, тот против Путина, в УК есть статья для вас.
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kazak1975
1502743682
Собака лает- ветер носит. Это не дома всякую х...ню в микрофон кричать на весь стадион. Это футбол, тут уметь играть нужно.
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TimurT
1502752720
Ну и падлы вы, удаление в полне повлияло бы на матч и вы этого признать не хотите, зениту ваше как и в каждый год судьи тащут к чемпионству
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Garrincha58
1502771604
микрофон российского футбола чем то не доволен,посмотрел бы как судил классико испанский судья там вообще полный бардак,а Терек твой никому и даром не нужен как был середняком так и останется только тратятся деньги на призы в виде машин
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