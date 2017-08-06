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    Щенников сократил отставание в матче с «Рубином» после дубля Жонатаса

    Сегодня на «ВЭБ Арене» проходит матч 4-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Рубином».

    Гости в дебюте встречи открыли счет усилиями Жонатаса, который к 11-й минуте сделал дубль. У хозяев отличился Георгий Щенников.

    За ходом встречи можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».

    0:1 – Жонатас, 2

    0:2 – Жонатас, 11

    1:2 – Щенников, 13

    Источник: Twitter

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    06.08.2017 17:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 6 августа 2017, 19:51

      ...КДК оштрафуйте Бердыева,его чётки 3 раза пересекли линию зоны тренера.Болельщики футбола поздравляю Вас всех и РУБИН с победой!!! О судействе---- примерно так надо судить в России!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 августа 2017, 19:24

      Браво Рубин!!!....браво Бердыев!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 6 августа 2017, 18:55

      Конина сыпится дома....я рад;)

      -1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 6 августа 2017, 18:32

      Я за ничью 4:4!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 6 августа 2017, 18:26

      За первый тайм 2 удара Рубина в створ - 2 гола. 100%.

      5
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 августа 2017, 18:22

      С первым голом, Георгий!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 августа 2017, 18:07

      Зря комментаторы всё на вратаря вешают - там дважды и защита ошиблась.Смотрю параллельно Челси - Арсенал - и наш чемпионат неплохо смотрится!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 августа 2017, 17:59

      Вот это игра!!!....Рубин на глазах совершенствуется...браво Курбан Бекиевич)))

      2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 августа 2017, 17:45

      0:2 после десяти минут игры! Вот к чему приводит гегемония одного вратаря. Акинфеев был здоров и играл неплохо, Акинфеев травмировался, а замены в виде вратаря с игровой практикой нет! Теперь армейским напам пупок надрывать надо, чтобы отыграться. Пока печатал, один гол отыграли, а что дальше?

      1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > multiscan 6 августа 2017, 19:55

      ...а дальше защита Рубина не пускает.

      0
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      Рейтинг: +17807

      ilichkadr 6 августа 2017, 17:41

      Уже 2:0......в пользу Бердыева

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