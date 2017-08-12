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    Комбаров обошел Тихонова по числу игр за «Спартак» в чемпионате России

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, вышедший в стартовом составе на матч шестого тура РФПЛ с ЦСКА, проводит свой 193-й поединок в футболке красно-белых. Таким образом, 30-летний футболист обошел по количеству игр за «Спартак» в высшем российском дивизионе нынешнего главного тренера «Крыльев Советов» и экс-хавбека москвичей Андрея Тихонова, выйдя на второе место по этому показателю.

    Первенство продолжает удерживать бывший капитан «Спартака» Егор Титов, проведший в составе красно-белых в чемпионате России 324 встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 18:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 августа 2017, 02:17

      Ну и что? Можно и тысячу раз выйти, важен результат этих выходов, вот и скажите чей выход результативнее, ясно что не Комбарова, поэтому считаю что эти сравнения ни к чему и вряд-ли будем долго о нем помнить после того как, а вот Тихонова помним и будем помнить...

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 августа 2017, 21:56

      Тихонов играл за Спартак! А Комбаров "выходит на поле" в составе Спартака! Есть разница?

      2
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 12 августа 2017, 20:15

      а толку,пора на скамейку,фернандо тоже сегодня никакой.да пошли они все нахер.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 19:47

      В проигранном вчистую матче.

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      Рейтинг: +17812

      ilichkadr 12 августа 2017, 19:34

      Обошел. но в каком качестве?

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 12 августа 2017, 18:41

      мда.. а помнить будут все равно Тихонова!

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 12 августа 2017, 18:35

      Это разочарование. Бразилец защитник его сейчас возит. Позор

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