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    РФПЛ. ЦСКА взял три очка на «Петровском» и обошел «Спартак» в турнирной таблице

    ЦСКА одержал гостевую победу над «Тосно» со счетом 2:1 в рамках пятого тура РФПЛ. Голами на стадионе «Петровский» отметились Аарон Оланаре, Антон Заболотный и Алан Дзагоев.

    Команда Виктора Гончаренко набрала девять очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. «Тосно» с тремя баллами занимает 12-ю строчку.

    Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

    Тосно (Ленинградская область) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Оланаре, 49; 1:1 – Заболотный, 56; 1:2 – Дзагоев, 62.

    «Тосно»: Юрченко, Буйволов, Абазов (Мелкадзе, 58), Чернов, Дугалич, Галиулин, Казаев (Мирзов, 40), Роша, Карницкий, Заболотный, Марков (Трошечки, 64).

    ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Головин (Дзагоев, 57), Миланов, Чалов (Витиньо, 63), Оланаре.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2017 21:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 9 августа 2017, 22:47

      отлично!

      0
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 9 августа 2017, 22:34

      С победой))) важная победа с неуступчивым соперником

      0
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      Рейтинг: +87

      KARDENAL 9 августа 2017, 22:23

      Все только начинается!

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 9 августа 2017, 22:19

      В субботу будет интересное дерби.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 августа 2017, 22:09

      Виктор Михайлович! Второй матч подряд играем без вратаря! Может четвёртого центрального защитника выпускать с правом играть руками? Ведь он наверняка не стал бы на 45 минуте первого тайма совершенно бессмысленно выходить на мяч далеко из ворот, и скидывать его под удар сопернику? Благо для ЦСКА тот промахнулся… И при пропущенном голе во втором тайме, когда мяч навешивался в район линии штрафной, он не стал бы выходить на линию вратарской, оставаясь в полупозиции, и получать мяч за шиворот? Не было у «Тосно» сегодня ни одного даже полумомента! Защита ЦСКА сыграла очень надёжно. Два голевых момента подпитерцам предоставил Илья Помазун! Кто его учил играть на выходах? И где? В ЦРУ? В НАТО? В бундесвере?
      Команды разные по классу. «Тосно» в первом тайме спасала и перекладина, и вратарь Юрченко. Во втором тайме «Тосно» дважды простил Дзагоев и единожды Оланаре. Но это вовсе не значит, что счёт мог остаться победным 2:1, если бы у Помазуна был бы ещё один шанс как-нибудь НАКОСЯЧИТЬ!!!
      На матч со «Спартаком» Помазуна ставить нельзя!!! Или пробуйте молодого Овчинникова, если Акинфеев не поправится, или выпускайте ЧЕТВЁРТОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАЩИТНИКА! Я не шучу! С чётвёрным центральным защитником не было бы поражения от «Рубина»!
      Всех болельщиков ЦСКА поздравляю с победой со счётом 2:1 в матче ЦСКА – Помазун!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > 3a zenit 9 августа 2017, 22:57

      Навес за шиворот - это удар??? Ну разве что в больном воображении комментатора Орлова! Стоял бы Помазун в воротах, и прыгать бы даже не пришлось! Просто поймал бы в руки.

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      Рейтинг: +1481

      GM 9 августа 2017, 22:04

      Ух ты, Спартак целых полчаса был выше ЦСКА в турнирной таблице!
      Абалдеть какая новость.

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