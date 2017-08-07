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    Лодыгин может продолжить карьеру в «Лацио»

    «Лацио» рассматривает возможность приобретения голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина. Согласно источнику, римляне находятся в поисках вратаря, который составит конкуренцию Томасу Стракоше.

    27-летний россиянин не имеет места в основном составе петербургской команды. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в одном матче квалификации Лиги Европы. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые могут отдать стража ворот в аренду в один из иностранных клубов.

    Действующий контракт Лодыгина с «Зенитом» истекает в июле 2019 года.

    Источник: Football Italia

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    07.08.2017 12:46
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 7 августа 2017, 20:46

      Ага, всем Питером на него гнали, на лавке посидел за Луневым, всё забыли. Посадите Нету на годик на лавку, может "Ювентус" заинтересуется. )))

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 7 августа 2017, 18:31

      Лодыгин - фартовый кипер. Надежный - не про него!

      2
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 7 августа 2017, 15:42

      Лодыгин это же помоему вратарь газпрома в Интер!!(в кассе работать)

      -1
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 15:36

      Я бы не спешил продавать. Юрка классный ловила, подмена нужна всегда, хотя бы из-за плотного графика, а еще могут быть травмы.

      -2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > paracetamol 7 августа 2017, 17:53

      лодыгин это тот же Харт

      -1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > anri1703 7 августа 2017, 20:54

      Глупо сравнивать Харта с этим Безобразием. Харт хороший кипер. Косячный. Но все же.Косяки у всех есть.

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 7 августа 2017, 15:28

      неужто лацио во второй дивизион собрался

      0
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol > трениришко 7 августа 2017, 15:36

      А что, Реброва с Акинфеем-рекордсменом в Юву позвали?

      -2
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 7 августа 2017, 15:06

      Думаю стоит его отпустить, ему нужен опыт, а в италии его отучат чудить. Тем более у нас еще и керж есть если что, его тоже мариновать не стоит

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 августа 2017, 14:44

      никуда он не уйдет в команде должно быть два надежных вратаря у него еще будет шанс в кубке страны а может и травму кто получит

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Garrincha58 7 августа 2017, 17:54

      Лодыгин надежный ?

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 августа 2017, 14:25

      Если хочет играть надо искать варианты с арендой или трансфером !

      2
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      Рейтинг: +11239

      alp 7 августа 2017, 13:43

      Юра талантливый воротчик, но понты сводят на нет его талант

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 7 августа 2017, 13:26

      Пусть Помазуна берут, воротчик железный да еще и молодой,)

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