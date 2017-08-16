Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Попов вызван в сборную Болгарии на матчи со шведами и голландцами

    Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов получил вызов в сборную Болгарии на ближайшие матчи отборочного цикла к чемпионату мира-2018.

    «31 августа болгары сыграют в Софии со сборной Швеции, а 3 сентября встретятся в Амстердаме с командой Голландии.

    После шести туров сборная Болгарии набрала 9 очков и занимает в группе А четвертое место. Лидируют Швеция и Франция, у которых по 13 очков. Голландцы набрали 10 очков, белорусы — пять, люксембуржцы — одно», – говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

    В текущем сезоне РФПЛ Попов провел четыре матча и не отметился результативными действиями.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2017 14:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 16 августа 2017, 15:32

      Попов в сборной выглядит лучше, чем в Спартаке.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11