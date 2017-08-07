Сигурдссон перейдет в «Эвертон» за 50 миллионов

Полузащитник «Суонси» Гильфи Сигурдссон в ближайшее время станет футболистом ливерпульского «Эвертона». Эту информацию подтвердил главный тренер «ирисок» Рональд Куман. За исландца клуб заплатит 50 миллионов фунтов стерлингов.

Голландский наставник также отметил, что его команда нуждается еще в трех футболистах, в числе которых должны быть два нападающих.

В минувшем сезоне АПЛ Сигурдссон пропустил всего лишь один матч и забил девять голов и сделал десять результативных передач.