Кадыров – о судействе в матче против «Зенита»: «Федотов с самого начала посадил «Ахмат» на «свисток»

Почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров раскритиковал работу судейской бригады во главе с Игорем Федотовым на матче 6-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:4).

Отметим, что в адрес игроков грозненского клуба арбитр показал шесть желтых и одну красную карточку.

«Футбольный матч между «Зенитом» и «Ахматом» получил большой резонанс. И связано это с неудовлетворительной работой судейской бригады. К сожалению, главными действующими лицами футбольного вечера стали не игроки, а арбитр Игорь Федотов. Он с самого начала матча «посадил» команду гостей на «свисток», показав в течение восьми минут три желтые и красную карточку. В то же время, арбитр никак не отреагировал на нарушение правил со стороны голкипера «Зенита» Лунева, сыгравшего руками за пределами штрафной площади.

После матча Лунев признался, что его следовало удалять. Но Федотову не хватило профессионализма, или чего-то еще, чтобы принять верное решение. Матч «Зенит» – «Ахмат» показывали в 15 странах мира. И какое впечатление от нашего футбола должно сложиться у иностранного зрителя после увиденного? Поэтому и команды России часто завершают свое выступление в европейских турнирах в самом его начале», – сказал Кадыров.