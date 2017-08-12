Селихов: «Ребров поддержал меня после дерби с ЦСКА. Мы – одна команда»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился эмоциями после матча 6-го тура РФПЛ, в котором красно-белые уступили ЦСКА (1:2).

По словам футболиста, после московского дерби партнер по команде Артем Ребров поддержал его.

– Как вам вообще первое дерби в карьере?

– Волнения такого не было. Конечно, волновался, но когда началась игра, все ушло. Хотел сделать все от себя зависящее. Да, моментов было не так много у каждых ворот, но такие игры бывают. Нужно использовать то, что создается.

– Ребров после матча поддержал вас?

– Я не помню, что он сказал, но да, какие-то слова поддержки были. Мы – одна команда. Поддерживаем друг друга в трудную минуту.

– Вы изучали индивидуальные особенности игроков ЦСКА?

– Да. На теории уделяли внимание Витиньо. Он может бить с обеих ног, – передает слова Селихова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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