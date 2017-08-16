Попов вызван в сборную Болгарии на матчи со шведами и голландцами

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов получил вызов в сборную Болгарии на ближайшие матчи отборочного цикла к чемпионату мира-2018.

«31 августа болгары сыграют в Софии со сборной Швеции, а 3 сентября встретятся в Амстердаме с командой Голландии.

После шести туров сборная Болгарии набрала 9 очков и занимает в группе А четвертое место. Лидируют Швеция и Франция, у которых по 13 очков. Голландцы набрали 10 очков, белорусы — пять, люксембуржцы — одно», – говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

В текущем сезоне РФПЛ Попов провел четыре матча и не отметился результативными действиями.