Агент: «В конце недели Луан должен пройти медобследование для «Спартака»

Агент Жаир Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, сообщил, что переговоры о переходе 24-летнего игрока в «Спартак» пока не завершены. При этом он подчеркнул, что в конце недели бразилец в Риме должен пройти медицинское обследование для красно-белых.

Ранее сообщалось, что «Спартак» достиг договоренности с «Гремио», однако ему еще предстоит согласовать сделку с представителями форварда, которые владеют 30% прав на футболиста.

«Сейчас у нас есть небольшие разногласия между клубом и представителями игрока по сумме компенсации, идут переговоры. Луан в конце недели должен пройти медобследование в Риме, после чего, надеюсь, мы сможем договориться и подписать все необходимые документы», – сказал Пейшото.

В нынешнем сезоне Луан провел 21 матч, записав в свой актив 13 голов и пять результативных передач.