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  • Будогосский: «Лунев мог бы сам покинуть поле в матче с «Ахматом», попросив замену»

Будогосский: «Лунев мог бы сам покинуть поле в матче с «Ахматом», попросив замену»

14 августа 2017, 15:59
28

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова голкипера «Зенита» Андрея Лунева, который признался, что его нужно было удалять в матче шестого тура РФПЛ с «Ахматом» (4:0). Также руководитель ДСИ подчеркнул, что ничего не знает о неудовлетворительной оценке, якобы поставленной арбитру встречи Игорю Федотову инспектором поединка в Санкт-Петербурге.

Напомним, во втором тайме страж ворот сине-бело-голубых сыграл рукой вне пределов штрафной площади, а Федотов не заметил этого. После матча вратарь признался, что заслуживал красной карточки.

«Лунев сказал, что его надо было удалять? Если Лунев считал, что его нужно было удалить, то если был бы настоящий джентльмен, взял бы и ушел с поля, попросив замену.

Неудовлетворительная оценка Федотову? У меня нет такой информации, откуда она у вас? Это называется ОБС – одна бабка сказала. Никаких официальных комментариев по оценке Федотова я давать не буду, это закрытая информация. Рассматривать ситуацию, связанную с его судейством и судейством других матчей, будет комиссия», – сказал Будогосский.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Лунев Андрей Будогосский Андрей
Комментарии (28)
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alp
1502716417
может, лучше бы сам забил себе 3 раза, а потом попросил у судьи разрешение уйти?
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westminster1
1502717251
Кусок идиота. Нахрен вобще тогда судья нужны, пацаны бы сами порешали между собой))
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Torvald64
1502717943
Будогосский тоже мог бы сам уйти со своего поста, если бы был настоящий джентльмен, но что-то не уходит :)
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prezent2017
1502719174
С таким судейством скоро игроки будут сами себе штрафные назначать, карточки выписывать, пенальти ставить, а судья в сторонке покуривать.
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Dguffin
1502720323
Он вообще читал слова Лунёва? Он только на просмотре повтора понял что сыграл вне штрафной. В динамике игры ему это так не показалось. Клоуны.
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атеист
1502720853
Ну, если Лунёв должен был уйти сам, то наши доблестные арбитры после каждого матча обязаны делать харакири.....
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Небесная
1502721026
Ещё один Мутко
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alansmith
1502722557
Этот Будогосский лучше бы сам ушёл, попросив замену!
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dok66
1502723147
Лунев , в отличие от Будогосского , парень открытый и честный . А Будогосский в очередной раз перекладывает "головную" боль с больной - на здоровую !
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edw7777
1502726620
Как-то не уразумею какая связь между джентльменством и заменой. Признание того, что был достоин удаления, уже факт достойный уважения. Что-то не припомню в отечественном футболе последних лет таких признаний.
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