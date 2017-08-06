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    «Зенит» отправил в ворота «Спартака» пять голов

    «Зенит» и «Спартак» провели матч в рамках 4-го тура чемпионата России.

    На 36-й минуте счет открыл форвард хозяев Александр Кокорин. В добавленное к первому тайму время Александр Ерохин сделал счет 2:0.

    Во втором тайме Доменико Кришито и Далер Кузяев довели счет до разгромного, а Квинси Промес с пенальти забил гол престижа.

    Довершил разгром автогол в исполнении Артема Реброва.

    «Бомбардир» предлагает посмотреть голы на стадионе «Санкт-Петербург».

    1:0 – Кокорин, 36

    2:0 – Ерохин, 45+1

    3:0 – Кришито, 57

    4:0 – Кузяев, 63

    4:1 – Промес, 72 (с пенальти)

    5:1 – Ребров, 77 (в свои ворота)

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 21:56
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    Комментарии193
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      Рейтинг: -44

      Exaй Нахуй 8 августа 2017, 17:34

      Пять малавата.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2017, 10:42

      Что вообще за игра была... В основном оборонялись да и то кое-как...

      6
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 7 августа 2017, 00:49

      Грустная статистика - удары в створ ворот Спартака - 5!

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 7 августа 2017, 00:45

      Зенит был сильнее и это объективно. Молодые аргентинцы но чувствуется класс.

      5
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      Рейтинг: +11239

      alp 7 августа 2017, 00:18

      не автогол реброва, а шикарный голешник Кришито!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 6 августа 2017, 23:44

      Нужны крайные защитники и цпз с поставленным пасом раскащелиться нужно Федун!!!

      2
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      Рейтинг: +498

      Поль 6 августа 2017, 23:40

      Встрепенемся ещё! Это своевременный холодный душ! Считаю, что нам повезло с графиком - всё прям под ЛЧ. Так что, Зенит - тренировка. Обидно, досадно. Но правильно. Зениту нужно отдать должное. Они были мощнее. Именно мощнее. 26 туров впереди и игра в Москве. Время покажет...

      2
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      Рейтинг: +498

      Поль > 3a zenit 6 августа 2017, 23:48

      Полностью согласен.

      2
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > Поль 7 августа 2017, 09:05

      Согласен. Чистая тренировка. Поэтому и ноль за игру.

      0
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 6 августа 2017, 23:31

      АХХАХААХХАХХАА, а теперь когда эмоции выплеснулись, это чо, чемпионская игра была? Спартак вообще на что рассчитывал?!?!?!? Из плюсов - после матча нормально добрался до метро, давки наконец не было, все минусы организации предыдущих игр исправлены, надеюсь будет только лучше.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 6 августа 2017, 23:30

      Чемпион не имеет права так проигрывать.

      5
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 6 августа 2017, 23:26

      Веселая игра, под 300 комментов, когда такое будет?

      0
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      Рейтинг: -44

      Exaй Нахуй > СШГЭС 8 августа 2017, 17:36

      Я твой РОТ(ственник)

      2
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