Щенников сократил отставание в матче с «Рубином» после дубля Жонатаса

...КДК оштрафуйте Бердыева,его чётки 3 раза пересекли линию зоны тренера.Болельщики футбола поздравляю Вас всех и РУБИН с победой!!! О судействе---- примерно так надо судить в России!
Сегодня на «ВЭБ Арене» проходит матч 4-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Рубином».
Гости в дебюте встречи открыли счет усилиями Жонатаса, который к 11-й минуте сделал дубль. У хозяев отличился Георгий Щенников.
За ходом встречи можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».
0:1 – Жонатас, 2
ГЛ! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЦСКАРубин 0:1 2' Жонатас @Jonathasjesus22 pic.twitter.com/0NckqPnm2o— РФПЛ (@rfpl) 6 августа 2017 г.
0:2 – Жонатас, 11
ГЛ! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЦСКАРубин 0:2 11' Жонатас (дубль) @Jonathasjesus22 pic.twitter.com/8HcYPlNiE0— РФПЛ (@rfpl) 6 августа 2017 г.
1:2 – Щенников, 13
ГЛ! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЦСКАРубин 1:2 13' Георгий Щенников @GShchennikov42 pic.twitter.com/0Zi9yfF0wj— РФПЛ (@rfpl) 6 августа 2017 г.