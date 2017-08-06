Щенников сократил отставание в матче с «Рубином» после дубля Жонатаса

Сегодня на «ВЭБ Арене» проходит матч 4-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Рубином».

Гости в дебюте встречи открыли счет усилиями Жонатаса, который к 11-й минуте сделал дубль. У хозяев отличился Георгий Щенников.

За ходом встречи можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».

0:1 – Жонатас, 2

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0:2 – Жонатас, 11

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1:2 – Щенников, 13