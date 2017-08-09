Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фернандес ждет непростой игры с «Тосно»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес не ждет легкого матча с «Тосно» в рамках пятого тура чемпионата России. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

    «Выездные матчи всегда сложные. Впереди непростая игра. «Тосно» выиграл в предыдущем туре, подходит к матчу в хорошем настроении.

    Против нас всегда играют с еще большим рвением и желанием. Мы должны сыграть самым лучшим образом, чтобы набрать три очка», – заявил Фернандес.

    Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Тосно» – ЦСКА пройдет в среду, 9 августа в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2017 11:17
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      master1987 9 августа 2017, 15:03

      Кони не проиграют, не смотря даже на неуверенного вратаря. Возможно игра будет веселой, но я думаю ЦСКА уверенно обыграет Тосно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17744

      paracetamol 9 августа 2017, 14:37

      Что-то я не помню, когда кони на Петровиче выигрывали. Был, правда, случай, когда Зениту 0-3 засчитали, за то что молокососа на скамейке не оказалось. А больше не помню.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH > paracetamol 9 августа 2017, 16:56

      Давненько это было,в 2011 году!Матч 1/4 кубка России!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 9 августа 2017, 14:13

      Будет весело, если Тосно надерёт задницу коням.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      KARDENAL 9 августа 2017, 12:30

      Нужна Победа!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 9 августа 2017, 12:09

      Вперед армейцы. Только Победа. Отступать некуда - позади Спартак.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 августа 2017, 11:22

      ЦСКА. только победа.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11