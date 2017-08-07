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  • Радимов предложил Глушакову приехать за добавкой после разгрома от «Зенита»

Радимов предложил Глушакову приехать за добавкой после разгрома от «Зенита»

7 августа 2017, 00:40
16

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после победы главной команды над «Спартаком» (5:1) обратился к полузащитнику красно-белых Денису Глушаков.

В мае хавбек разместил в твиттере фотографию с кубком РФПЛ, написав «Зенит», когда отмечать-то будем?».

«Ну что, Денис Глушаков, ты интересовался, когда победу будем праздновать? Так прямо сейчас! Переживал за настроение нашего подрядчика? Не переживай – отличное! Да и мы держимся.

Конечно, если бы впереди еще лет 10 игр на «Петровском», может, вы бы и успели отыграться – как ты и обещал. А пока – 5:1. Это тебе не шутка. Приезжайте еще – за добавкой!» – написал Радимов в своем инстаграме.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Спартак» находится на 10-й строчке.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушаков Денис Радимов Владислав
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1502055750
Это мясо и радимовский Зенит-2 наказал бы.
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Павелий
1502056559
А товарищу Буланову слово никто не давал.
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isa361
1502056689
Все правильно сказал
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TRELL
1502057698
Красавчик! Наш рулевой!)))
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alex-76
1502061575
№8 ты нашёл свою команду....((((((
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mgordeev
1502063044
Еще добавку ваш вицегубернатор с Россиян сострижет как обычно. Вы стадион достройте, чтобы с крыши не текло, тогда рот раскрывать будешь. Сейчас пусть за тебя рот Буланова раскрывает, у нее получается скверно как обычно, но всяко получше, чем у тебя.
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семёнычев
1502079492
Владик ещё Лозе морду не набил,как обещал, а уже Глушаку добавку обещает... Бывают такие люди,которые до сорока лет ходят в своём дворе санькАми,витькАми и прочими лёхами.. Это бывает тогда,когда пацанские проблемы "кто первый начал" остаются гораздо важнее проблемы "куда пойти учиться собственному ребёнку"... Как Владику Зенит2 доверяли?)))))
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Danish Dynamite
1502082678
Взрослый человек, а ведет себя как детсадовец.
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Vovka74
1502109111
Спартак-2 Москва Россия Россия 4 : 1 (1 : 0) 03.09.2016 16:00 Зенит-2 Зенит-2 Санкт-Петербург Зенит-2 Санкт-Петербург Россия Россия 1 : 2 (0 : 2) 01.04.2017 17:00 Спартак-2 Спартак-2 Москва Россия Вот тебе и добавка !
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serppion
1503054950
Славик, в каком из пяти голов твой личный вклад? И есть ли он вообще, чтоб так радоваться?
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