Глушаков: «Перед матчем с ЦСКА никто не будет жечь коней»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мыслями перед матчем 6-го тура РФПЛ против ЦСКА.

– Максим Калиниченко говорил, что однажды перед матчем с ЦСКА сжег плюшевого коня на базе. Планируете ли вы сжечь живого коня?

– Живого? На шашлык? Даже не задумывался об этом. Каждый по своему настраивается на матчи. Думаю, у нас никто не будет никого жечь. К каждому матч настраиваемся профессионально. Не важно, против ЦСКА или другой команды – нам надо победить. Вся Москва в предвкушении этого матча и все понимают, что может произойти. Одним словом – это дерби.

Встреча на «ВЭБ Арене» начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.