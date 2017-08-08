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    Молодежное первенство. «Ростов» без труда победил «Динамо»

    Матч пятого тура молодежного первенства между «Ростовом» и «Динамо» завершился победой желто-синих. В составе донской команды голами отметились Дулаев и Соловьев, оформивший дубль. Единственный мяч у бело-голубых забил Гоманюк за семь минут до окончания основного времени поединка.

    Россия. Молодежное первенство. 5-й тур

    Ростов (мол.) – Динамо (мол.) – 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Соловьев, 18; 2:0 – Соловьев, 23; 3:0 – Дулаев, 31; 3:1 – Гоманюк, 83.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2017 17:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 8 августа 2017, 19:05

      Бедные ребята.В такую жару играть...

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 8 августа 2017, 18:31

      Не совсем ожидаемо..молодцы.

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