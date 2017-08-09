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  • РФПЛ. ЦСКА взял три очка на «Петровском» и обошел «Спартак» в турнирной таблице

РФПЛ. ЦСКА взял три очка на «Петровском» и обошел «Спартак» в турнирной таблице

9 августа 2017, 21:54
11

ЦСКА одержал гостевую победу над «Тосно» со счетом 2:1 в рамках пятого тура РФПЛ. Голами на стадионе «Петровский» отметились Аарон Оланаре, Антон Заболотный и Алан Дзагоев.

Команда Виктора Гончаренко набрала девять очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. «Тосно» с тремя баллами занимает 12-ю строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

Тосно (Ленинградская область) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Оланаре, 49; 1:1 – Заболотный, 56; 1:2 – Дзагоев, 62.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Абазов (Мелкадзе, 58), Чернов, Дугалич, Галиулин, Казаев (Мирзов, 40), Роша, Карницкий, Заболотный, Марков (Трошечки, 64).

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Головин (Дзагоев, 57), Миланов, Чалов (Витиньо, 63), Оланаре.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тосно ЦСКА
Комментарии (11)
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vladik12
1502305315
ЦСКА в дерби проиграет, конечно.
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GM
1502305471
Ух ты, Спартак целых полчаса был выше ЦСКА в турнирной таблице! Абалдеть какая новость.
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cska-62
1502305786
Виктор Михайлович! Второй матч подряд играем без вратаря! Может четвёртого центрального защитника выпускать с правом играть руками? Ведь он наверняка не стал бы на 45 минуте первого тайма совершенно бессмысленно выходить на мяч далеко из ворот, и скидывать его под удар сопернику? Благо для ЦСКА тот промахнулся… И при пропущенном голе во втором тайме, когда мяч навешивался в район линии штрафной, он не стал бы выходить на линию вратарской, оставаясь в полупозиции, и получать мяч за шиворот? Не было у «Тосно» сегодня ни одного даже полумомента! Защита ЦСКА сыграла очень надёжно. Два голевых момента подпитерцам предоставил Илья Помазун! Кто его учил играть на выходах? И где? В ЦРУ? В НАТО? В бундесвере? Команды разные по классу. «Тосно» в первом тайме спасала и перекладина, и вратарь Юрченко. Во втором тайме «Тосно» дважды простил Дзагоев и единожды Оланаре. Но это вовсе не значит, что счёт мог остаться победным 2:1, если бы у Помазуна был бы ещё один шанс как-нибудь НАКОСЯЧИТЬ!!! На матч со «Спартаком» Помазуна ставить нельзя!!! Или пробуйте молодого Овчинникова, если Акинфеев не поправится, или выпускайте ЧЕТВЁРТОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАЩИТНИКА! Я не шучу! С чётвёрным центральным защитником не было бы поражения от «Рубина»! Всех болельщиков ЦСКА поздравляю с победой со счётом 2:1 в матче ЦСКА – Помазун!
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DZHEK_VOROBEY1987
1502306372
В субботу будет интересное дерби.
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KARDENAL
1502306592
Все только начинается!
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CskaMoscovv
1502307283
С победой))) важная победа с неуступчивым соперником
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яйва-яйва
1502308055
отлично!
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