Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Веллитон хочет вернуться в РФПЛ

    Бывший нападающий московского «Спартака» Веллитон покинул турецкий «Кайсериспор» и заявил о своем желании продолжить карьеру в России. Напомним, что бразилец покинул клуб из Турции ввиду невыплаты ему заработной платы.

    «Посредством вмешательства ФИФА мой контракт с «Кайсериспором» расторгнут. Теперь нужно думать о будущем. На меня уже выходили из России, Японии и Саудовской Аравии. Если говорить конкретно про РФПЛ, то я бы хотел вернуться туда, поскольку знаю чемпионат и страну», – приводит слова Веллитона Terra Brasil.

    Ранее «Бомбардир» писал о возможном трансфере форварда в московский «Локомотив».

    В составе «Спартака» Веллитон трижды стал серебряным призером чемпионата России и дважды – лучшим бомбардиром турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2017 17:40
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 11 августа 2017, 13:08

      Через 2 месяца исполнится 31 год! И кому нужен нападающий такого возраста?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 11 августа 2017, 01:00

      Усилит любой клуб, конечно надо знать в каком он состоянии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 10 августа 2017, 23:00

      Вы уже надоели со своим конифеем, пересомтрите этот видос заново, веллитон не виноват в том эпизоде дауны! Игровой момент, вышел за пределы своей вратарской, стоял бы у ворот ничего бы не было!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 10 августа 2017, 22:12

      у акинфея нервно задёргался глаз...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 10 августа 2017, 20:39

      не нужен ты РФПЛ костелом




      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 10 августа 2017, 19:46

      Ломать вратарей.....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG > qwera 1969 10 августа 2017, 22:22

      В столкновении с Акинфеевым он даже жёлтой карточки не заслужил, не то что дисквалификации.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      ribo93 10 августа 2017, 19:26

      за баблом

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 августа 2017, 19:18

      кто знает, кто знает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 10 августа 2017, 18:47

      Скучает парень по московским ночным клубам, а ведь классным форвардом был. Жаль!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 августа 2017, 18:24

      Шел бы ты к арабам.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11