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  • Кавазашвили: «Спартак» опустился до уровня посредственной команды»

Кавазашвили: «Спартак» опустился до уровня посредственной команды»

14 августа 2017, 07:30
12

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что средняя линия красно-белых заметно сдала по сравнению с прошлым сезоном. В этом он видит все проблемы команды в текущем чемпионате.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», а «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

– «Спартак» опустился до уровня посредственной команды. Особенно это касается линии полузащиты. Заметно сбавил в движении капитан команды Денис Глушаков. Непонятным образом не выходят в основном составе Джано и Зе Луиш, а если и выходят – их меняют.

Если бы полузащита выполняла работу прошлого сезона, «Спартак» шел бы на второе золото. К сожалению, самый главный козырь «Спартака» сильно сбавил. И я не знаю, в чем причина этого спада.

– Напрашивалась ли в «Спартаке» замена вратаря?

– Когда команда пропускает пять мячей и только пятый гол – ошибка, обвинять вратаря в поражении смешно. Четыре гола были пропущены с игры. Ребров не был виноват.

Эти мячи стали следствием нарушения взаимодействия между защитой и полузащитой. В результате на защитников легко огромное давление. Где же эта полузащита, которая в прошлом сезоне успевала все?

– Почему «Спартак» не довел матч до победы?

– Меня удивило, что футболисты не смогли при счете 1:0 удержать мяч, покатать его и заставить бегать армейцев без мяча. ЦСКА такой возможности не дал. Армейцы встречали соперника глубоким прессингом. И это большая заслуга их полузащиты.

Левый защитник забил гол, находясь на позиции левого форварда. Значит, задача была в том, чтобы задавить соперника на его половине поля. Армейцы это сделали. И не за счет банальных навесов, а за счет движения. ЦСКА не дал «Спартаку» развернуться.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кавазашвили Анзор
Комментарии (12)
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piligrim1986
1502687394
все это, конечно, прискорбно, но обратили внимание, что молчит Федун? обычно он дает какие-то интервью или т.п. после матчей с зеней и цск, а тут молчит. Да и из официальных интервью промелькнула только одна фраза - надо достойно выступить в ЛЧ. Поэтому я могу сделать вывод, что ЧР в этом году нахер не нужен. Арнольдыч в первую очередь бизнесмен. А в ЛЧ при удачном выступлении можно поднять бабла. Поэтому и нет спешки с тансферами, тем более ресурсами как у зени, он не распалагает. Походу решил сделать по примеру Ростова, который неплохо заработал в ЛЕ. Ну и естественно, что скорее всего и тренер и игроки в курсе, просто не будут говорить в открытую, что забили на ЧР.
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ilichkadr
1502693466
Дядя Федун: Чтобы продать что-нибудь ненужное - нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет.
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порт
1502693479
«Спартак» опустился до уровня посредственной команды. ================================== То есть занял своё обычное место.
Ответить
adekvat
1502695626
А куда он поднимался? Стал чемпионом пока другие отдыхали и все на этом.
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Urry
1502698140
не заладилось
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1502698512
По сеньке шапка ...)))) ХА ХА ХА ХА ХА
Ответить
Igor Belousov
1502698783
спартак еще поднимется с колен
Ответить
prezent2017
1502701975
Спартак на своем уровне и никому его не отдаст!
Ответить
zlobny_zenitos
1502702662
Я не сторонник паники и криков после каждого матча, поэтому считаю, что так вот сразу хоронить Спартак совсем не стоит. Согласен с идеей, что полузащита стала слабее играть по сравнению с прошлым сезоном...По факту Самедов блекловат, Глушаков тоже сам не свой...Очень Зобнина не хватает Спартаку...на мой взгляд. Видимо что то не так...есть на то какие то причины. Поживем увидим. У нас в Зените не смотря на набор очков тоже еще не все прямо так хорошо и это показал, на мой взгляд, матч с Уралом... Так что всем футболистам здоровья и работать, работать, работать)))
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Yurik96
1502736236
Главное руководители Спартака опустили его на такой уровень,походу они ещё не сняли медали! Лёня 2трофеич в безпамятстве от чемпионства и суперкубка!!!!!
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