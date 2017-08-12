«Барселона» и «Атлетико» претендуют на 19-летнего аргентинского форварда

Нападающий аргентинского «Расинга» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в Испании. На 19-летнего футболиста претендуют «Барселона» и «Атлетико», сообщает El Grafico. По данным источника, агент форварда был в Испании на этой неделе и провел неофициальные переговоры с «Атлетико». Сумма отступных за игрока составляет порядка 20 миллионов евро.

В сезоне-2016/17 Мартинес провел в чемпионате Аргентины 23 матча, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу.