Кавазашвили: «Спартак» опустился до уровня посредственной команды»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что средняя линия красно-белых заметно сдала по сравнению с прошлым сезоном. В этом он видит все проблемы команды в текущем чемпионате.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», а «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

– «Спартак» опустился до уровня посредственной команды. Особенно это касается линии полузащиты. Заметно сбавил в движении капитан команды Денис Глушаков. Непонятным образом не выходят в основном составе Джано и Зе Луиш, а если и выходят – их меняют.

Если бы полузащита выполняла работу прошлого сезона, «Спартак» шел бы на второе золото. К сожалению, самый главный козырь «Спартака» сильно сбавил. И я не знаю, в чем причина этого спада.

– Напрашивалась ли в «Спартаке» замена вратаря?

– Когда команда пропускает пять мячей и только пятый гол – ошибка, обвинять вратаря в поражении смешно. Четыре гола были пропущены с игры. Ребров не был виноват.

Эти мячи стали следствием нарушения взаимодействия между защитой и полузащитой. В результате на защитников легко огромное давление. Где же эта полузащита, которая в прошлом сезоне успевала все?

– Почему «Спартак» не довел матч до победы?

– Меня удивило, что футболисты не смогли при счете 1:0 удержать мяч, покатать его и заставить бегать армейцев без мяча. ЦСКА такой возможности не дал. Армейцы встречали соперника глубоким прессингом. И это большая заслуга их полузащиты.

Левый защитник забил гол, находясь на позиции левого форварда. Значит, задача была в том, чтобы задавить соперника на его половине поля. Армейцы это сделали. И не за счет банальных навесов, а за счет движения. ЦСКА не дал «Спартаку» развернуться.