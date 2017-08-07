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    Радимов предложил Глушакову приехать за добавкой после разгрома от «Зенита»

    Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после победы главной команды над «Спартаком» (5:1) обратился к полузащитнику красно-белых Денису Глушаков.

    В мае хавбек разместил в твиттере фотографию с кубком РФПЛ, написав «Зенит», когда отмечать-то будем?».

    «Ну что, Денис Глушаков, ты интересовался, когда победу будем праздновать? Так прямо сейчас! Переживал за настроение нашего подрядчика? Не переживай – отличное! Да и мы держимся.

    Конечно, если бы впереди еще лет 10 игр на «Петровском», может, вы бы и успели отыграться – как ты и обещал. А пока – 5:1. Это тебе не шутка. Приезжайте еще – за добавкой!» – написал Радимов в своем инстаграме.

    «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Спартак» находится на 10-й строчке.

    Источник: Instagram

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    07.08.2017 00:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 августа 2017, 14:15

      Славик, в каком из пяти голов твой личный вклад? И есть ли он вообще, чтоб так радоваться?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Vovka74 7 августа 2017, 15:31

      Спартак-2
      Москва
      Россия Россия
      4 : 1
      (1 : 0)
      03.09.2016
      16:00
      Зенит-2
      Зенит-2
      Санкт-Петербург
      Зенит-2
      Санкт-Петербург
      Россия Россия
      1 : 2
      (0 : 2)
      01.04.2017
      17:00
      Спартак-2
      Спартак-2
      Москва
      Россия
      Вот тебе и добавка !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11239

      alp 7 августа 2017, 09:21

      очень много текста. надо было бы как нить полаконичней, но так же хлестко и наотмашь ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 7 августа 2017, 08:11

      Взрослый человек, а ведет себя как детсадовец.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 августа 2017, 07:18

      Владик ещё Лозе морду не набил,как обещал, а уже Глушаку добавку обещает...
      Бывают такие люди,которые до сорока лет ходят в своём дворе санькАми,витькАми и прочими лёхами.. Это бывает тогда,когда пацанские проблемы "кто первый начал" остаются гораздо важнее проблемы "куда пойти учиться собственному ребёнку"...
      Как Владику Зенит2 доверяли?)))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 7 августа 2017, 02:44

      Еще добавку ваш вицегубернатор с Россиян сострижет как обычно. Вы стадион достройте, чтобы с крыши не текло, тогда рот раскрывать будешь. Сейчас пусть за тебя рот Буланова раскрывает, у нее получается скверно как обычно, но всяко получше, чем у тебя.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      badnews > mgordeev 7 августа 2017, 06:43

      ТОЧНО !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 7 августа 2017, 02:19

      №8 ты нашёл свою команду....((((((

      2
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      Рейтинг: +422

      TRELL 7 августа 2017, 01:14

      Красавчик! Наш рулевой!)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 7 августа 2017, 00:58

      Все правильно сказал

      2
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      Рейтинг: +5881

      Павелий 7 августа 2017, 00:55

      А товарищу Буланову слово никто не давал.

      4
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