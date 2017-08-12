Селихов: «Ребров поддержал меня после дерби с ЦСКА. Мы – одна команда»

В этом сезоне как бы ваша команда не вылетела... Карреру жалко: так, без предупреждения, что мы, мол, - команда .удаков, приложить мордой об стенку - даже некрасиво по отношению к тренеру!
Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился эмоциями после матча 6-го тура РФПЛ, в котором красно-белые уступили ЦСКА (1:2).
По словам футболиста, после московского дерби партнер по команде Артем Ребров поддержал его.
– Как вам вообще первое дерби в карьере?
– Волнения такого не было. Конечно, волновался, но когда началась игра, все ушло. Хотел сделать все от себя зависящее. Да, моментов было не так много у каждых ворот, но такие игры бывают. Нужно использовать то, что создается.
– Ребров после матча поддержал вас?
– Я не помню, что он сказал, но да, какие-то слова поддержки были. Мы – одна команда. Поддерживаем друг друга в трудную минуту.
– Вы изучали индивидуальные особенности игроков ЦСКА?
– Да. На теории уделяли внимание Витиньо. Он может бить с обеих ног, – передает слова Селихова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.
«Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все