Лодыгин может продолжить карьеру в «Лацио»

«Лацио» рассматривает возможность приобретения голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина. Согласно источнику, римляне находятся в поисках вратаря, который составит конкуренцию Томасу Стракоше.

27-летний россиянин не имеет места в основном составе петербургской команды. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в одном матче квалификации Лиги Европы. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые могут отдать стража ворот в аренду в один из иностранных клубов.

Действующий контракт Лодыгина с «Зенитом» истекает в июле 2019 года.