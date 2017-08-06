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«Зенит» отправил в ворота «Спартака» пять голов

6 августа 2017, 21:56
223

«Зенит» и «Спартак» провели матч в рамках 4-го тура чемпионата России.

На 36-й минуте счет открыл форвард хозяев Александр Кокорин. В добавленное к первому тайму время Александр Ерохин сделал счет 2:0.

Во втором тайме Доменико Кришито и Далер Кузяев довели счет до разгромного, а Квинси Промес с пенальти забил гол престижа.

Довершил разгром автогол в исполнении Артема Реброва.

«Бомбардир» предлагает посмотреть голы на стадионе «Санкт-Петербург».

1:0 – Кокорин, 36

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2:0 – Ерохин, 45+1

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3:0 – Кришито, 57

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4:0 – Кузяев, 63

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4:1 – Промес, 72 (с пенальти)

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5:1 – Ребров, 77 (в свои ворота)

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (223)
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Сибирь за Спартак
1502042544
Пока все по делу, центр поля отдали, жмемся к воротам, вариантов атаки не видно, лидеры не лидируют, а отпасовывают ближнему. Посмотрим второй тайм.
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Ростов рулит.
1502045819
Так и надо пищевику, не люблю его. Очень доволен.
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Сибирь за Спартак
1502046513
Спасибо Зениту за впечатляющий урок, повторюсь - все по делу, вам сегодня победа была нужнее, это видно по глазам Передеса на 90 мин. при подаче штрафного. Наша польза в том, что большой жираф, которому видней, но шея длинная, задумается об укреплении состава. Титул нужно подтверждать делом, назвался груздем - полезай в кузов. Но все еще впереди, встретимся на Открытии. А судья был не самым плохишом сегодня.
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Микояновский мясокомбинат
1502047376
Промес пожелал Дзюбе забить в свои ворота в сегодняшнем матче.....но Дзюба пожалел это маленькое,чёрное существо и попросил забить реброва...)))))
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TRELL
1502047527
Питер с победой! Это класс,приятный вечер. Адриано нужно было давно удалить,по роже дали- правильно. Очень грязная игра Спартака-это не уровень чемпиона! Бедный Смольников,а мог бы накатить ещё парочку. Комментаторы уроды,ну достали в открытую топить за мясо,вторые Маслаченки))) Я рад,что игра у Зенита выравнивается,хоть может мы очки возьмем в европе...
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Микояновский мясокомбинат
1502047730
Промес: «В «Зените» запрещено есть огурцы? Грустно за такие команды... но ещё грустнее становиться после того,как они забивают нам эти огурцы по самые помидоры,когда мы поглащаем бананы...))))
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Evgeniy32
1502048305
Я обещал. Обращаюсь к тем фанатам Спартака которые утвержали что от Зенита не останется и мокрого места и Рейнгольту. Вы прежде чем расскрывать свой рот, анализируйте результаты своей команды и делайте выводы. Всегда нужно отвечать за свои слова. Адекватные болельщики Спартака, держитесь. Сам знаю что это такое. Все впереди. Зенит с победой! Ура!
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СШГЭС
1502051176
Веселая игра, под 300 комментов, когда такое будет?
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Svoysvoemubrat
1502056162
Грустная статистика - удары в створ ворот Спартака - 5!
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Exaй Нахуй
1502202880
Пять малавата.
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