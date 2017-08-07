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    Романцев: «Поражение от «Зенита» скорее урок, чем трагедия»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает необоснованной критику в адрес Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. Он уверен, что их восстановление после продолжительного прошлого сезона – дело времени.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    – Насколько обоснованная критика, которая звучит в адрес Глушакова и Комбарова?

    – Все привыкли, что они лидеры, которые проводят все встречи на стабильном уровне. Но я уже говорил и повторю: Денис и Дмитрий не получили после Кубка конфедераций полноценного отдыха и не прошли предсезонную подготовку полностью. Уверен, их восстановление – вопрос времени.

    – Каковы выводы?

    – Проиграно сражение, но не война. И я назвал бы это поражение скорее уроком, чем трагедией. В прошлом сезоне «Спартак» был разгромлен «Крыльями Советов», которые ныне выступают в ФНЛ. И все равно стал чемпионом. А сейчас уступил мощно укрепившемуся «Зениту». Надо делать выводы и идти вперед.

    – Вы обещали дать прогноз на исход чемпионской гонки после нескольких стартовых туров.

    – Извините, если кого-то огорчил, но пока сделать его не рискну. Слишком уж непредсказуемым обещает быть этот чемпионат.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2017 10:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 7 августа 2017, 21:12

      Не трагедия, но позор так играть.

      -2
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 7 августа 2017, 13:34

      Вот все таки Олег Иванович умный человек и тренер...мудрый и сдержанный сейчас. Не закидывает никого шапками, не истерит, не делает прогнозов...а то вчера уже все эксперты прям весь инет запрудили фразами "ну теперь понятно, кто чемпион..." Вот и посмотрим через 26 туров! Спасибо Олег Иванович, я поддерживаю.

      2
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      Рейтинг: +2336

      den161 7 августа 2017, 13:00

      После кубка конфедераций не восстановились???? для нас это 3игры было всего лишь, которые только глушаков провел полностью, комбаров вообще только с португалами сыграл неполный матч, не смешно ли???

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 августа 2017, 12:06

      Все правильно сказал.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 августа 2017, 11:36

      Это Комбаров все встречи на приличном уровне? Да "Комбаров-не защитник" - уже мем, который объясняет любой гол, пришедший с левого фланга обороны уж который год.

      0
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 10:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Следующий урок будет от тульского Арсенала.

      -4
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 августа 2017, 10:43

      Да уж, к разгромным поражениям нам, к сожалению не привыкать. А уж Зениту с таким счетом так вообще регулярно.

      3
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 августа 2017, 10:31

      Золотые слова Иваныча

      2
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