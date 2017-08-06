Евро-2017 среди женщин. Голландки в финале обыграли сборную Дании

Финальная встреча женского Евро-2017 Голландия – Дания завершилась победой хозяек турнира. Дублем отметилась 21-летняя форвард оранжевых Вивиан Миедема.
Победа стала для голландских футболисток первой на крупных соревнованиях. На ЧЕ-2009 в Финляндии голландки заняли третье место.
Чемпионат Европы среди женщин. Финал
Голландия – Дания – 4:2 (2:2)
Голы: 0:1 – Надим, 6 (с пенальти); 1:1 – Миедема, 10; 2:1 – Мартенс, 27; 2:2 – Мосгард-Хардер, 33; 3:2 – Спитсе, 51; 4:2 – Миедема, 89.
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Источник: Бомбардир.ру