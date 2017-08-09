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    Стрепетов недоволен, что «Зенит» превращается в сборную Аргентины

    Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился своим мнением о трансферной политике с приходом Роберто Манчини на пост главного тренера клуба. По его словам, усиления идут точечно. Кроме того, экс-игрок уверен, что в «Зените» теперь самая мощная скамейка запасных.

    После четырех туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 12 очков. «Зениту» предстоит сыграть свой ближайший матч в рамках пятого тура российской Премьер-лиги на выезде с «Уралом». Встреча пройдет в среду, 9 августа, в 17:30 по московскому времени.

    – При Манчини трансферная политика клуба более логичная?

    – Да, точечно усиливаются те зоны, где усиление было необходимо. Ушел диспетчер Данни, пришел Паредес. В центре обороны были проблемы, купили Маммана. Плюс усилили скамейку. Теперь она – сильнейшая в лиге.

    – В «Зените» уже есть четыре аргентинца, и ожидаются еще. Это нормально, что клуб превращается в сборную Аргентины?

    – Это мне не нравится. Мы помним опыт «Динамо», когда они скупали португальцев. Результата не было, и все португальцы быстро разбежались. Четыре – уже много. Поэтому, нужно остановиться. И главное, не забывать, что у нас в России тоже есть перспективная молодежь.

    – Как новичок «Зенита», аргентинский защитник Эмануэль Маммана смотрелся в матче против «Спартака»?

    – Видно, что игрок сильный. Да, он привез пенальти, но при другом счете этого бы не случилось. По своему потенциалу он может встать в один ряд с Гараем.

    – После победы над главным конкурентом «Спартаком» «Зенит» обеспечил себе психологическое преимущество в чемпионской гонке?

    – Еще рано рассуждать о чемпионстве. Может быть, осенью «Зенит» развалится, а «Спартак» добавит. Ни одна из команд еще не вышла на оптимальный уровень готовности. Да и сам матч в четвертом туре мало что решает. Это «Матч ТВ» и наши СМИ раздули просто хороший матч российского чемпионата до уровня Эль-Класико.

    – Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сказал, что с таким составом «Зенит» может через три-четыре года выиграть Лигу чемпионов.

    – Сергей Александрович – мастер ярких высказываний для прессы. Но, если вы помните, он обещал выиграть Кубок УЕФА. Тогда тоже все не относились к этому серьезно. А «Зенит» взял и выиграл. Так что, сейчас это тоже стоит воспринимать не как шутку.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.08.2017 07:42
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 9 августа 2017, 12:00

      Стрепетов молодец! Всё сказал по делу. Но высказывание про победу ЛЧ я всё-таки воспринял бы как шутку.

      2
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      Рейтинг: +1351

      15112007 9 августа 2017, 11:44

      Пусть превращается! На сборную Аргентины приятно смотреть. На сборную России - нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 9 августа 2017, 10:22

      Лучше Аргентины сборная чем России.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17744

      paracetamol > adekvat 9 августа 2017, 11:14

      Сборная России во втором составе евреям пукнула, а уж про мясную часть лучше помолчу.

      1
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      Рейтинг: +11239

      alp 9 августа 2017, 10:09

      А я не соглашусь тут с Алексеем Александровичем.. В динаму тогда набрали португальских звезд, они и приехали расслабитсья за бабло. А Зенит набрал молодых и амбициозных, не раскрученных и сильных технарей. Пусть они из Аргентины. зато наши ребята, Кузяев, Тереньтев и другая молодеж должна будет здорово подтянуться. Косвенно от этого выиграет вся лига - играя с мастерами поневоле начнут сами прогрессировать.

      5
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      Рейтинг: +17744

      paracetamol > alp 9 августа 2017, 11:16

      Я согласен, но перебор опасен. Полно случаев, когда леги одной страны группировались и член ложили на команду.

      2
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      Рейтинг: +11239

      alp > paracetamol 9 августа 2017, 13:07

      я надеюсь, Манчини будет держать руку на пульсе...

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 августа 2017, 09:25

      Пока результат есть , то зачем быть недовольным?

      1
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      Рейтинг: +6309

      порт 9 августа 2017, 09:25

      Время покажет. Хотя мне кажется что с Аргентинцами у нас действительно перебор.

      2
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 9 августа 2017, 09:09

      У нас как обычно курочка в гнезде яичко в - а результат готов

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 9 августа 2017, 09:07

      Мечтать не вредно

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 9 августа 2017, 09:04

      Будут играть - будет результат. А сейчас пока рано говорить после нескольких матчей.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 августа 2017, 08:43

      пока наши команды будут ломать голову какой состав выставить на игру с учетом лимита ни о каких победах в ЛЕ и тем более в ЛЧ речи быть не может,да и усиливаться надо игроками европейского уровня,а не количеством средних аргентинцев,а с другой стороны убери лимит сейчас то Манчини купил бы 11 аргентинцев и точно бы ничего не выиграл

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