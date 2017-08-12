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    Глушаков: «Перед матчем с ЦСКА никто не будет жечь коней»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мыслями перед матчем 6-го тура РФПЛ против ЦСКА.

    – Максим Калиниченко говорил, что однажды перед матчем с ЦСКА сжег плюшевого коня на базе. Планируете ли вы сжечь живого коня?

    – Живого? На шашлык? Даже не задумывался об этом. Каждый по своему настраивается на матчи. Думаю, у нас никто не будет никого жечь. К каждому матч настраиваемся профессионально. Не важно, против ЦСКА или другой команды – нам надо победить. Вся Москва в предвкушении этого матча и все понимают, что может произойти. Одним словом – это дерби.

    Встреча на «ВЭБ Арене» начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.08.2017 15:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 августа 2017, 17:41

      Будут жарить мясо )))

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 августа 2017, 16:22

      У Максима Калиниченко мозги как у продавца из секции мягких игрушек - тупые, поролоновые.

      0
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      ...
      Рейтинг: +86

      cent58 > serppion 12 августа 2017, 16:39

      Если у того -поролоновые , то у Глушака вообще никаких ! - .задуматься он собрался , сначала пусть поймёт , что ляпнул.

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 12 августа 2017, 16:22

      Великая Лена Исинбаева перед прыжком закрывалась одеялом и сидела, отвлекая себя ото всего, не связанного с её прыжком....
      ЧЕРЕЗ 40 МИНУТ НАЧНЁТСЯ.....
      Ни за кого не буду болеть сегодня.... буду завтра.... за Терек...

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 12 августа 2017, 15:47

      Только что появилась информация, что Карпин бутет работать с "Анжи". ("Эхо Москвы").

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