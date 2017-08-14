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    Кавазашвили: «Самедов, созидать кто будет?»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили уверен, что чемпион не должен допускать провалы в своей игре и результатах. Вопросы вызывают как поражения в этом сезоне, так и в прошлогоднем.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

    – Что происходит с Глушаковым?

    – Он слабо играет в последних матчах, но его не меняют. Возникает вопрос. Его не меняют потому, что Каррера относится к нему с уважением и любовью или смотрит на качество готовности других игроков?

    Мне понравился Пашалич. Хорошее приобретение. Рослый мальчик, техничный, гол забил. И это при нехорошей игре Глушакова и Самедова. Кстати, Александр вместо того, чтобы помогать нападающим много времени проводил сзади. А созидать кто будет? Почему это происходит? Почему футболисты выпадают? Почему так много потерь?

    – Про второй мяч пропущенный Селиховым что скажете?

    – Всегда можно найти крайнего. Удар был неприятный. Мяч попал в левую руку и перескочил. Я не могу и не хочу обвинять Селихова. Но если у кого-то есть желание, то всегда и у любого игрока можно найти недостаток. Давайте не будем искать недостатки в отдельных случаях и посмотрим на недостатки командной игры.

    – Вы в прошлом сезоне были не восторге от «Спартака» и Карерры. Сейчас впечатление усугубилось?

    – Мы стали чемпионами, но большие вопросы вызывали провалы. Помните, как «Спартак» проигрывал?

    – 0:3, 0:4.

    – Как может чемпион страны играть с такими провалами? Повод задуматься. Не помню аналогов в других чемпионатах. Но чемпионами стали, а значит, и соперники играли не очень качественно.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.08.2017 10:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5444

      Приус 14 августа 2017, 14:33

      Я иногда грешным делом думаю, на хрена наши лидеры на КК поехали, отсиделись бы как бомжи с конями и ходили сейчас с довольной рожей. А наши как сивки загнанные, да еще дерьмом поливают кому не лень.

      7
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 14 августа 2017, 13:59

      Я, как и любой болельщик, на месте Карреры дал бы отдохнуть Глушакову, Камбарову и Самедову. Но, глядя на скамейку, понимаю, почему он их ставит.

      8
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 августа 2017, 12:10

      Селиху практика просто нужна

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 августа 2017, 11:31

      А на кого Каррера может поменять Глушакова? Теперь даже Тимофеева нет. На самом деле заменить надо Комбарова. Так плотненько заменить. Даже Тигиев будет лучше него, а уж сколько он голов нам привез - хоть половины не будет - уже хлеб. Любой соперник знает, что у нас на левом фланге обороны - дыра. А ближе к концу матча она становится дырищей.

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