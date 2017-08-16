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    Заинтересовавший «Зенит» Кайо ведет переговоры с «Реалом»

    Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо может перейти в «Реал», сообщает SoyMadridista. Представители футболиста уже выходили на связь с испанским клубом. В Мадриде рассматривают его как вариант замены Рафаэлю Варану и Хесусу Вальехо, которые подвержены высокому травматизму.

    Кроме «Реала» агент футболиста ведет переговоры еще с несколькими европейскими командами. Известно, что ранее заинтересованность в услугах бразильца проявлял «Зенит» – речь ла о сумме трансфера в размере 18 миллионов евро.

    Действующий контракт 23-летнего игрока с «Сан-Паулу» рассчитано до середины 2019 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2017 09:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 16 августа 2017, 11:06

      достойный перспективный защитник,который,лет,как 5 на слуху,очень жаль,что Сарсания не сообразил этот трансфер в Зенит!

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