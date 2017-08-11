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    Давыдов: «Не люблю «Зенит» даже больше, чем ЦСКА»

    Нападающий «Спартака-2» Денис Давыдов поделился впечатлениями от победы над «Зенитом-2» (3:1) в матче седьмого тура первенства ФНЛ.

    – «Зенит» для меня всегда принципиальный соперник. Не люблю их даже больше, чем ЦСКА. Мы понимали, что основная команда проиграла, думали о них, можно сказать, и за них тоже бились. Это «Спартак» – «Зенит» – не важно, какой уровень, будь то академия, или дубль. Могли бы забить и больше сегодня. Но 3:1 тоже достаточно.

    – В первом тайме было много моментов, но никак не могли забить. Боялись, что и во втором тайме забить не получится?

    – Не боялись. Просто невезение. В перерыве Гунько внес коррективы. Тренер сказал, что нужно логическое завершение – либо пас, либо удар. Во втором тайме пошло лучше, хоть первый гол и был забит с пенальти. Мы создали отличные моменты. Вся команда – молодцы, и в обороне играли отлично, центр поля, атака… Мы победили заслуженно.

    – Сразу после гола вас заменили. С чем это связано?

    – Немного ноги сводило. У меня было небольшое повреждение – провел две тренировки и почувствовал. Сейчас просто решили не рисковать – сам попросил замену.

    – С Массимо Каррерой общались на тренировках? Когда ждать появления в основе?

    – Я всегда на тренировках отдаю всего себя, работаю. В «Спартаке-2» две игры не получилось – с Курском и с «Балтикой». Сегодня с Массимо общался. Он говорит, что нужно в первую очередь через игры и тренировки доказывать. Я работаю. В первой команде у нас фантастическая атака – попытаюсь конкурировать. Буду работать, работать, работать, работать.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.08.2017 00:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11239

      alp 11 августа 2017, 09:47

      может так случится, что потом будет локти кусать вспоминая это вью

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 11 августа 2017, 07:54

      Люблю не люблю.. Кому это на х .. интересно...Это ни на что не влияет и никому не нужно...

      1
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      ...
      Рейтинг: +210

      Кутах > mihail200606 11 августа 2017, 08:06

      А потом возьмёт и перейдёт, как игрочишка)

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 августа 2017, 07:40

      Да кто их вообще любит=не команда,а просто денежный мешок и по сути все.

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Диктор 11 августа 2017, 08:24

      ненавижу Лукойл и Спартак смотря на них рыгать хочется,а кто свиней содержит тот же Лукойл,а откуда деньжища? с нефти и с бензина за который вы же все и переплачиваете нефть как и газ принадлежит стране народу, а эти алигархи все прикарманили и пожинают плоды,так что не надо ля-ля

      1
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      Рейтинг: +11239

      alp > Диктор 11 августа 2017, 09:48

      А нас рать! ;-)

      0
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      Рейтинг: +61

      ЭМФ 11 августа 2017, 06:16

      Расчирикался не остановить ))) твой максимум СКА-Хабаровск и то там ребята по-круче играют !!! Скоро выкинут нахрен,даже никто не вспомнит )))

      4
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      Рейтинг: +11239

      alp > ЭМФ 11 августа 2017, 09:49

      ага. чем то сапогова напомнил )))

      2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 11 августа 2017, 01:25

      лучше докажи игрой и играй в основную команду чем болоболит тут

      4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 11 августа 2017, 00:35

      года 22 а до основы никак.... девок люби а футбол немного тебе осталось

      4
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