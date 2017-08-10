Веллитон хочет вернуться в РФПЛ

Бывший нападающий московского «Спартака» Веллитон покинул турецкий «Кайсериспор» и заявил о своем желании продолжить карьеру в России. Напомним, что бразилец покинул клуб из Турции ввиду невыплаты ему заработной платы.

«Посредством вмешательства ФИФА мой контракт с «Кайсериспором» расторгнут. Теперь нужно думать о будущем. На меня уже выходили из России, Японии и Саудовской Аравии. Если говорить конкретно про РФПЛ, то я бы хотел вернуться туда, поскольку знаю чемпионат и страну», – приводит слова Веллитона Terra Brasil.

Ранее «Бомбардир» писал о возможном трансфере форварда в московский «Локомотив».

В составе «Спартака» Веллитон трижды стал серебряным призером чемпионата России и дважды – лучшим бомбардиром турнира.