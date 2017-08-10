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  • Парфенов: «Тосно» прибавляет от игры к игре. Будем набирать очки и подниматься выше»

Парфенов: «Тосно» прибавляет от игры к игре. Будем набирать очки и подниматься выше»

10 августа 2017, 00:30
3

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов дал комментарий по матчу против ЦСКА (0:2) в рамках пятого тура чемпионата России.

– Оказали достойное сопротивление медалистам и участникам Лиги чемпионов. Многое получалось, но многое и не получалось. Потеряли концентрацию при голах в наши ворота. Мы акцентировали внимание на том, что надо умирать в своей штрафной, ложиться, стелиться, но избегать таких голов.

С трудом забиваем сами и такие простые мячи получаем в свои ворота. По самоотдаче и желанию, даже по качеству у меня нет претензий. Прибавляем от игры к игре. Главное, чтобы ребята не повесили головы, но мы и не дадим им этого сделать. Будем набирать очки и подниматься выше.

– Почему так мало били по воротам ЦСКА в концовке?

– Силенки закончились. ЦСКА – опытная команда, которая может выпускать на замену таких игроков, как Дзагоев, Вернблум и Витиньо. Они вышли и добавили. Раз они появились на поле – значит, мы потрепали нервы сопернику. Им пришлось усиливаться.

После пяти дебютных игр в РФПЛ «Тонсо» занимает 12-е место в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно ЦСКА Парфенов Дмитрий
Комментарии (3)
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Йогурт Мэн
1502315419
0:2, Тонсо.. Так и не нашли редакторов?)
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пряник929
1502340354
Возможно, если у вашего олигарха все будет ок...
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