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  • Рейнгольд – об игре Самедова в дерби с ЦСКА: «Смотрел на него, и слезы на глазах. Так в футбол играть нельзя»

Рейнгольд – об игре Самедова в дерби с ЦСКА: «Смотрел на него, и слезы на глазах. Так в футбол играть нельзя»

13 августа 2017, 15:26
10

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал игру полузащитника «Спартака» Александра Самедова после матча 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).

В нынешнем сезоне 33-летний россиянин провел за красно-белых в чемпионате России четыре игры, в которых не отметился результативными действиями.

«Это старт сезона, и я надеюсь, что что-то изменится. Но есть опасение, что некоторые футболисты такую нагрузку не выдержат. Сегодня смотрел на Самедова... Слезы на глазах... Так в футбол играть нельзя! Взял, отдал, взял, отдал. Ни обострить, ни обвести, ни ударить. Кто-то за него в атаке это должен делать?!

На это внимательнее стоит посмотреть Каррере и, возможно, обдумать необходимость включать Самедова в стартовый состав. Команда проиграла матч на вес золота. Возможно, сыграй Самедов хотя бы на 90% – результат был бы иным. А так, тяжело играть в меньшинстве», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Рейнгольд Валерий
Комментарии (10)
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alp
1502628285
все таки рейнголд подонок. вместо поддежки своей команды льет на нее говно в сми....
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dok66
1502628781
Самедов видимо матч проиграл , а не Спартак !? Даже не смешно .
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acer2003
1502628791
Ты ещё не так прослезишься, через месяц ЛЧ !!!
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Mahone
1502629149
Заиграет еще!!!!!! Класс есть,будет все ок!!!!!!!
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порт
1502629542
Слёзы из глаз, а чуть ниже песок.
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APchelov
1502629771
К такому дедушке я на дачу не ездил бы. Он меня ещё до огорода утомил бы
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александр 59
1502636511
Действительно нашёл козла отпущения- Самедов. А я видел косяк очередной Фернандо и кажется лучше бы на второй тайм выпустили вместо Петковича Ещенко. Тогда бы немного ожил Самедов и острее фланг заработал
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aam
1502639038
что-то затянулся старт.
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prezent2017
1502643183
Да ладно, не 1-5 же.
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