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  • Комбаров обошел Тихонова по числу игр за «Спартак» в чемпионате России

Комбаров обошел Тихонова по числу игр за «Спартак» в чемпионате России

12 августа 2017, 18:14
7

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, вышедший в стартовом составе на матч шестого тура РФПЛ с ЦСКА, проводит свой 193-й поединок в футболке красно-белых. Таким образом, 30-летний футболист обошел по количеству игр за «Спартак» в высшем российском дивизионе нынешнего главного тренера «Крыльев Советов» и экс-хавбека москвичей Андрея Тихонова, выйдя на второе место по этому показателю.

Первенство продолжает удерживать бывший капитан «Спартака» Егор Титов, проведший в составе красно-белых в чемпионате России 324 встречи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Тихонов Андрей
Комментарии (7)
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aurora5858
1502552130
Это разочарование. Бразилец защитник его сейчас возит. Позор
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кошмарик
1502552503
мда.. а помнить будут все равно Тихонова!
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ilichkadr
1502555654
Обошел. но в каком качестве?
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prezent2017
1502556423
В проигранном вчистую матче.
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апоголлл
1502558144
а толку,пора на скамейку,фернандо тоже сегодня никакой.да пошли они все нахер.
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Serjoga
1502564215
Тихонов играл за Спартак! А Комбаров "выходит на поле" в составе Спартака! Есть разница?
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арейская
1502579837
Ну и что? Можно и тысячу раз выйти, важен результат этих выходов, вот и скажите чей выход результативнее, ясно что не Комбарова, поэтому считаю что эти сравнения ни к чему и вряд-ли будем долго о нем помнить после того как, а вот Тихонова помним и будем помнить...
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