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  • Романцев: «Поражение от «Зенита» скорее урок, чем трагедия»

Романцев: «Поражение от «Зенита» скорее урок, чем трагедия»

7 августа 2017, 10:29
9

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает необоснованной критику в адрес Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. Он уверен, что их восстановление после продолжительного прошлого сезона – дело времени.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

– Насколько обоснованная критика, которая звучит в адрес Глушакова и Комбарова?

– Все привыкли, что они лидеры, которые проводят все встречи на стабильном уровне. Но я уже говорил и повторю: Денис и Дмитрий не получили после Кубка конфедераций полноценного отдыха и не прошли предсезонную подготовку полностью. Уверен, их восстановление – вопрос времени.

– Каковы выводы?

– Проиграно сражение, но не война. И я назвал бы это поражение скорее уроком, чем трагедией. В прошлом сезоне «Спартак» был разгромлен «Крыльями Советов», которые ныне выступают в ФНЛ. И все равно стал чемпионом. А сейчас уступил мощно укрепившемуся «Зениту». Надо делать выводы и идти вперед.

– Вы обещали дать прогноз на исход чемпионской гонки после нескольких стартовых туров.

– Извините, если кого-то огорчил, но пока сделать его не рискну. Слишком уж непредсказуемым обещает быть этот чемпионат.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Романцев Олег
Комментарии (9)
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swot1205
1502091067
Золотые слова Иваныча
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oyabun
1502091795
Да уж, к разгромным поражениям нам, к сожалению не привыкать. А уж Зениту с таким счетом так вообще регулярно.
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paracetamol
1502092134
Следующий урок будет от тульского Арсенала.
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momwig_
1502094980
Это Комбаров все встречи на приличном уровне? Да "Комбаров-не защитник" - уже мем, который объясняет любой гол, пришедший с левого фланга обороны уж который год.
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Диктор
1502096786
Все правильно сказал.
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den161
1502100041
После кубка конфедераций не восстановились???? для нас это 3игры было всего лишь, которые только глушаков провел полностью, комбаров вообще только с португалами сыграл неполный матч, не смешно ли???
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zlobny_zenitos
1502102077
Вот все таки Олег Иванович умный человек и тренер...мудрый и сдержанный сейчас. Не закидывает никого шапками, не истерит, не делает прогнозов...а то вчера уже все эксперты прям весь инет запрудили фразами "ну теперь понятно, кто чемпион..." Вот и посмотрим через 26 туров! Спасибо Олег Иванович, я поддерживаю.
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Супермачо
1502129531
Не трагедия, но позор так играть.
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