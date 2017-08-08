Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Арбитр Николаев уверен в правильности назначения пенальти в ворота «Урала»

Арбитр Николаев уверен в правильности назначения пенальти в ворота «Урала»

8 августа 2017, 07:57
10

Арбитр матча четвертого тура российской Премьер-лиги «Краснодар»«Урал» Алексей Николаев продолжает настаивать на том, что пенальти в ворота гостевой команды на четвертой компенсированной минуте был назначен правильно. По его словам, футболисты команды из Екатеринбурга даже не протестовали.

Напомним, встреча закончилась со счетом 1:1.

– Я не считаю этот эпизод таким уж резонансным. Понятно, что пенальти был поставлен уже в компенсированного время. Любой команде обидно пропускать в самой концовке… Но с моей позиции было очевидно, что игрок «Урала» фолил в штрафной.

Показательно, что футболисты гостей не возмущались! Люди бились 90 минут по такой жаре, вели в счете, а потом арбитр назначает пенальти. И если бы я действительно придумал 11-метровый на 94-й минуте, игроки гостей «Урала» меня бы затоптали! Честное слово. Они бы сказали все, что обо мне думают.

– Промолчали?

– Более того, футболисты подошли и сказали, что это 100-процентный пенальти!

– Футболисты «Урала»?

– Да. На телекартинке видно, что никто в агрессивной форме не выразил протест по поводу моего решения. Другое дело, что телепоказ не отражает в полной мере то, что видел я в той ситуации.

– Вы и сейчас уверены, что это пенальти?

– Во время матча был уверен на 1000 процентов, что это пенальти. Поймите, если ты назначаешь 11-метровый на 94-й минуте, должен быть убежден в своей правоте. Более того, до этого случались падения и в той, и в другой штрафной. Весь матч я давал играть. Но когда случился этот эпизод, для меня не имело значения, в чьей штрафной это произошло. Не знаю, что там скажут в программе «Свисток» или на комиссии. Мне, прежде всего, непонятны слова Тарханова.

– Вы о его фразе: «От таких судей нужно избавляться»?

– Да. Для меня такие слова просто неприемлемы. Считаю, комитет по этике должен их рассмотреть. Ведь если судьи не будут защищать себя, нас и дальше будут так топтать. Можно говорить о чем-то после игры с глазу на глаз. Но заявлять такое в прессе – недопустимо!

– А Григорий Иванов вас тоже оскорбил?

– Он был излишне эмоционален. Просто нужно знать этого человека. Выражался в нецензурной форме, но без оскорблений. Меня возмутили, прежде всего, слова Тарханова.

– Когда оценку вашей работе даст ККК?

– В среду. Тарханову же никто не давал право заявлять в прессе, что от таких судей, как я, нужно избавляться. Убежден, эти слова нужно вынести на комитет по этике.

– Давайте еще раз об эпизоде. На телекартинке видно, что Балажиц лишь легко коснулся руки Мартыновича. А тот почему-то рухнул…

– Нет, нет! По телевизору складывается иное впечатление. Я видел эпизод полностью. Если бы камера находилась с моей стороны, для всех все стало бы очевидным

– Разве Мартынович не симулировал?

– Нет. Игрок «Урала» развернул Мартыновича, который, кстати, мог сыграть в мяч, и помог ему упасть. Я повторю еще раз. Если бы я на 94-й минуте придумал пенальти, меня бы сожрали! Но футболисты гостей со мной согласились. Сейчас я «завелся» из-за слов Тарханова. Нам нельзя молчать! В судейской мы нашли общий язык с Григорием Ивановым. Он сказал, что меня уважает. Я ответил, что это взаимно. А Тарханов заявил о моей квалификации на всю страну… И он думает, что может остаться безнаказанным. Ну это неправильно…

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар Мартынович Александр Балажиц Грегор Тарханов Александр Иванов Григорий Николаев Алексей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
cska-62
1502172723
Судя по картинке, очень сомнительный пенальти! Увы...
Ответить
paracetamol
1502174719
Нырок был 100%. Тарханов прав, от таких судей нужно избавляться, и чем быстрее, тем лучше.
Ответить
Manilov
1502175228
Тоже считаю, что пенальти и близко не было. Просто игрок валился на удачу. И арбитр клюнул.
Ответить
vick-north-west
1502175895
Кто уплетет его без соли и без лука? Просто не хотели кушать и не сожрали Николаева. Да и после финала кубка в Урале видимо решили терпеть всех судей.
Ответить
овертайм
1502177097
тогда давайте на каждом угловом сразу пенальти ставить там таких захватов куча, бред какойто, отобрали у шмелей законные три очка, краснодар сейчас никакущий
Ответить
OfaZavr
1502182333
Не было никакого пенальти, но справедливости всё равно не добиться.
Ответить
Диктор
1502185298
Думаю человек просто отрабатывал свои деньги-пенальти и не пахло вообще.Тарханов прав на все 100 %
Ответить
Бугимен
1502186072
Был толчок в спину и чуть-чуть придержал игрока быков,и вообще судье видней.Это мое мнение!
Ответить
Avaretz
1502189055
Ну зачем писать что "нарушения и близко не было" или наоборот "был 100% фол" просто было сомнительное нарушение вот и все. Соперник все таки руками визуально цеплял, а то сразу нырнул, так что тут тяжело было арбитру
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+