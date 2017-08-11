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    Кононов: «Не думаю, что «Ахмат» уступил по игре «Краснодару»

    Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов подвел итоги домашнего матча 5-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:3). Специалист признался, что остался доволен игрой своих подопечных.

    – Будем разбирать игру. В том что пропустили три гола – виновата вся команда. Игра была хорошей, живой, со стороны обеих команд. Каждый из соперников мог как проиграть, так и выиграть. У «Краснодара» сложилось удачнее с реализацией моментов. Но не думаю, что мы в чем-то уступали им по игре. Думаю, игра была равной, но удачливее были соперники.

    – Как оцените дебют Исмаэла?

    – Он показал все своей игрой, забил и отдал голевую передачу. Можно сказать, что хорошо вошел в игру.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    11.08.2017 01:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +571

      RJM555 11 августа 2017, 09:21

      Ахмат проиграл по делу:
      - у команды нет физики(хватает на 60 минут);
      - ничего нового ГТ на привил команде, а наоборот убил физику;
      - команда ГТ не слушается сюсюкание с игроками к хорошему не приведет
      (при Рахимове Родолфо себя так по свински не вел бы);
      - семь футболистов основного состава ушли, а взамен купили троих 18 летних
      бразильских пацанов которые не попадали в основу в своих командах.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 августа 2017, 09:21

      В первом были намного лучше,а во втором намного хуже(гол со штрафного и после подачи с фланга скорее случайность).В этом году команд борющихся за европу стало больше и Кононову очень трудно придётся.

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 11 августа 2017, 09:15

      В первом тайме Ахмату нужно было решать, ну и реализовывать что было. У Ахмата хорошая команда и тренер. Два поражения подряд, думая на игру с Зенитом будут очень мативированы.

      2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 11 августа 2017, 07:16

      Ахмат в ФНЛ хорошо смотреться будет .

      1
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      Рейтинг: +187

      zubr252 11 августа 2017, 06:33

      Грозный жалко

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 11 августа 2017, 06:06

      «Ахмат» уступил по игре «Краснодару» во втором тайме,быки были лучше!

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 11 августа 2017, 05:31

      Игра была равная, но это футбол...С победой Краснодар !!!

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      Рейтинг: +27

      Bekmankek 11 августа 2017, 03:43

      Ахмат проиграл ре по делу

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