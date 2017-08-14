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    Кавазашвили: «Спартак» опустился до уровня посредственной команды»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что средняя линия красно-белых заметно сдала по сравнению с прошлым сезоном. В этом он видит все проблемы команды в текущем чемпионате.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

    В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», а «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

    – «Спартак» опустился до уровня посредственной команды. Особенно это касается линии полузащиты. Заметно сбавил в движении капитан команды Денис Глушаков. Непонятным образом не выходят в основном составе Джано и Зе Луиш, а если и выходят – их меняют.

    Если бы полузащита выполняла работу прошлого сезона, «Спартак» шел бы на второе золото. К сожалению, самый главный козырь «Спартака» сильно сбавил. И я не знаю, в чем причина этого спада.

    – Напрашивалась ли в «Спартаке» замена вратаря?

    – Когда команда пропускает пять мячей и только пятый гол – ошибка, обвинять вратаря в поражении смешно. Четыре гола были пропущены с игры. Ребров не был виноват.

    Эти мячи стали следствием нарушения взаимодействия между защитой и полузащитой. В результате на защитников легко огромное давление. Где же эта полузащита, которая в прошлом сезоне успевала все?

    – Почему «Спартак» не довел матч до победы?

    – Меня удивило, что футболисты не смогли при счете 1:0 удержать мяч, покатать его и заставить бегать армейцев без мяча. ЦСКА такой возможности не дал. Армейцы встречали соперника глубоким прессингом. И это большая заслуга их полузащиты.

    Левый защитник забил гол, находясь на позиции левого форварда. Значит, задача была в том, чтобы задавить соперника на его половине поля. Армейцы это сделали. И не за счет банальных навесов, а за счет движения. ЦСКА не дал «Спартаку» развернуться.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.08.2017 07:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 14 августа 2017, 21:43

      Главное руководители Спартака опустили его на такой уровень,походу они ещё не сняли медали! Лёня 2трофеич в безпамятстве от чемпионства и суперкубка!!!!!

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 14 августа 2017, 12:24

      Я не сторонник паники и криков после каждого матча, поэтому считаю, что так вот сразу хоронить Спартак совсем не стоит. Согласен с идеей, что полузащита стала слабее играть по сравнению с прошлым сезоном...По факту Самедов блекловат, Глушаков тоже сам не свой...Очень Зобнина не хватает Спартаку...на мой взгляд. Видимо что то не так...есть на то какие то причины. Поживем увидим. У нас в Зените не смотря на набор очков тоже еще не все прямо так хорошо и это показал, на мой взгляд, матч с Уралом... Так что всем футболистам здоровья и работать, работать, работать)))

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2017, 12:12

      Спартак на своем уровне и никому его не отдаст!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 14 августа 2017, 11:19

      спартак еще поднимется с колен

      1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 14 августа 2017, 11:15

      По сеньке шапка ...))))
      ХА ХА ХА ХА ХА

      2
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      Рейтинг: +722

      Urry 14 августа 2017, 11:09

      не заладилось

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 14 августа 2017, 10:27

      А куда он поднимался? Стал чемпионом пока другие отдыхали и все на этом.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 14 августа 2017, 09:51

      «Спартак» опустился до уровня посредственной команды.
      ==================================
      То есть занял своё обычное место.

      0
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      Рейтинг: +17817

      ilichkadr 14 августа 2017, 09:51

      Дядя Федун: Чтобы продать что-нибудь ненужное - нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет.

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 августа 2017, 08:09

      все это, конечно, прискорбно, но обратили внимание, что молчит Федун? обычно он дает какие-то интервью или т.п. после матчей с зеней и цск, а тут молчит. Да и из официальных интервью промелькнула только одна фраза - надо достойно выступить в ЛЧ. Поэтому я могу сделать вывод, что ЧР в этом году нахер не нужен. Арнольдыч в первую очередь бизнесмен. А в ЛЧ при удачном выступлении можно поднять бабла. Поэтому и нет спешки с тансферами, тем более ресурсами как у зени, он не распалагает. Походу решил сделать по примеру Ростова, который неплохо заработал в ЛЕ. Ну и естественно, что скорее всего и тренер и игроки в курсе, просто не будут говорить в открытую, что забили на ЧР.

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      Рейтинг: +1309

      Manilov > piligrim1986 14 августа 2017, 09:03

      Я думаю вы черезчур категоричны. Вряд ли Федун дал установку команде "Ни в коем случае не выигрывать ЧР!"
      Явно заметно, что все владельцы команд в этом году не совершают дорогих покупок, а стараются жить по средствам и использовать, по возможности, то что есть. Кроме обладающего шальными средствами Зенита, никто не срет с пенька. Это понятно и объяснимо.
      Другое дело, что для того, чтобы "поднять бабла" усиление Спартаку необходимо. Вот только забугорные команды продолжают играть с нашими командами по старым правилам. Проси у русских пятикратную стоимость игрока, они все-равно возьмут. Это мы совсем недавно видели по отношению к Спартаку. И, если Зенит денег не считает, то Федун в нынешних реалиях так не может, а скорее всего не хочет, ибо деньги не бесконечны у него.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Manilov 14 августа 2017, 09:48

      ну я не говорю, что прям "Ни в коем случае не выигрывать ЧР!")) но нет конкретного указания защитить титул. Есть, конечно, расплывчатая формулировка "Перед Спартаком всегда стоят только высокие цели". Федун прекрасно понимает, что после двойного успеха (суперкубок еще не стоит забывать), газпром сделает все, чтобы зенит стал чемпионом. Поэтому Арнольдыч, как настоящий еврей, не вступает в финансовую войну))

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