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Лодыгин может продолжить карьеру в «Лацио»

7 августа 2017, 12:46
17

«Лацио» рассматривает возможность приобретения голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина. Согласно источнику, римляне находятся в поисках вратаря, который составит конкуренцию Томасу Стракоше.

27-летний россиянин не имеет места в основном составе петербургской команды. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в одном матче квалификации Лиги Европы. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые могут отдать стража ворот в аренду в один из иностранных клубов.

Действующий контракт Лодыгина с «Зенитом» истекает в июле 2019 года.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Лацио Лодыгин Юрий
Комментарии (17)
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Макаронник
1502099587
Норм, может чему научится.
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zlobny_zenitos
1502100367
А как хорошо начинал...был голодный до футбола...старался...потом "звезду поймал" и все... стал играть как все... "звезды"...я типа вышел на поле, что еще надо... (мое мнение личное, никого не хотел обидеть, но наблюдаю за ним с прихода в Зенит...человек просто изменился - зажрался)...
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insider_retro
1502101115
В 27 лет, наверное, надо попробовать перезапуститься!... Сменить обстановку, нащупать новые жизненные и спортивные ориентиры!... Главное, не ударяться сейчас во всякие интервью и заявления, а сделать дело, а потом представить людям результат!!... Хорошее люди сразу заметят!!... Удачи!!.. "Любой выбор мы делаем сами. Да, он зависит от обстоятельств, знания, возможностей. Но на что бы мы ни опирались, совершая этот выбор, — жить с результатами потом нам..." (Эльчин Сафарли)
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alp
1502102585
Юра талантливый воротчик, но понты сводят на нет его талант
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XaXatyn
1502105142
Если хочет играть надо искать варианты с арендой или трансфером !
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DePisuares
1502107597
Думаю стоит его отпустить, ему нужен опыт, а в италии его отучат чудить. Тем более у нас еще и керж есть если что, его тоже мариновать не стоит
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paracetamol
1502109360
Я бы не спешил продавать. Юрка классный ловила, подмена нужна всегда, хотя бы из-за плотного графика, а еще могут быть травмы.
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bashnat013
1502109729
Лодыгин это же помоему вратарь газпрома в Интер!!(в кассе работать)
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DEFENDER114
1502119913
Лодыгин - фартовый кипер. Надежный - не про него!
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Супермачо
1502127971
Ага, всем Питером на него гнали, на лавке посидел за Луневым, всё забыли. Посадите Нету на годик на лавку, может "Ювентус" заинтересуется. )))
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