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  • Евро-2017 среди женщин. Голландки в финале обыграли сборную Дании

Евро-2017 среди женщин. Голландки в финале обыграли сборную Дании

6 августа 2017, 20:10
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Финальная встреча женского Евро-2017 ГолландияДания завершилась победой хозяек турнира. Дублем отметилась 21-летняя форвард оранжевых Вивиан Миедема.

Победа стала для голландских футболисток первой на крупных соревнованиях. На ЧЕ-2009 в Финляндии голландки заняли третье место.

Чемпионат Европы среди женщин. Финал

Голландия – Дания – 4:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Надим, 6 (с пенальти); 1:1 – Миедема, 10; 2:1 – Мартенс, 27; 2:2 – Мосгард-Хардер, 33; 3:2 – Спитсе, 51; 4:2 – Миедема, 89.

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Источник: Бомбардир.ру
Европа Нидерланды Дания
Комментарии (2)
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XaXatyn
1502043167
Приятный счет !
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Danish Dynamite
1502087028
Хоть и давно болеешь за датчан, но как-то параллельно на эту новость. Женский футбол - это противоестественно.
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