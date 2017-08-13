Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рейнгольд – об игре Самедова в дерби с ЦСКА: «Смотрел на него, и слезы на глазах. Так в футбол играть нельзя»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал игру полузащитника «Спартака» Александра Самедова после матча 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).

    В нынешнем сезоне 33-летний россиянин провел за красно-белых в чемпионате России четыре игры, в которых не отметился результативными действиями.

    «Это старт сезона, и я надеюсь, что что-то изменится. Но есть опасение, что некоторые футболисты такую нагрузку не выдержат. Сегодня смотрел на Самедова... Слезы на глазах... Так в футбол играть нельзя! Взял, отдал, взял, отдал. Ни обострить, ни обвести, ни ударить. Кто-то за него в атаке это должен делать?!

    На это внимательнее стоит посмотреть Каррере и, возможно, обдумать необходимость включать Самедова в стартовый состав. Команда проиграла матч на вес золота. Возможно, сыграй Самедов хотя бы на 90% – результат был бы иным. А так, тяжело играть в меньшинстве», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2017 15:26
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 19:53

      Да ладно, не 1-5 же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 13 августа 2017, 18:43

      что-то затянулся старт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      александр 59 13 августа 2017, 18:01

      Действительно нашёл козла отпущения- Самедов. А я видел косяк очередной Фернандо и кажется лучше бы на второй тайм выпустили вместо Петковича Ещенко. Тогда бы немного ожил Самедов и острее фланг заработал

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > александр 59 13 августа 2017, 18:23

      Согласен.Единственное что можно сказать по Самедову и Глушакову это что они оба не набрали форму.И впереди Локо.Думаю Каррера так и подводил их к ЛЧ думая что в чемпионате то уж на мастерстве 6-7 туров вытянут.Не срослось.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 августа 2017, 16:09

      К такому дедушке я на дачу не ездил бы. Он меня ещё до огорода утомил бы

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 13 августа 2017, 16:05

      Слёзы из глаз, а чуть ниже песок.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 августа 2017, 15:59

      Заиграет еще!!!!!! Класс есть,будет все ок!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 августа 2017, 15:53

      Ты ещё не так прослезишься, через месяц ЛЧ !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 13 августа 2017, 15:53

      Самедов видимо матч проиграл , а не Спартак !? Даже не смешно .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 13 августа 2017, 15:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все таки рейнголд подонок. вместо поддежки своей команды льет на нее говно в сми....

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11