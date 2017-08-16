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    Селюк видит проблему «Локомотива» во взаимоотношениях внутри клуба

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что после травмы форварда Ари, у «Локомотива» явно прослеживаются проблемы с составом. Он считает, что железнодорожники будут делать упор на молодых футболистов.

    «У «Локомотива» проблема не только с форвардом. Там проблема взаимоотношений внутри клуба. Уходит начальник селекционного отдела Панченко, до этого убрали Корнеева. Привели немца на должность спортивного директора. Думаю, Семину, который привык к стабильности, все это не очень понятно.

    Это счастье, что Миранчуки подписали новые контракты, плюс пришел Кверквелия. Но в клубе большие проблемы. «Локомотиву» будет сложно играть на два фронта. Замен как таковых нет, они играют, как правило, одним составом. Хотя нужно использовать всех футболистов, которые доступны.

    Вот кто-то сломается, как Ари, и что дальше? У «Локомотива» есть молодые ребята, способные сыграть впереди. Сейчас нужно пользоваться этим. Другого выхода у Юрия Палыча нет», – рассказал Селюк.

    После шести туров «Локомотив» идет на третьей позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету железнодорожников 13 очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.08.2017 06:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 16 августа 2017, 16:25

      он кого то хочет предложить ? не тех кому томи в том году ?

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