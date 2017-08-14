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    Алдонин: «Победа ЦСКА над «Спартаком» абсолютно заслуженная»

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отметил драматичный исход столичного дерби, в котором встречались красно-синие со «Спартаком». По его словам, он не сомневался в победе армейского клуба.

    «Матч получился великолепный. Это было настоящее дерби – и по игре, и по накалу, и по атмосфере. Изначально был уверен в победе ЦСКА – правда, не думал, что все сложится так драматично. Но все было по делу, армейцы играли на победу в этой встрече, и она абсолютно заслуженная.

    Головин провел отличный матч, и его можно назвать одним из лучших игроков встречи. Он не боялся брать игру на себя, отдал великолепный голевой пас. Очень радует, что Головин способен так смело действовать даже в столь важных и сложных матчах. Да и вообще вся команда выглядела неплохо. Единственное, есть вопросы к форварду красно-синих Аарону Оланаре. Его основная задача была навязывать борьбу впереди и подыгрывать Витиньо, но защитники «Спартака» все время его опережали», – сказал Алдонин.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

    Источник: Известия

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    14.08.2017 06:50
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 августа 2017, 07:32

      9е место... Ничего нового...)))

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