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Кирьякова впечатлила физическая готовность Кокорина

14 августа 2017, 10:15
3

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков отметил связку нападения «Зенита» Александр КокоринСебастьян Дриусси, которые здорово себя проявили в матче с «Ахматом». Специалист особенно подчеркнул физическую готовность российского форварда.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ахмат» закончился со счетом 4:0. «Зенит» после этой победы единолично возглавил турнирную таблицу, записав на свой счет 16 очков. Грозненцы с девятью очками идут на шестой позиции.

— Прежде всего, хочу отметить возрождение Кокорина. Это самое важное. Пока рано говорить о настоящей сыгранности между Кокориным и Дриусси, хотя оба они нападающие очень высокого уровня. Впечатляет физическая готовность Александра, он просто летает по полю! По его глазам видно, что он хочет играть и доказывать. В преддверии чемпионата мира 2018 года такой Кокорин особенно радует. Если сборная России получит хорошо готовую связку Кокорин – Смолов, то нам есть на что надеяться. В атаке наша национальная команда будет выглядеть очень прилично. Скорее бы только Смолов вернулся в строй и достиг своей лучшей формы.

Отмечу, что по ходу матча «Зенит» перестроился, провел концовку немножко по другой схеме. Манчини отправил Кокорина на правый фланг. Оттуда Александр тоже несколько раз опасно врывался в штрафную команды из Грозного. Открывался под проникающие передачи, которыми его с удовольствием снабжали партнеры. Александр имел возможности оформить дубль, попал в штангу. С позиции правого форварда сделал голевой пас.

Способность «Зенита» менять схему по ходу матча и усиливать свою игру говорит о большом потенциале команды Манчини. Петербуржцы по делу лидируют сейчас в чемпионате России. Стартовый отрезок они выдали очень мощный. Разве что в Екатеринбурге сыграли не так, как требовалось. Но если «Зенит» продолжит показывать такой футбол, на его поле точно никто не сможет отобрать очки. Болельщики сине-бело-голубых увидят еще много ярких побед.

— Как показала себя новая связка центральных защитник Бранислав Иванович – Эмануэль Маммана, которой доставил массу хлопот Лео Жаба?

— Маммана – защитник очень хорошо уровня. Он спокойный, достаточно быстрый и неплохо обращается с мячом. Если у Ивановича возникнут проблемы против быстрых нападающих, аргентинец подстрахует его. В отборе Маммана тоже действует довольно-таки жестко. Полагаю, в его лице «Зенит» получил реальное усиление, хотя надо посмотреть больше матчей с ним для точных выводов. Тем более «Ахмат» выбрал тактику контратак, поэтому Мамману, как защитника, мы видели эпизодами.

— В прошлом сезоне проблемой Мирчи Луческу называли то, что он не нашел общий язык с командой. По вашему мнению, Манчини в отличие от румына это удалось?

— Бросается в глаза, что у Манчини есть контакт с игроками. Можно судить об этом по реакции зенитовцев. Они очень внимательно слушают его подсказ с бровки, кроме того, Игорь Симутенков и Анатолий Тимощук хорошо помогают главному тренеру, когда тот обращается к российским футболистам. Все работает, как единый механизм.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Маммана Эмануэль Дриусси Себастьян Кирьяков Сергей
Комментарии (3)
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portero
1502703395
перестал бухать, а начал тренироваться и играть .
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СШГЭС
1502710018
Да, Санек носится как раненый лось.
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smersh45
1502710668
играет в своё удовольствие так держать
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