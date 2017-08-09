Фернандес ждет непростой игры с «Тосно»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес не ждет легкого матча с «Тосно» в рамках пятого тура чемпионата России. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

«Выездные матчи всегда сложные. Впереди непростая игра. «Тосно» выиграл в предыдущем туре, подходит к матчу в хорошем настроении.

Против нас всегда играют с еще большим рвением и желанием. Мы должны сыграть самым лучшим образом, чтобы набрать три очка», – заявил Фернандес.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Тосно» – ЦСКА пройдет в среду, 9 августа в 20:00 по московскому времени.