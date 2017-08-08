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    Агент: «В конце недели Луан должен пройти медобследование для «Спартака»

    Агент Жаир Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, сообщил, что переговоры о переходе 24-летнего игрока в «Спартак» пока не завершены. При этом он подчеркнул, что в конце недели бразилец в Риме должен пройти медицинское обследование для красно-белых.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» достиг договоренности с «Гремио», однако ему еще предстоит согласовать сделку с представителями форварда, которые владеют 30% прав на футболиста.

    «Сейчас у нас есть небольшие разногласия между клубом и представителями игрока по сумме компенсации, идут переговоры. Луан в конце недели должен пройти медобследование в Риме, после чего, надеюсь, мы сможем договориться и подписать все необходимые документы», – сказал Пейшото.

    В нынешнем сезоне Луан провел 21 матч, записав в свой актив 13 голов и пять результативных передач.

    Источник: ТАСС

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    08.08.2017 14:48
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 8 августа 2017, 16:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Потом месяц на адаптацию и привыкание потом засентябрит надо к холоду привыкать а потом уже и перерыв три месяца)) Федун за что хочешь деньги отдать в календарь посмотри сезон уже профукан) Клоуны на самом деле по другому не скажешь)

      -4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 августа 2017, 16:00

      Интересно будет посмотреть на этого Луана в Спартаке, на сколько я понимаю это тот игрок который выигрывал олимпиаду будучи основным игроком там, интересные будут фланги у Спартака Промес и Луан.

      2
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      Рейтинг: +151

      platinum93 8 августа 2017, 15:54

      Если Федун пойдет на трансферы Гарая и Луана, заплатит запрашиваемые суммы - это будет отличное усиление к лиге чемпионов и прирост качественных легионеров в РФПЛ

      Спартаку удачи, Зенит - чемпион!

      6
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 8 августа 2017, 15:41

      Выходец из мини-футбола, как Шатов.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 8 августа 2017, 15:37

      Отличная новость, если не брехня, конечно.

      8
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 8 августа 2017, 15:32

      Неужели гора родила мышь и процесс пошел?

      7
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 8 августа 2017, 15:27

      Если все так и будет, а еще купят защитника то селекционной службе надо как минимум 4 балла ставить!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 8 августа 2017, 15:25

      Он девятого играет ответку на кубок, осмотр потом, видимо.

      6
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 августа 2017, 15:15

      Лиха беда начало.

      8
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 8 августа 2017, 15:11

      Хорошая новость для Спартака!)))) Но я все же на месте скаутов искал еще защитника и полузащитника. Если Самедов не оживет, а Глушаков не "приземлится" могут быть в средней линии проблемы еще. А на носу ЛЧ!!!

      5
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > VVM1964 8 августа 2017, 15:35

      По Гараю надо подождать...по Джано я написал тоже, про характер.

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > zlobny_zenitos 8 августа 2017, 20:13

      Я бы на месте скаутов искал половину состава. ))) Защитников 3-4 надо нормальных, остальное по возможностям.

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