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  • Стрепетов недоволен, что «Зенит» превращается в сборную Аргентины

Стрепетов недоволен, что «Зенит» превращается в сборную Аргентины

9 августа 2017, 07:42
15

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился своим мнением о трансферной политике с приходом Роберто Манчини на пост главного тренера клуба. По его словам, усиления идут точечно. Кроме того, экс-игрок уверен, что в «Зените» теперь самая мощная скамейка запасных.

После четырех туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 12 очков. «Зениту» предстоит сыграть свой ближайший матч в рамках пятого тура российской Премьер-лиги на выезде с «Уралом». Встреча пройдет в среду, 9 августа, в 17:30 по московскому времени.

– При Манчини трансферная политика клуба более логичная?

– Да, точечно усиливаются те зоны, где усиление было необходимо. Ушел диспетчер Данни, пришел Паредес. В центре обороны были проблемы, купили Маммана. Плюс усилили скамейку. Теперь она – сильнейшая в лиге.

– В «Зените» уже есть четыре аргентинца, и ожидаются еще. Это нормально, что клуб превращается в сборную Аргентины?

– Это мне не нравится. Мы помним опыт «Динамо», когда они скупали португальцев. Результата не было, и все португальцы быстро разбежались. Четыре – уже много. Поэтому, нужно остановиться. И главное, не забывать, что у нас в России тоже есть перспективная молодежь.

– Как новичок «Зенита», аргентинский защитник Эмануэль Маммана смотрелся в матче против «Спартака»?

– Видно, что игрок сильный. Да, он привез пенальти, но при другом счете этого бы не случилось. По своему потенциалу он может встать в один ряд с Гараем.

– После победы над главным конкурентом «Спартаком» «Зенит» обеспечил себе психологическое преимущество в чемпионской гонке?

– Еще рано рассуждать о чемпионстве. Может быть, осенью «Зенит» развалится, а «Спартак» добавит. Ни одна из команд еще не вышла на оптимальный уровень готовности. Да и сам матч в четвертом туре мало что решает. Это «Матч ТВ» и наши СМИ раздули просто хороший матч российского чемпионата до уровня Эль-Класико.

– Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сказал, что с таким составом «Зенит» может через три-четыре года выиграть Лигу чемпионов.

– Сергей Александрович – мастер ярких высказываний для прессы. Но, если вы помните, он обещал выиграть Кубок УЕФА. Тогда тоже все не относились к этому серьезно. А «Зенит» взял и выиграл. Так что, сейчас это тоже стоит воспринимать не как шутку.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (15)
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Большой Медведь
1502256496
Поживем - увидим. Мечты сбываются)
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Garrincha58
1502257395
пока наши команды будут ломать голову какой состав выставить на игру с учетом лимита ни о каких победах в ЛЕ и тем более в ЛЧ речи быть не может,да и усиливаться надо игроками европейского уровня,а не количеством средних аргентинцев,а с другой стороны убери лимит сейчас то Манчини купил бы 11 аргентинцев и точно бы ничего не выиграл
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Stavropolets
1502258686
Будут играть - будет результат. А сейчас пока рано говорить после нескольких матчей.
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ijgjr
1502258973
У нас как обычно курочка в гнезде яичко в - а результат готов
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порт
1502259922
Время покажет. Хотя мне кажется что с Аргентинцами у нас действительно перебор.
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mihail200606
1502259942
Пока результат есть , то зачем быть недовольным?
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alp
1502262546
А я не соглашусь тут с Алексеем Александровичем.. В динаму тогда набрали португальских звезд, они и приехали расслабитсья за бабло. А Зенит набрал молодых и амбициозных, не раскрученных и сильных технарей. Пусть они из Аргентины. зато наши ребята, Кузяев, Тереньтев и другая молодеж должна будет здорово подтянуться. Косвенно от этого выиграет вся лига - играя с мастерами поневоле начнут сами прогрессировать.
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adekvat
1502263339
Лучше Аргентины сборная чем России.
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15112007
1502268259
Пусть превращается! На сборную Аргентины приятно смотреть. На сборную России - нет.
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Виталий1
1502269218
Стрепетов молодец! Всё сказал по делу. Но высказывание про победу ЛЧ я всё-таки воспринял бы как шутку.
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