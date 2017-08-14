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    Будогосский: «Лунев мог бы сам покинуть поле в матче с «Ахматом», попросив замену»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова голкипера «Зенита» Андрея Лунева, который признался, что его нужно было удалять в матче шестого тура РФПЛ с «Ахматом» (4:0). Также руководитель ДСИ подчеркнул, что ничего не знает о неудовлетворительной оценке, якобы поставленной арбитру встречи Игорю Федотову инспектором поединка в Санкт-Петербурге.

    Напомним, во втором тайме страж ворот сине-бело-голубых сыграл рукой вне пределов штрафной площади, а Федотов не заметил этого. После матча вратарь признался, что заслуживал красной карточки.

    «Лунев сказал, что его надо было удалять? Если Лунев считал, что его нужно было удалить, то если был бы настоящий джентльмен, взял бы и ушел с поля, попросив замену.

    Неудовлетворительная оценка Федотову? У меня нет такой информации, откуда она у вас? Это называется ОБС – одна бабка сказала. Никаких официальных комментариев по оценке Федотова я давать не буду, это закрытая информация. Рассматривать ситуацию, связанную с его судейством и судейством других матчей, будет комиссия», – сказал Будогосский.

    Источник: Р-Спорт

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    14.08.2017 15:59
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 15 августа 2017, 00:33

      Г-н. Будогосский, если бы вы были более внимательны, то обратили бы внимание на то, что Лунев сказал, что в игровой момент он был уверен, что играет на линии штрафной площади и только после игры посмотрев повтор, он увидел, что сыграл за пределами, но при этом он как нормальный футболист смог признать свою ошибку. Спасибо и "учите матчасть"

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 14 августа 2017, 20:25

      Вт же клоун! И таких у нас на всех постах полно, которые только вылизывать и умеют.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 августа 2017, 20:07

      Это же игрок бомжей-о чем он вообще речь ведет?

      -3
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      Рейтинг: +57

      Iupiterss 14 августа 2017, 19:52

      Такую хрень несет этот Будогосский,явно человек не на своем месте.

      3
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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 августа 2017, 19:30

      ЛУНЁВ ДОЛЖЕН БЫЛ УЙТИ С ПОЛЯ???
      Лунёв НИКОМУ и НИЧЕГО не должен, а уж тем более Будогосскому!
      Кто ДОЛЖЕН был, так это арбитр Федотов!
      Вот кто ДОЛЖЕН был удалять Лунёва!
      Пусть Будогосский требует с Федотова, а не с Лунёва, ЧЕСТНО и КВАЛИФИЦИРОВАННО работать на матче!
      Именно Будогосский ВИНОВАТ, что наши арбитры так БЕЗОБРАЗНО судят!!!
      Будогосский должен ЧЕСТНО работать, а не прятаться за Лунёва.
      Будогосский ДОЛЖЕН следить за Федотовым, а не Лунёв и призвать его к ОТВЕТУ, за судейский СКАНДАЛ в матче Зенита с Ахматом!

      Арбитр Федотов ПОМОГ Зениту разгромно победить Ахмат!!!
      Лунёв УМЫШЛЕННО отбивает мяч рукой за пределами штрафной!
      Федотов и боковые ПРЕКРАСНО всё видят, но МОЛЧИТ Федотов, как в рот ГАЗПРОМОВСКОЙ воды НАБРАЛ!
      Это ГРУБАЯ ошибка Федотова в пользу Зенита!
      Федотов знает, что его отмажут и поэтому не удалил Лунёва, за умышленную игру рукой за пределами штрафной.
      Лунёв, руками, помешал сопернику перехватить мяч и забить гол!
      4-й гол Жирков забивал из ОФСАЙДА!!!
      Хотя это ничего не меняет, только счёт.
      Что три - ноль, что четыре - ноль, дают всего ТРИ очка!!!!
      Федотов ЯВНО помогал Зениту и помог Зениту выиграть.
      Есть новый ВТОРОЙ судейский скандал в этом туре!
      Что ни тур, то скандал арбитров!!!

      3
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      Рейтинг: +93

      Borz1 14 августа 2017, 19:20

      будогосский хоть разбирается в футболе

      0
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      Рейтинг: +365

      BykAs > Borz1 15 августа 2017, 09:38

      Это утверждение или вопрос ? Это из разряда "казнить нельзя помиловать"
      Удачи!

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 14 августа 2017, 19:03

      Как-то не уразумею какая связь между джентльменством и заменой. Признание того, что был достоин удаления, уже факт достойный уважения. Что-то не припомню в отечественном футболе последних лет таких признаний.

      9
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 августа 2017, 18:05

      Лунев , в отличие от Будогосского , парень открытый и честный . А Будогосский в очередной раз перекладывает "головную" боль с больной - на здоровую !

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      Рейтинг: +37

      alansmith 14 августа 2017, 17:55

      Этот Будогосский лучше бы сам ушёл, попросив замену!

      9
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 14 августа 2017, 17:42

      И смех, и грех, вот российский футбол. что ни тур, то цирковые представления....

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