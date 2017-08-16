Заинтересовавший «Зенит» Кайо ведет переговоры с «Реалом»

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо может перейти в «Реал», сообщает SoyMadridista. Представители футболиста уже выходили на связь с испанским клубом. В Мадриде рассматривают его как вариант замены Рафаэлю Варану и Хесусу Вальехо, которые подвержены высокому травматизму.

Кроме «Реала» агент футболиста ведет переговоры еще с несколькими европейскими командами. Известно, что ранее заинтересованность в услугах бразильца проявлял «Зенит» – речь ла о сумме трансфера в размере 18 миллионов евро.

Действующий контракт 23-летнего игрока с «Сан-Паулу» рассчитано до середины 2019 года.