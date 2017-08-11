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Давыдов: «Не люблю «Зенит» даже больше, чем ЦСКА»

11 августа 2017, 00:07
10

Нападающий «Спартака-2» Денис Давыдов поделился впечатлениями от победы над «Зенитом-2» (3:1) в матче седьмого тура первенства ФНЛ.

– «Зенит» для меня всегда принципиальный соперник. Не люблю их даже больше, чем ЦСКА. Мы понимали, что основная команда проиграла, думали о них, можно сказать, и за них тоже бились. Это «Спартак» – «Зенит» – не важно, какой уровень, будь то академия, или дубль. Могли бы забить и больше сегодня. Но 3:1 тоже достаточно.

– В первом тайме было много моментов, но никак не могли забить. Боялись, что и во втором тайме забить не получится?

– Не боялись. Просто невезение. В перерыве Гунько внес коррективы. Тренер сказал, что нужно логическое завершение – либо пас, либо удар. Во втором тайме пошло лучше, хоть первый гол и был забит с пенальти. Мы создали отличные моменты. Вся команда – молодцы, и в обороне играли отлично, центр поля, атака… Мы победили заслуженно.

– Сразу после гола вас заменили. С чем это связано?

– Немного ноги сводило. У меня было небольшое повреждение – провел две тренировки и почувствовал. Сейчас просто решили не рисковать – сам попросил замену.

– С Массимо Каррерой общались на тренировках? Когда ждать появления в основе?

– Я всегда на тренировках отдаю всего себя, работаю. В «Спартаке-2» две игры не получилось – с Курском и с «Балтикой». Сегодня с Массимо общался. Он говорит, что нужно в первую очередь через игры и тренировки доказывать. Я работаю. В первой команде у нас фантастическая атака – попытаюсь конкурировать. Буду работать, работать, работать, работать.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Спартак-2 Зенит-2 Давыдов Денис
Комментарии (10)
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BAIv
1502400946
года 22 а до основы никак.... девок люби а футбол немного тебе осталось
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Tajik-za Zenit
1502403911
лучше докажи игрой и играй в основную команду чем болоболит тут
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ЭМФ
1502421391
Расчирикался не остановить ))) твой максимум СКА-Хабаровск и то там ребята по-круче играют !!! Скоро выкинут нахрен,даже никто не вспомнит )))
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Диктор
1502426445
Да кто их вообще любит=не команда,а просто денежный мешок и по сути все.
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mihail200606
1502427264
Люблю не люблю.. Кому это на х .. интересно...Это ни на что не влияет и никому не нужно...
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alp
1502434030
может так случится, что потом будет локти кусать вспоминая это вью
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