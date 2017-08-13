Рейнгольд – об игре Самедова в дерби с ЦСКА: «Смотрел на него, и слезы на глазах. Так в футбол играть нельзя»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал игру полузащитника «Спартака» Александра Самедова после матча 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).

В нынешнем сезоне 33-летний россиянин провел за красно-белых в чемпионате России четыре игры, в которых не отметился результативными действиями.

«Это старт сезона, и я надеюсь, что что-то изменится. Но есть опасение, что некоторые футболисты такую нагрузку не выдержат. Сегодня смотрел на Самедова... Слезы на глазах... Так в футбол играть нельзя! Взял, отдал, взял, отдал. Ни обострить, ни обвести, ни ударить. Кто-то за него в атаке это должен делать?!

На это внимательнее стоит посмотреть Каррере и, возможно, обдумать необходимость включать Самедова в стартовый состав. Команда проиграла матч на вес золота. Возможно, сыграй Самедов хотя бы на 90% – результат был бы иным. А так, тяжело играть в меньшинстве», – сказал Рейнгольд.