Радимов предложил Глушакову приехать за добавкой после разгрома от «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после победы главной команды над «Спартаком» (5:1) обратился к полузащитнику красно-белых Денису Глушаков.

В мае хавбек разместил в твиттере фотографию с кубком РФПЛ, написав «Зенит», когда отмечать-то будем?».

«Ну что, Денис Глушаков, ты интересовался, когда победу будем праздновать? Так прямо сейчас! Переживал за настроение нашего подрядчика? Не переживай – отличное! Да и мы держимся.

Конечно, если бы впереди еще лет 10 игр на «Петровском», может, вы бы и успели отыграться – как ты и обещал. А пока – 5:1. Это тебе не шутка. Приезжайте еще – за добавкой!» – написал Радимов в своем инстаграме.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Спартак» находится на 10-й строчке.