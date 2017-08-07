Лодыгин может продолжить карьеру в «Лацио»

Ага, всем Питером на него гнали, на лавке посидел за Луневым, всё забыли. Посадите Нету на годик на лавку, может "Ювентус" заинтересуется. )))
«Лацио» рассматривает возможность приобретения голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина. Согласно источнику, римляне находятся в поисках вратаря, который составит конкуренцию Томасу Стракоше.
27-летний россиянин не имеет места в основном составе петербургской команды. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в одном матче квалификации Лиги Европы. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые могут отдать стража ворот в аренду в один из иностранных клубов.
Действующий контракт Лодыгина с «Зенитом» истекает в июле 2019 года.