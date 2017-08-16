Селюк видит проблему «Локомотива» во взаимоотношениях внутри клуба

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что после травмы форварда Ари, у «Локомотива» явно прослеживаются проблемы с составом. Он считает, что железнодорожники будут делать упор на молодых футболистов.

«У «Локомотива» проблема не только с форвардом. Там проблема взаимоотношений внутри клуба. Уходит начальник селекционного отдела Панченко, до этого убрали Корнеева. Привели немца на должность спортивного директора. Думаю, Семину, который привык к стабильности, все это не очень понятно.

Это счастье, что Миранчуки подписали новые контракты, плюс пришел Кверквелия. Но в клубе большие проблемы. «Локомотиву» будет сложно играть на два фронта. Замен как таковых нет, они играют, как правило, одним составом. Хотя нужно использовать всех футболистов, которые доступны.

Вот кто-то сломается, как Ари, и что дальше? У «Локомотива» есть молодые ребята, способные сыграть впереди. Сейчас нужно пользоваться этим. Другого выхода у Юрия Палыча нет», – рассказал Селюк.

После шести туров «Локомотив» идет на третьей позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету железнодорожников 13 очков.