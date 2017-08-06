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  • Щенников сократил отставание в матче с «Рубином» после дубля Жонатаса

Щенников сократил отставание в матче с «Рубином» после дубля Жонатаса

6 августа 2017, 17:43
11

Сегодня на «ВЭБ Арене» проходит матч 4-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Рубином».

Гости в дебюте встречи открыли счет усилиями Жонатаса, который к 11-й минуте сделал дубль. У хозяев отличился Георгий Щенников.

За ходом встречи можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».

0:1 – Жонатас, 2

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0:2 – Жонатас, 11

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

1:2 – Щенников, 13

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин
Комментарии (11)
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ilichkadr
1502030470
Уже 2:0......в пользу Бердыева
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multiscan
1502030718
0:2 после десяти минут игры! Вот к чему приводит гегемония одного вратаря. Акинфеев был здоров и играл неплохо, Акинфеев травмировался, а замены в виде вратаря с игровой практикой нет! Теперь армейским напам пупок надрывать надо, чтобы отыграться. Пока печатал, один гол отыграли, а что дальше?
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a-rakhmatov
1502031546
Вот это игра!!!....Рубин на глазах совершенствуется...браво Курбан Бекиевич)))
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Gullit 76
1502032065
Зря комментаторы всё на вратаря вешают - там дважды и защита ошиблась.Смотрю параллельно Челси - Арсенал - и наш чемпионат неплохо смотрится!
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bset
1502032942
С первым голом, Георгий!
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Svoysvoemubrat
1502033187
За первый тайм 2 удара Рубина в створ - 2 гола. 100%.
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Fan Loko mik
1502033531
Я за ничью 4:4!!!!
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swot1205
1502034918
Конина сыпится дома....я рад;)
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a-rakhmatov
1502036684
Браво Рубин!!!....браво Бердыев!!!
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FaTeK1945ru
1502038285
...КДК оштрафуйте Бердыева,его чётки 3 раза пересекли линию зоны тренера.Болельщики футбола поздравляю Вас всех и РУБИН с победой!!! О судействе---- примерно так надо судить в России!
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