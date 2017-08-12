Комбаров обошел Тихонова по числу игр за «Спартак» в чемпионате России

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, вышедший в стартовом составе на матч шестого тура РФПЛ с ЦСКА, проводит свой 193-й поединок в футболке красно-белых. Таким образом, 30-летний футболист обошел по количеству игр за «Спартак» в высшем российском дивизионе нынешнего главного тренера «Крыльев Советов» и экс-хавбека москвичей Андрея Тихонова, выйдя на второе место по этому показателю.

Первенство продолжает удерживать бывший капитан «Спартака» Егор Титов, проведший в составе красно-белых в чемпионате России 324 встречи.