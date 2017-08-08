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    Арбитр Николаев уверен в правильности назначения пенальти в ворота «Урала»

    Арбитр матча четвертого тура российской Премьер-лиги «Краснодар»«Урал» Алексей Николаев продолжает настаивать на том, что пенальти в ворота гостевой команды на четвертой компенсированной минуте был назначен правильно. По его словам, футболисты команды из Екатеринбурга даже не протестовали.

    Напомним, встреча закончилась со счетом 1:1.

    – Я не считаю этот эпизод таким уж резонансным. Понятно, что пенальти был поставлен уже в компенсированного время. Любой команде обидно пропускать в самой концовке… Но с моей позиции было очевидно, что игрок «Урала» фолил в штрафной.

    Показательно, что футболисты гостей не возмущались! Люди бились 90 минут по такой жаре, вели в счете, а потом арбитр назначает пенальти. И если бы я действительно придумал 11-метровый на 94-й минуте, игроки гостей «Урала» меня бы затоптали! Честное слово. Они бы сказали все, что обо мне думают.

    – Промолчали?

    – Более того, футболисты подошли и сказали, что это 100-процентный пенальти!

    – Футболисты «Урала»?

    – Да. На телекартинке видно, что никто в агрессивной форме не выразил протест по поводу моего решения. Другое дело, что телепоказ не отражает в полной мере то, что видел я в той ситуации.

    – Вы и сейчас уверены, что это пенальти?

    – Во время матча был уверен на 1000 процентов, что это пенальти. Поймите, если ты назначаешь 11-метровый на 94-й минуте, должен быть убежден в своей правоте. Более того, до этого случались падения и в той, и в другой штрафной. Весь матч я давал играть. Но когда случился этот эпизод, для меня не имело значения, в чьей штрафной это произошло. Не знаю, что там скажут в программе «Свисток» или на комиссии. Мне, прежде всего, непонятны слова Тарханова.

    – Вы о его фразе: «От таких судей нужно избавляться»?

    – Да. Для меня такие слова просто неприемлемы. Считаю, комитет по этике должен их рассмотреть. Ведь если судьи не будут защищать себя, нас и дальше будут так топтать. Можно говорить о чем-то после игры с глазу на глаз. Но заявлять такое в прессе – недопустимо!

    – А Григорий Иванов вас тоже оскорбил?

    – Он был излишне эмоционален. Просто нужно знать этого человека. Выражался в нецензурной форме, но без оскорблений. Меня возмутили, прежде всего, слова Тарханова.

    – Когда оценку вашей работе даст ККК?

    – В среду. Тарханову же никто не давал право заявлять в прессе, что от таких судей, как я, нужно избавляться. Убежден, эти слова нужно вынести на комитет по этике.

    – Давайте еще раз об эпизоде. На телекартинке видно, что Балажиц лишь легко коснулся руки Мартыновича. А тот почему-то рухнул…

    – Нет, нет! По телевизору складывается иное впечатление. Я видел эпизод полностью. Если бы камера находилась с моей стороны, для всех все стало бы очевидным

    – Разве Мартынович не симулировал?

    – Нет. Игрок «Урала» развернул Мартыновича, который, кстати, мог сыграть в мяч, и помог ему упасть. Я повторю еще раз. Если бы я на 94-й минуте придумал пенальти, меня бы сожрали! Но футболисты гостей со мной согласились. Сейчас я «завелся» из-за слов Тарханова. Нам нельзя молчать! В судейской мы нашли общий язык с Григорием Ивановым. Он сказал, что меня уважает. Я ответил, что это взаимно. А Тарханов заявил о моей квалификации на всю страну… И он думает, что может остаться безнаказанным. Ну это неправильно…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2017 07:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 8 августа 2017, 13:44

      Ну зачем писать что "нарушения и близко не было" или наоборот "был 100% фол" просто было сомнительное нарушение вот и все. Соперник все таки руками визуально цеплял, а то сразу нырнул, так что тут тяжело было арбитру

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 8 августа 2017, 12:54

      Был толчок в спину и чуть-чуть придержал игрока быков,и вообще судье видней.Это мое мнение!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 августа 2017, 12:41

      Думаю человек просто отрабатывал свои деньги-пенальти и не пахло вообще.Тарханов прав на все 100 %

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2017, 11:52

      Не было никакого пенальти, но справедливости всё равно не добиться.

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 8 августа 2017, 10:24

      тогда давайте на каждом угловом сразу пенальти ставить там таких захватов куча, бред какойто, отобрали у шмелей законные три очка, краснодар сейчас никакущий

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 8 августа 2017, 10:04

      Кто уплетет его без соли и без лука?
      Просто не хотели кушать и не сожрали Николаева. Да и после финала кубка в Урале видимо решили терпеть всех судей.

      -1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 8 августа 2017, 09:53

      Тоже считаю, что пенальти и близко не было. Просто игрок валился на удачу. И арбитр клюнул.

      3
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 8 августа 2017, 09:45

      Нырок был 100%. Тарханов прав, от таких судей нужно избавляться, и чем быстрее, тем лучше.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 августа 2017, 09:12

      Судя по картинке, очень сомнительный пенальти! Увы...

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