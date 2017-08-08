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  • Агент: «В конце недели Луан должен пройти медобследование для «Спартака»

Агент: «В конце недели Луан должен пройти медобследование для «Спартака»

8 августа 2017, 14:48
13

Агент Жаир Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, сообщил, что переговоры о переходе 24-летнего игрока в «Спартак» пока не завершены. При этом он подчеркнул, что в конце недели бразилец в Риме должен пройти медицинское обследование для красно-белых.

Ранее сообщалось, что «Спартак» достиг договоренности с «Гремио», однако ему еще предстоит согласовать сделку с представителями форварда, которые владеют 30% прав на футболиста.

«Сейчас у нас есть небольшие разногласия между клубом и представителями игрока по сумме компенсации, идут переговоры. Луан в конце недели должен пройти медобследование в Риме, после чего, надеюсь, мы сможем договориться и подписать все необходимые документы», – сказал Пейшото.

В нынешнем сезоне Луан провел 21 матч, записав в свой актив 13 голов и пять результативных передач.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Гремио
Комментарии (13)
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zlobny_zenitos
1502194287
Хорошая новость для Спартака!)))) Но я все же на месте скаутов искал еще защитника и полузащитника. Если Самедов не оживет, а Глушаков не "приземлится" могут быть в средней линии проблемы еще. А на носу ЛЧ!!!
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Одинокий волк Маквейд
1502194540
Лиха беда начало.
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Приус
1502195149
Он девятого играет ответку на кубок, осмотр потом, видимо.
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ramos6548
1502195234
Если все так и будет, а еще купят защитника то селекционной службе надо как минимум 4 балла ставить!
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СШГЭС
1502195533
Неужели гора родила мышь и процесс пошел?
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Сибирь за Спартак
1502195866
Отличная новость, если не брехня, конечно.
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Svoysvoemubrat
1502196107
Выходец из мини-футбола, как Шатов.
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platinum93
1502196898
Если Федун пойдет на трансферы Гарая и Луана, заплатит запрашиваемые суммы - это будет отличное усиление к лиге чемпионов и прирост качественных легионеров в РФПЛ
Спартаку удачи, Зенит - чемпион!
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hevbn 28
1502197258
Интересно будет посмотреть на этого Луана в Спартаке, на сколько я понимаю это тот игрок который выигрывал олимпиаду будучи основным игроком там, интересные будут фланги у Спартака Промес и Луан.
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Пестрый
1502197955
Потом месяц на адаптацию и привыкание потом засентябрит надо к холоду привыкать а потом уже и перерыв три месяца)) Федун за что хочешь деньги отдать в календарь посмотри сезон уже профукан) Клоуны на самом деле по другому не скажешь)
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