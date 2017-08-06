«Зенит» отправил в ворота «Спартака» пять голов

«Зенит» и «Спартак» провели матч в рамках 4-го тура чемпионата России.
На 36-й минуте счет открыл форвард хозяев Александр Кокорин. В добавленное к первому тайму время Александр Ерохин сделал счет 2:0.
Во втором тайме Доменико Кришито и Далер Кузяев довели счет до разгромного, а Квинси Промес с пенальти забил гол престижа.
Довершил разгром автогол в исполнении Артема Реброва.
«Бомбардир» предлагает посмотреть голы на стадионе «Санкт-Петербург».
1:0 – Кокорин, 36
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2:0 – Ерохин, 45+1
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3:0 – Кришито, 57
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4:0 – Кузяев, 63
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4:1 – Промес, 72 (с пенальти)
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5:1 – Ребров, 77 (в свои ворота)
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Источник: Бомбардир.ру