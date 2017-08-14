Будогосский: «Лунев мог бы сам покинуть поле в матче с «Ахматом», попросив замену»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова голкипера «Зенита» Андрея Лунева, который признался, что его нужно было удалять в матче шестого тура РФПЛ с «Ахматом» (4:0). Также руководитель ДСИ подчеркнул, что ничего не знает о неудовлетворительной оценке, якобы поставленной арбитру встречи Игорю Федотову инспектором поединка в Санкт-Петербурге.

Напомним, во втором тайме страж ворот сине-бело-голубых сыграл рукой вне пределов штрафной площади, а Федотов не заметил этого. После матча вратарь признался, что заслуживал красной карточки.

«Лунев сказал, что его надо было удалять? Если Лунев считал, что его нужно было удалить, то если был бы настоящий джентльмен, взял бы и ушел с поля, попросив замену.

Неудовлетворительная оценка Федотову? У меня нет такой информации, откуда она у вас? Это называется ОБС – одна бабка сказала. Никаких официальных комментариев по оценке Федотова я давать не буду, это закрытая информация. Рассматривать ситуацию, связанную с его судейством и судейством других матчей, будет комиссия», – сказал Будогосский.