Фернандес ждет непростой игры с «Тосно»

Кони не проиграют, не смотря даже на неуверенного вратаря. Возможно игра будет веселой, но я думаю ЦСКА уверенно обыграет Тосно
Защитник ЦСКА Марио Фернандес не ждет легкого матча с «Тосно» в рамках пятого тура чемпионата России. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».
«Выездные матчи всегда сложные. Впереди непростая игра. «Тосно» выиграл в предыдущем туре, подходит к матчу в хорошем настроении.
Против нас всегда играют с еще большим рвением и желанием. Мы должны сыграть самым лучшим образом, чтобы набрать три очка», – заявил Фернандес.
Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Тосно» – ЦСКА пройдет в среду, 9 августа в 20:00 по московскому времени.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 9 августа 2017 г.