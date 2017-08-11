Кононов: «Не думаю, что «Ахмат» уступил по игре «Краснодару»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов подвел итоги домашнего матча 5-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:3). Специалист признался, что остался доволен игрой своих подопечных.

– Будем разбирать игру. В том что пропустили три гола – виновата вся команда. Игра была хорошей, живой, со стороны обеих команд. Каждый из соперников мог как проиграть, так и выиграть. У «Краснодара» сложилось удачнее с реализацией моментов. Но не думаю, что мы в чем-то уступали им по игре. Думаю, игра была равной, но удачливее были соперники.

– Как оцените дебют Исмаэла?

– Он показал все своей игрой, забил и отдал голевую передачу. Можно сказать, что хорошо вошел в игру.