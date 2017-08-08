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  • Валерий Газзаев: «Манчини поставил Кокорина на верную позицию, и тот раскрылся»

Валерий Газзаев: «Манчини поставил Кокорина на верную позицию, и тот раскрылся»

8 августа 2017, 11:03
9

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что Роберто Манчини правильно определил Александра Кокорина на острие атаки. Это позволило футболисту раскрыть свой бомбардирский потенциал с первых матчей сезона.

«Сколько раз я говорил, что Кокорин должен играть на острие. Он типичный современный форвард, индивидуально сильный, скоростной, забивной. И стоило прийти тренеру, который поставил его на верную позицию, как футболист сразу раскрылся, проявил свои сильные стороны.

В том ведь и состоит тренерское искусство. А до этого где только Саша не играл, какие только дырки им не затыкали.

И все время мне вспоминается чемпионат Европы-2016: Кокорин – слева, Смолов – справа, два прирожденных бомбардира… Занимая не свое место, Александр не был столь эффективным и ярким, а теперь участвует во всех эпизодах, забивает или отдает передачи в каждом матче», – считает Газзаев.

В первых четырех турах нынешнего розыгрыша российской Премьер-лиги Александр Кокорин забил три гола, а также отдал одну результативную передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Газзаев Валерий Манчини Роберто
Комментарии (9)
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mihail200606
1502179570
Скоро луческу проснется, скажет это мой багаж, зенит на нем чемпионом станет...
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Tajik-za Zenit
1502180617
надеемся продолжиться в том же духе удачи саше
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zlobny_zenitos
1502183015
"Сколько раз я говорил..." - говорун... ))) Все говорит, говорит... взял бы да что нибудь сделал, хотя бы сидя в думе... с лимитом бы поборолся... При всем уважении к сединам... за слова отвечать надо... я в 2005 году смотрел финал Кубка УЕФА в Калининграде на стадионе Балтики... а усы так и не сбрил...
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Дядя Серёжа
1502186684
А Бздюбе пока места не нашёл...
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Britan
1502187142
Что-то дифирамбы льются на Кокорина со всех сторон. Как-бы он не зазвездил опять.
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