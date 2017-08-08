Валерий Газзаев: «Манчини поставил Кокорина на верную позицию, и тот раскрылся»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что Роберто Манчини правильно определил Александра Кокорина на острие атаки. Это позволило футболисту раскрыть свой бомбардирский потенциал с первых матчей сезона.

«Сколько раз я говорил, что Кокорин должен играть на острие. Он типичный современный форвард, индивидуально сильный, скоростной, забивной. И стоило прийти тренеру, который поставил его на верную позицию, как футболист сразу раскрылся, проявил свои сильные стороны.

В том ведь и состоит тренерское искусство. А до этого где только Саша не играл, какие только дырки им не затыкали.

И все время мне вспоминается чемпионат Европы-2016: Кокорин – слева, Смолов – справа, два прирожденных бомбардира… Занимая не свое место, Александр не был столь эффективным и ярким, а теперь участвует во всех эпизодах, забивает или отдает передачи в каждом матче», – считает Газзаев.

В первых четырех турах нынешнего розыгрыша российской Премьер-лиги Александр Кокорин забил три гола, а также отдал одну результативную передачу.