«Зенит» отправил в ворота «Спартака» пять голов

«Зенит» и «Спартак» провели матч в рамках 4-го тура чемпионата России.

На 36-й минуте счет открыл форвард хозяев Александр Кокорин. В добавленное к первому тайму время Александр Ерохин сделал счет 2:0.

Во втором тайме Доменико Кришито и Далер Кузяев довели счет до разгромного, а Квинси Промес с пенальти забил гол престижа.

Довершил разгром автогол в исполнении Артема Реброва.

«Бомбардир» предлагает посмотреть голы на стадионе «Санкт-Петербург».

1:0 – Кокорин, 36

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

2:0 – Ерохин, 45+1

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

3:0 – Кришито, 57

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

4:0 – Кузяев, 63

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

4:1 – Промес, 72 (с пенальти)

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

5:1 – Ребров, 77 (в свои ворота)