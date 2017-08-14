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Кавазашвили: «Самедов, созидать кто будет?»

14 августа 2017, 10:52
4

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили уверен, что чемпион не должен допускать провалы в своей игре и результатах. Вопросы вызывают как поражения в этом сезоне, так и в прошлогоднем.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

– Что происходит с Глушаковым?

– Он слабо играет в последних матчах, но его не меняют. Возникает вопрос. Его не меняют потому, что Каррера относится к нему с уважением и любовью или смотрит на качество готовности других игроков?

Мне понравился Пашалич. Хорошее приобретение. Рослый мальчик, техничный, гол забил. И это при нехорошей игре Глушакова и Самедова. Кстати, Александр вместо того, чтобы помогать нападающим много времени проводил сзади. А созидать кто будет? Почему это происходит? Почему футболисты выпадают? Почему так много потерь?

– Про второй мяч пропущенный Селиховым что скажете?

– Всегда можно найти крайнего. Удар был неприятный. Мяч попал в левую руку и перескочил. Я не могу и не хочу обвинять Селихова. Но если у кого-то есть желание, то всегда и у любого игрока можно найти недостаток. Давайте не будем искать недостатки в отдельных случаях и посмотрим на недостатки командной игры.

– Вы в прошлом сезоне были не восторге от «Спартака» и Карерры. Сейчас впечатление усугубилось?

– Мы стали чемпионами, но большие вопросы вызывали провалы. Помните, как «Спартак» проигрывал?

– 0:3, 0:4.

– Как может чемпион страны играть с такими провалами? Повод задуматься. Не помню аналогов в других чемпионатах. Но чемпионами стали, а значит, и соперники играли не очень качественно.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Глушаков Денис Пашалич Марио Каррера Массимо Кавазашвили Анзор
Комментарии (4)
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momwig_
1502699502
А на кого Каррера может поменять Глушакова? Теперь даже Тимофеева нет. На самом деле заменить надо Комбарова. Так плотненько заменить. Даже Тигиев будет лучше него, а уж сколько он голов нам привез - хоть половины не будет - уже хлеб. Любой соперник знает, что у нас на левом фланге обороны - дыра. А ближе к концу матча она становится дырищей.
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piligrim1986
1502701841
Селиху практика просто нужна
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Svoysvoemubrat
1502708375
Я, как и любой болельщик, на месте Карреры дал бы отдохнуть Глушакову, Камбарову и Самедову. Но, глядя на скамейку, понимаю, почему он их ставит.
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Приус
1502710439
Я иногда грешным делом думаю, на хрена наши лидеры на КК поехали, отсиделись бы как бомжи с конями и ходили сейчас с довольной рожей. А наши как сивки загнанные, да еще дерьмом поливают кому не лень.
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