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  • Кононов: «Не думаю, что «Ахмат» уступил по игре «Краснодару»

Кононов: «Не думаю, что «Ахмат» уступил по игре «Краснодару»

11 августа 2017, 01:56
7

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов подвел итоги домашнего матча 5-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:3). Специалист признался, что остался доволен игрой своих подопечных.

– Будем разбирать игру. В том что пропустили три гола – виновата вся команда. Игра была хорошей, живой, со стороны обеих команд. Каждый из соперников мог как проиграть, так и выиграть. У «Краснодара» сложилось удачнее с реализацией моментов. Но не думаю, что мы в чем-то уступали им по игре. Думаю, игра была равной, но удачливее были соперники.

– Как оцените дебют Исмаэла?

– Он показал все своей игрой, забил и отдал голевую передачу. Можно сказать, что хорошо вошел в игру.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар Кононов Олег
Комментарии (7)
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Bekmankek
1502412221
Ахмат проиграл ре по делу
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Бугимен
1502420765
«Ахмат» уступил по игре «Краснодару» во втором тайме,быки были лучше!
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zubr252
1502422400
Грозный жалко
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bumer_moscow
1502424988
Ахмат в ФНЛ хорошо смотреться будет .
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SPARTAK 85
1502432127
В первом тайме Ахмату нужно было решать, ну и реализовывать что было. У Ахмата хорошая команда и тренер. Два поражения подряд, думая на игру с Зенитом будут очень мативированы.
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Gullit 76
1502432495
В первом были намного лучше,а во втором намного хуже(гол со штрафного и после подачи с фланга скорее случайность).В этом году команд борющихся за европу стало больше и Кононову очень трудно придётся.
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RJM555
1502432519
Ахмат проиграл по делу: - у команды нет физики(хватает на 60 минут); - ничего нового ГТ на привил команде, а наоборот убил физику; - команда ГТ не слушается сюсюкание с игроками к хорошему не приведет (при Рахимове Родолфо себя так по свински не вел бы); - семь футболистов основного состава ушли, а взамен купили троих 18 летних бразильских пацанов которые не попадали в основу в своих командах.
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