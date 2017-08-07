Романцев: «Поражение от «Зенита» скорее урок, чем трагедия»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает необоснованной критику в адрес Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. Он уверен, что их восстановление после продолжительного прошлого сезона – дело времени.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

– Насколько обоснованная критика, которая звучит в адрес Глушакова и Комбарова?

– Все привыкли, что они лидеры, которые проводят все встречи на стабильном уровне. Но я уже говорил и повторю: Денис и Дмитрий не получили после Кубка конфедераций полноценного отдыха и не прошли предсезонную подготовку полностью. Уверен, их восстановление – вопрос времени.

– Каковы выводы?

– Проиграно сражение, но не война. И я назвал бы это поражение скорее уроком, чем трагедией. В прошлом сезоне «Спартак» был разгромлен «Крыльями Советов», которые ныне выступают в ФНЛ. И все равно стал чемпионом. А сейчас уступил мощно укрепившемуся «Зениту». Надо делать выводы и идти вперед.

– Вы обещали дать прогноз на исход чемпионской гонки после нескольких стартовых туров.

– Извините, если кого-то огорчил, но пока сделать его не рискну. Слишком уж непредсказуемым обещает быть этот чемпионат.