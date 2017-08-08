Арбитр Николаев уверен в правильности назначения пенальти в ворота «Урала»

Арбитр матча четвертого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Урал» Алексей Николаев продолжает настаивать на том, что пенальти в ворота гостевой команды на четвертой компенсированной минуте был назначен правильно. По его словам, футболисты команды из Екатеринбурга даже не протестовали.

Напомним, встреча закончилась со счетом 1:1.

– Я не считаю этот эпизод таким уж резонансным. Понятно, что пенальти был поставлен уже в компенсированного время. Любой команде обидно пропускать в самой концовке… Но с моей позиции было очевидно, что игрок «Урала» фолил в штрафной.

Показательно, что футболисты гостей не возмущались! Люди бились 90 минут по такой жаре, вели в счете, а потом арбитр назначает пенальти. И если бы я действительно придумал 11-метровый на 94-й минуте, игроки гостей «Урала» меня бы затоптали! Честное слово. Они бы сказали все, что обо мне думают.

– Промолчали?

– Более того, футболисты подошли и сказали, что это 100-процентный пенальти!

– Футболисты «Урала»?

– Да. На телекартинке видно, что никто в агрессивной форме не выразил протест по поводу моего решения. Другое дело, что телепоказ не отражает в полной мере то, что видел я в той ситуации.

– Вы и сейчас уверены, что это пенальти?

– Во время матча был уверен на 1000 процентов, что это пенальти. Поймите, если ты назначаешь 11-метровый на 94-й минуте, должен быть убежден в своей правоте. Более того, до этого случались падения и в той, и в другой штрафной. Весь матч я давал играть. Но когда случился этот эпизод, для меня не имело значения, в чьей штрафной это произошло. Не знаю, что там скажут в программе «Свисток» или на комиссии. Мне, прежде всего, непонятны слова Тарханова.

– Вы о его фразе: «От таких судей нужно избавляться»?

– Да. Для меня такие слова просто неприемлемы. Считаю, комитет по этике должен их рассмотреть. Ведь если судьи не будут защищать себя, нас и дальше будут так топтать. Можно говорить о чем-то после игры с глазу на глаз. Но заявлять такое в прессе – недопустимо!

– А Григорий Иванов вас тоже оскорбил?

– Он был излишне эмоционален. Просто нужно знать этого человека. Выражался в нецензурной форме, но без оскорблений. Меня возмутили, прежде всего, слова Тарханова.

– Когда оценку вашей работе даст ККК?

– В среду. Тарханову же никто не давал право заявлять в прессе, что от таких судей, как я, нужно избавляться. Убежден, эти слова нужно вынести на комитет по этике.

– Давайте еще раз об эпизоде. На телекартинке видно, что Балажиц лишь легко коснулся руки Мартыновича. А тот почему-то рухнул…

– Нет, нет! По телевизору складывается иное впечатление. Я видел эпизод полностью. Если бы камера находилась с моей стороны, для всех все стало бы очевидным

– Разве Мартынович не симулировал?

– Нет. Игрок «Урала» развернул Мартыновича, который, кстати, мог сыграть в мяч, и помог ему упасть. Я повторю еще раз. Если бы я на 94-й минуте придумал пенальти, меня бы сожрали! Но футболисты гостей со мной согласились. Сейчас я «завелся» из-за слов Тарханова. Нам нельзя молчать! В судейской мы нашли общий язык с Григорием Ивановым. Он сказал, что меня уважает. Я ответил, что это взаимно. А Тарханов заявил о моей квалификации на всю страну… И он думает, что может остаться безнаказанным. Ну это неправильно…