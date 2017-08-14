РФПЛ. «Урал» вырвал ничью в матче с тульским «Арсеналом», уступая в два мяча

В матче 6-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле не сумел обыграть «Урал», ведя по ходу встречи в два мяча – 2:2.

Данный результат позволил екатеринбургскому клубу подняться на 10-е место в турнирной таблице, «канониры» – 13-е.

Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Сунзу, 6; 2:0 – Максимов, 10; 2:1 – Бикфалви, 42; 2:2 – Евсеев, 69.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Денисов (Бурчану, 75), Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Ткачев, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев (Евсеев, 68), Емельянов (Чантурия, 39), Кулаков, Бикфалви, Ильин (Портнягин, 60).

Предупреждения: Чаушич, 19; Шевченко, 90+2 – Емельянов, 38; Бавин, 77; Бикфалви, 80.

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