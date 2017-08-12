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    Селихов: «Ребров поддержал меня после дерби с ЦСКА. Мы – одна команда»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился эмоциями после матча 6-го тура РФПЛ, в котором красно-белые уступили ЦСКА (1:2).

    По словам футболиста, после московского дерби партнер по команде Артем Ребров поддержал его.

    – Как вам вообще первое дерби в карьере?

    – Волнения такого не было. Конечно, волновался, но когда началась игра, все ушло. Хотел сделать все от себя зависящее. Да, моментов было не так много у каждых ворот, но такие игры бывают. Нужно использовать то, что создается.

    – Ребров после матча поддержал вас?

    – Я не помню, что он сказал, но да, какие-то слова поддержки были. Мы – одна команда. Поддерживаем друг друга в трудную минуту.

    – Вы изучали индивидуальные особенности игроков ЦСКА?

    – Да. На теории уделяли внимание Витиньо. Он может бить с обеих ног, – передает слова Селихова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 21:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 13 августа 2017, 09:30

      В этом сезоне как бы ваша команда не вылетела... Карреру жалко: так, без предупреждения, что мы, мол, - команда .удаков, приложить мордой об стенку - даже некрасиво по отношению к тренеру!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 01:17

      Мы – одна дырявая команда, сказало Ребро.

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 12 августа 2017, 21:40

      Саша это не пять. Молодец

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