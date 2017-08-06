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    Евро-2017 среди женщин. Голландки в финале обыграли сборную Дании

    Финальная встреча женского Евро-2017 ГолландияДания завершилась победой хозяек турнира. Дублем отметилась 21-летняя форвард оранжевых Вивиан Миедема.

    Победа стала для голландских футболисток первой на крупных соревнованиях. На ЧЕ-2009 в Финляндии голландки заняли третье место.

    Чемпионат Европы среди женщин. Финал

    Голландия – Дания – 4:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Надим, 6 (с пенальти); 1:1 – Миедема, 10; 2:1 – Мартенс, 27; 2:2 – Мосгард-Хардер, 33; 3:2 – Спитсе, 51; 4:2 – Миедема, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 20:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 7 августа 2017, 09:23

      Хоть и давно болеешь за датчан, но как-то параллельно на эту новость. Женский футбол - это противоестественно.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 августа 2017, 21:12

      Приятный счет !

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