Молодежное первенство. «Ростов» без труда победил «Динамо»

Матч пятого тура молодежного первенства между «Ростовом» и «Динамо» завершился победой желто-синих. В составе донской команды голами отметились Дулаев и Соловьев, оформивший дубль. Единственный мяч у бело-голубых забил Гоманюк за семь минут до окончания основного времени поединка.

Россия. Молодежное первенство. 5-й тур

Ростов (мол.) – Динамо (мол.) – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Соловьев, 18; 2:0 – Соловьев, 23; 3:0 – Дулаев, 31; 3:1 – Гоманюк, 83.

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