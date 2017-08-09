Стрепетов недоволен, что «Зенит» превращается в сборную Аргентины

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился своим мнением о трансферной политике с приходом Роберто Манчини на пост главного тренера клуба. По его словам, усиления идут точечно. Кроме того, экс-игрок уверен, что в «Зените» теперь самая мощная скамейка запасных.

После четырех туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 12 очков. «Зениту» предстоит сыграть свой ближайший матч в рамках пятого тура российской Премьер-лиги на выезде с «Уралом». Встреча пройдет в среду, 9 августа, в 17:30 по московскому времени.

– При Манчини трансферная политика клуба более логичная?

– Да, точечно усиливаются те зоны, где усиление было необходимо. Ушел диспетчер Данни, пришел Паредес. В центре обороны были проблемы, купили Маммана. Плюс усилили скамейку. Теперь она – сильнейшая в лиге.

– В «Зените» уже есть четыре аргентинца, и ожидаются еще. Это нормально, что клуб превращается в сборную Аргентины?

– Это мне не нравится. Мы помним опыт «Динамо», когда они скупали португальцев. Результата не было, и все португальцы быстро разбежались. Четыре – уже много. Поэтому, нужно остановиться. И главное, не забывать, что у нас в России тоже есть перспективная молодежь.

– Как новичок «Зенита», аргентинский защитник Эмануэль Маммана смотрелся в матче против «Спартака»?

– Видно, что игрок сильный. Да, он привез пенальти, но при другом счете этого бы не случилось. По своему потенциалу он может встать в один ряд с Гараем.

– После победы над главным конкурентом «Спартаком» «Зенит» обеспечил себе психологическое преимущество в чемпионской гонке?

– Еще рано рассуждать о чемпионстве. Может быть, осенью «Зенит» развалится, а «Спартак» добавит. Ни одна из команд еще не вышла на оптимальный уровень готовности. Да и сам матч в четвертом туре мало что решает. Это «Матч ТВ» и наши СМИ раздули просто хороший матч российского чемпионата до уровня Эль-Класико.

– Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сказал, что с таким составом «Зенит» может через три-четыре года выиграть Лигу чемпионов.

– Сергей Александрович – мастер ярких высказываний для прессы. Но, если вы помните, он обещал выиграть Кубок УЕФА. Тогда тоже все не относились к этому серьезно. А «Зенит» взял и выиграл. Так что, сейчас это тоже стоит воспринимать не как шутку.