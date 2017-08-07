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    Сигурдссон перейдет в «Эвертон» за 50 миллионов

    Полузащитник «Суонси» Гильфи Сигурдссон в ближайшее время станет футболистом ливерпульского «Эвертона». Эту информацию подтвердил главный тренер «ирисок» Рональд Куман. За исландца клуб заплатит 50 миллионов фунтов стерлингов.

    Голландский наставник также отметил, что его команда нуждается еще в трех футболистах, в числе которых должны быть два нападающих.

    В минувшем сезоне АПЛ Сигурдссон пропустил всего лишь один матч и забил девять голов и сделал десять результативных передач.

    Источник: Daily Mail

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    07.08.2017 12:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 8 августа 2017, 23:46

      Да, цены в этом сезона достигли немыслимых высот

      0
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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 7 августа 2017, 14:35

      Вы меня извините, но 50 лямов - это перебор

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Oblommoff 7 августа 2017, 18:38

      сейчас трансферы кругом бешеные так что это увы уже норма

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 августа 2017, 13:07

      Вот это Исландия!!!... Вырастила сына футбольного на 50 лимонов!...
      "...желание всех отцов — осуществить в своих сыновьях то, чего недостает им самим..." (Иоганн Вольфганг Гете)

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