Валерий Газзаев: «Зенит» играл в футбол настоящего европейского уровня»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев сравнил прошедший матч «Зенита» и «Спартака» по накалу с играми Лиги чемпионов. Он назвал встречу потрясающей, отметив атмосферу на стадионе «Санкт-Петербург».

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

– Давно я не видел в российском чемпионате игр такого уровня. Это был потрясающий матч, который действительно можно сравнить с играми Лиги чемпионов или ведущих команд сильнейших европейских лиг. Битком забитый, огромный стадион. Фантастическая атмосфера. Высочайшее качество игры в исполнении «Зенита». Высокие скорости, самоотверженные единоборства. Такой эмоциональный порыв не может оставить зрителей безучастными: он передался на трибуны – а оттуда обратно на поле.

И отдельных слов заслуживает, конечно же, арбитр. Я был поражен. Вы сами знаете, все последние годы тема судейства всплывает едва ли не после каждого тура, мы только и обсуждаем действия и ошибки рефери, вместо того чтобы говорить о мастерстве футболистов, тактических замыслах тренеров и красивых игровых комбинациях. Но сейчас судья был в хорошем смысле незаметен, он не совершал бесполезных свистков, позволял вести борьбу – и в итоге превратил матч в настоящий спектакль. То, что игра произвела столь сильное впечатление, – во многом его заслуга.

В российском чемпионате редко увидишь, что футболисты падают, вскакивают и бегут дальше, а не ждут на газоне очередного ненужного свистка. Великолепная работа Вилкова – пример для всех наших рефери, как улучшить и качество судейства, и уровень игры.

– После матча многие сошлись во мнении, что «Зенит» – чемпион.

– Эта команда играла в футбол настоящего европейского уровня. Да, чемпионат только начался. Но если сине-бело-голубые продолжат в том же духе, то не только завоюют золото, но и способны очень успешно выступить на международной арене.

И обратите внимание, как команда радовалась четвертому, пятому голу. Это говорит о внутреннем микроклимате в коллективе и о позитивном влиянии конкуренции.