РФПЛ. ЦСКА взял три очка на «Петровском» и обошел «Спартак» в турнирной таблице

ЦСКА одержал гостевую победу над «Тосно» со счетом 2:1 в рамках пятого тура РФПЛ. Голами на стадионе «Петровский» отметились Аарон Оланаре, Антон Заболотный и Алан Дзагоев.

Команда Виктора Гончаренко набрала девять очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. «Тосно» с тремя баллами занимает 12-ю строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

Тосно (Ленинградская область) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Оланаре, 49; 1:1 – Заболотный, 56; 1:2 – Дзагоев, 62.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Абазов (Мелкадзе, 58), Чернов, Дугалич, Галиулин, Казаев (Мирзов, 40), Роша, Карницкий, Заболотный, Марков (Трошечки, 64).

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Головин (Дзагоев, 57), Миланов, Чалов (Витиньо, 63), Оланаре.

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