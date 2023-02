Пашалич вызван в сборную Хорватии на матчи с Косово и Турцией

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич получил приглашение в сборную Хорватии на поединки отборочного раунда к чемпионату мира-2018 против Косово (2 сентября) и Турции (5 сентября).

Напомним, 22-летний игрок перешел в стан красно-белых из «Челси» на правах аренды нынешним летом. Хавбек выходил на поле в трех матчах РФПЛ, отметившись одним мячом и одной голевой передачей.

Croatia head coach Ante Čačić announced his 23-man squad for @EuroQualifiers against @FFK_KS and @MilliTakimlar. #BeProud #WC2018 pic.twitter.com/0yn9X5RW8P