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    Валерий Газзаев: «Манчини поставил Кокорина на верную позицию, и тот раскрылся»

    Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что Роберто Манчини правильно определил Александра Кокорина на острие атаки. Это позволило футболисту раскрыть свой бомбардирский потенциал с первых матчей сезона.

    «Сколько раз я говорил, что Кокорин должен играть на острие. Он типичный современный форвард, индивидуально сильный, скоростной, забивной. И стоило прийти тренеру, который поставил его на верную позицию, как футболист сразу раскрылся, проявил свои сильные стороны.

    В том ведь и состоит тренерское искусство. А до этого где только Саша не играл, какие только дырки им не затыкали.

    И все время мне вспоминается чемпионат Европы-2016: Кокорин – слева, Смолов – справа, два прирожденных бомбардира… Занимая не свое место, Александр не был столь эффективным и ярким, а теперь участвует во всех эпизодах, забивает или отдает передачи в каждом матче», – считает Газзаев.

    В первых четырех турах нынешнего розыгрыша российской Премьер-лиги Александр Кокорин забил три гола, а также отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2017 11:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +761

      martin gore 8 августа 2017, 13:12

      Что-то дифирамбы льются на Кокорина со всех сторон. Как-бы он не зазвездил опять.

      1
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 8 августа 2017, 13:04

      А Бздюбе пока места не нашёл...

      1
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 8 августа 2017, 12:03

      "Сколько раз я говорил..." - говорун... ))) Все говорит, говорит... взял бы да что нибудь сделал, хотя бы сидя в думе... с лимитом бы поборолся... При всем уважении к сединам... за слова отвечать надо... я в 2005 году смотрел финал Кубка УЕФА в Калининграде на стадионе Балтики... а усы так и не сбрил...

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 8 августа 2017, 11:23

      надеемся продолжиться в том же духе удачи саше

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 августа 2017, 11:06

      Скоро луческу проснется, скажет это мой багаж, зенит на нем чемпионом станет...

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > _Marqella_ 8 августа 2017, 11:26

      Ну Луческу все равно скажет что это его заслуга)) Слащавый он какой-то, одно слово - румын...

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > mihail200606 8 августа 2017, 11:53

      +++)))

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > _Marqella_ 8 августа 2017, 11:54

      Луческу такой, он запросто отожжет))) Это же ОН продал Халка с Витселем и заработал 100 млн для Зенита)))

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > _Marqella_ 8 августа 2017, 12:03

      Да я в курсе состава при луческу и после него)) это шютка вообще то.. Не собирался приписывать луческу никаких заслуг..

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